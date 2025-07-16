Selçuk Yöntem Kimdir, Kaç Yaşında? Selçuk Yöntem Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Selçuk Yöntem, tiyatro, sinema ve televizyon alanlarındaki başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştür. 1987 yılında “Dört Mevsim” adlı oyunla Ankara Sanat Kurumu tarafından Övgüye Değer Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından 1989’da “Peynirli Yumurta” ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1991’de “Deli Dumrul”daki rolüyle Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1994 yılında “Yaz Yağmuru” filmiyle Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi. Ayrıca “C Blok” filmiyle SİYAD tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. 2006’da “Gece Mevsimi” oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. 2010’da “Aşk-ı Memnu” dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Yöntem, 2014’te “Büyük Risk” yarışma programıyla Altın Kelebek’te En İyi Yarışma Programı Sunucusu seçildi. 2020 yılında ise Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Bu ödüller, sanatçının uzun soluklu ve başarılı kariyerinin önemli göstergelerindendir.