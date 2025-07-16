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Selçuk Yöntem Kimdir, Kaç Yaşında? Selçuk Yöntem Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Selçuk Yöntem Kimdir, Kaç Yaşında? Selçuk Yöntem Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

dizi film
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 17:08

Behlül'ün sırtına geçirdiği bıçağı yıllardır hazmedemediğimiz Adnan karakteriyle zihnimizde yer edinmiş olan Selçuk Yöntem İstanbul'da doğdu. Selçuk Yöntem oyunculuk kariyerine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı ve tiyatro, televizyon ile sinema alanlarında uzun yıllardır başarılı bir şekilde çalışıyor. 

Peki 'Selçuk Yöntem kimdir, şimdilerde neler yapıyor?' Gelin, birlikte inceleyelim.

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Selçuk Yöntem Kimdir?

Selçuk Yöntem Kimdir?

Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953’te İstanbul Eyüpsultan’da doğmuştur ve 2025 itibarıyla 71 yaşındadır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Yöntem, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında aktif bir oyuncudur. 1,83 m boyundaki usta sanatçı, uzun yıllardır sahne ve ekran dünyasında yer almaktadır.

Selçuk Yöntem Kariyer Başlangıcı

Selçuk Yöntem Kariyer Başlangıcı

Selçuk Yöntem, oyunculuk kariyerine 1977 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan hemen sonra kadroya katılan Yöntem, sahnede pek çok klasik ve çağdaş oyunda rol aldı. Televizyon kariyerine ise 1978 yılında “Atlı Karınca” dizisiyle adım attı. Hem sahnede hem ekranda gösterdiği performanslarla kısa sürede dikkat çekti.

Selçuk Yöntem'in Özel Hayatı

Selçuk Yöntem'in Özel Hayatı

Selçuk Yöntem, özel hayatında 1987 yılından bu yana balerin Cihan Yöntem ile evlidir. Bu evlilikten 1983 doğumlu Iraz adında bir kızları vardır. Yöntem, verdiği röportajlarda uzun süren evliliğinin temelinde karşılıklı sevgi, saygı ve uyum olduğunu ifade etmiştir.

Selçuk Yöntem Güncel Projeleri

Selçuk Yöntem Güncel Projeleri

Selçuk Yöntem, 2025 yılında Ay Yapım imzalı “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisinde Vedat Köroğlu karakterini canlandırıyor ve bu dizi NOW TV platformunda yayınlanıyor. Ayrıca, yakın zamanda Londra’da prömiyerini yapan “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” adlı tiyatro konserinde şiir ve müziği bir araya getiren özel bir performans sergiliyor. Bu projeler, Yöntem’in hem ekranlarda hem de sahnede aktif olduğunu gösteriyor.

Selçuk Yöntem Yer Aldığı Yapımlar

Selçuk Yöntem Yer Aldığı Yapımlar

  • Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (TV Dizisi, 2001) – Bozo

  • Kurtlar Vadisi (TV Dizisi, 2003–2005) – Aslan Akbey

  • Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2008) – Adnan Ziyagil

  • The Ottoman Lieutenant (Sinema Filmi, 2017) – Melih Paşa

  • Yakamoz S-245 (Dijital Dizi, 2022) – Asil Kaya

  • Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (TV Dizisi, 2025) – Vedat Köroğlu

  • C Blok (Sinema Filmi) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllü performans

  • Büyük Risk (Yarışma Programı) – Sunucu

  • Kim Milyoner Olmak İster? (Yarışma Programı) – Sunucu

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Selçuk Yöntem Ödülleri

Selçuk Yöntem Ödülleri

Selçuk Yöntem, tiyatro, sinema ve televizyon alanlarındaki başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştür. 1987 yılında “Dört Mevsim” adlı oyunla Ankara Sanat Kurumu tarafından Övgüye Değer Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından 1989’da “Peynirli Yumurta” ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1991’de “Deli Dumrul”daki rolüyle Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1994 yılında “Yaz Yağmuru” filmiyle Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi. Ayrıca “C Blok” filmiyle SİYAD tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. 2006’da “Gece Mevsimi” oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. 2010’da “Aşk-ı Memnu” dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Yöntem, 2014’te “Büyük Risk” yarışma programıyla Altın Kelebek’te En İyi Yarışma Programı Sunucusu seçildi. 2020 yılında ise Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Bu ödüller, sanatçının uzun soluklu ve başarılı kariyerinin önemli göstergelerindendir.

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Ceyda
Ceyda
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