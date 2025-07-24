Rafet El Roman Kimdir, Kaç Yaşında? Rafet El Roman'ın Şarkıları
90’ların unutulmaz aşk şarkılarına imza atan, kendine has yorumu ve duygusal şarkı sözleriyle bir döneme damga vuran Rafet El Roman, müzik kariyerine uzun yıllardır aralıksız devam eden güçlü bir isim. Hem besteci hem yorumcu kimliğiyle tanınan sanatçı, son yıllarda sahne performansları ve yeni projeleriyle yeniden dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Rafet El Roman kimdir, nereli ve şimdilerde neler yapıyor? Detayları birlikte inceleyelim.
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Rafet El Roman Kimdir?
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Rafet El Roman Kariyer Başlangıcı
Rafet El Roman Özel Hayatı
Rafet El Roman Güncel Projeleri
Rafet El Roman Şarkıları
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