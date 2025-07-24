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Rafet El Roman Kimdir, Kaç Yaşında? Rafet El Roman'ın Şarkıları

Rafet El Roman Kimdir, Kaç Yaşında? Rafet El Roman'ın Şarkıları

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 18:47

90’ların unutulmaz aşk şarkılarına imza atan, kendine has yorumu ve duygusal şarkı sözleriyle bir döneme damga vuran Rafet El Roman, müzik kariyerine uzun yıllardır aralıksız devam eden güçlü bir isim. Hem besteci hem yorumcu kimliğiyle tanınan sanatçı, son yıllarda sahne performansları ve yeni projeleriyle yeniden dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Rafet El Roman kimdir, nereli ve şimdilerde neler yapıyor? Detayları birlikte inceleyelim.

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Rafet El Roman Kimdir?

Rafet El Roman Kimdir?

Rafet El Roman, 90’lardan bu yana Türk pop müziğinin en romantik ve duygusal isimlerinden biri. Gerçek adı Rafet Yaşdut olan sanatçı, müzik kariyerine Almanya’da başladı ve 1995’te çıkardığı ilk albümü Gençliğin Gözyaşı ile büyük çıkış yakaladı. “Seni Seviyorum”, “Sürgün” ve “Yalancı Şahidim” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı, besteci ve yapımcı olarak da sektörde aktif rol aldı. Aynı zamanda bazı film projelerinde oyuncu ve yönetmen olarak da yer aldı. Duygusal temaları güçlü sesiyle buluşturan Rafet El Roman, hâlâ sahnelerde aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Rafet El Roman Kaç Yaşında?

Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 doğumlu ve 2025 itibarıyla 56 yaşında.

Rafet El Roman Nereli?

Aslen Edirneli olan Rafet El Roman, Almanya’nın Mannheim kentinde uzun yıllar yaşamış, hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip bir sanatçıdır. Ailesi Balkan göçmenidir.

Rafet El Roman Kariyer Başlangıcı

Rafet El Roman Kariyer Başlangıcı

Rafet El Roman, müzik kariyerine Almanya’da genç yaşlarda başladı. İlk bestelerini 16 yaşında yazmaya başlayan sanatçı, 1992 yılında Berlin’de düzenlenen bir müzik yarışmasında “En İyi Söz ve Beste” ödülünü kazandı. Bu başarının ardından 1995 yılında Türkiye’de çıkardığı ilk albümü Gençliğin Gözyaşı ile büyük bir çıkış yakaladı. Albümde yer alan “Seni Seviyorum” ve “Sürgüngibi şarkılar kısa sürede hit oldu. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki Türkler arasında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Rafet El Roman, ilk albümünden itibaren hem söz yazarı hem besteci olarak kendi müziğini üretti ve bu yönüyle de dikkat çekti.

Rafet El Roman Özel Hayatı

Rafet El Roman Özel Hayatı

Rafet El Roman, özel hayatında da dikkat çeken bir figürdür. İlk evliliğini 1997–2003 yılları arasında Evrim Güneş’le gerçekleştirdi ve bu birliktelikten Oya ile Verda adında iki kızı oldu. 2008–2010 yılları arasında şarkıcı Birsen Tezer ile ilişki yaşadı. 2019 yılında ikinci kez evlenen Rafet El Roman’ın eşi, Almanya’da yaşayan Jessica, sanatçının üçüncü evliliğidir.

Rafet El Roman Güncel Projeleri

Rafet El Roman Güncel Projeleri

Rafet El Roman, 2025 yılının yaz sezonunu canlı konserlerle renklendiriyor. 6 Ağustos’tan itibaren İzmir (Avlu Alaçatı), 16 Ağustos’ta Kuşadası (Altın Güvercin), 17 Ağustos’ta Antalya Açıkhava, 23 Ağustos’ta İstanbul Mahsus Sahne ve 27 Ağustos’ta yeniden İzmir sahnesi gibi rotayla devam eden turnesiyle hayranlarıyla buluşuyor. Ayrıca, 30 Mayıs 2025’te yayınlanan “Mazide” adlı yeni single’ı dijital platformlarda ses getirdi.

Rafet El Roman Şarkıları

Rafet El Roman Şarkıları

Rafet El Roman Albümleri

  • Gençliğin Gözyaşı (1995)

  • En Güzel Günler Senin Olsun (1996)

  • Hayat Hüzünlü (1998)

  • Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Film Müzikleri) (2000)

  • Hanımeli (2000)

  • Sürgün (2004)

  • Kalbimin Sultanı (2007)

  • Bir Roman Gibi (2010)

  • Yadigar (2013)

  • Sevgiye Zaman Ver (2015)

Tekliler (Single’lar)

  • Aşk-ı Virane (2008, feat. Yusuf Güney)

  • Adım Adım (2016)

  • Unuturum Elbet (2018, feat. Derya)

  • Bağışla Beni (2021)

  • Mazide (2025, feat. Su El Roman)

  • Şeker (2023)

  • Bırakmam Seni (2024)

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Rafet El Roman Ödülleri

Rafet El Roman Ödülleri

Rafet El Roman, 1992 yılında Almanya’daki Saarländischer Rundfunk tarafından “Yılın En İyi Yeteneği” seçildi; ardından 1994’te Frankfurt Kültür Festivali’nden Media Artist Ödülü’nü aldı. Türkiye’ye döndükten sonra, 2005’te Kalbimin Sultanı albümüyle MÜ-YAP Yılın En Çok Satan Albümü, Altın Kelebek ve Popsav Yılın En Başarılı Pop Sanatçısı ödüllerini kazandı. 2006’da Gönül Yarası albümüyle yine MÜ-YAP Altın Plak sahibiydi. 2008’de “Aşk-ı Virane” şarkısıyla Kral Türkiye Müzik Ödülleri’nden Yılın Şarkısı ödülünü aldı.

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Ceyda
Ceyda
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