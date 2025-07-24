Rafet El Roman Kimdir, Kaç Yaşında? Rafet El Roman'ın Şarkıları

Rafet El Roman, 90’lardan bu yana Türk pop müziğinin en romantik ve duygusal isimlerinden biri. Gerçek adı Rafet Yaşdut olan sanatçı, müzik kariyerine Almanya’da başladı ve 1995’te çıkardığı ilk albümü Gençliğin Gözyaşı ile büyük çıkış yakaladı. “Seni Seviyorum”, “Sürgün” ve “Yalancı Şahidim” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı, besteci ve yapımcı olarak da sektörde aktif rol aldı. Aynı zamanda bazı film projelerinde oyuncu ve yönetmen olarak da yer aldı. Duygusal temaları güçlü sesiyle buluşturan Rafet El Roman, hâlâ sahnelerde aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Rafet El Roman Kaç Yaşında?

Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 doğumlu ve 2025 itibarıyla 56 yaşında.

Rafet El Roman Nereli?

Aslen Edirneli olan Rafet El Roman, Almanya’nın Mannheim kentinde uzun yıllar yaşamış, hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip bir sanatçıdır. Ailesi Balkan göçmenidir.