Bu Durumlarda Ne Yaparsın? Gerçek Karakterini Ortaya Çıkaralım!
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İnsanları gerçekten tanımak için söylediklerine değil, zor durumlarda nasıl davrandıklarına bakmak gerekir. Çünkü bazen verdiğimiz küçük tepkiler, aldığımız kararlar ve beklenmedik olaylar karşısındaki tavrımız karakterimiz hakkında çok şey anlatır. Peki sen baskı altında nasıl davranıyorsun? Bir haksızlık karşısında sessiz mi kalıyorsun, yoksa hakkını sonuna kadar mı savunuyorsun? Çevrendekiler seni ne kadar tanıyor? Günlük hayattan birbirinden farklı 15 durum hazırladık. Seçimlerini yap ve gerçek karakterinin hangi yönünün daha baskın olduğunu keşfet!
1. Kalabalık bir restoranda garson siparişini yanlış getirdi. Ne yaparsın?
2. Çok güvendiğin bir arkadaşının arkandan konuştuğunu öğrendin. Ne yaparsın?
3. Bir arkadaş grubunda herkesin yanlış olduğunu düşündüğün bir kararı desteklediğini gördün. Ne yaparsın?
4. İş yerinde veya okulda senin emeğinle ortaya çıkan bir başarıyı başka biri sahipleniyor. Ne yaparsın?
5. Bir gün boyunca bütün planların beklenmedik şekilde bozuldu. Nasıl davranırsın?
6. Sana hiç tanımadığın biri sokakta kaba davrandı. Ne yaparsın?
7. Çok istediğin bir fırsatı en yakın arkadaşın da istiyor. İkinizden yalnızca biri seçilecek. Ne yaparsın?
8. Birisi sana çok önemli bir sırrını anlattı ama bu sırrı öğrenmek başkalarının da işine yarayabilir. Ne yaparsın?
9. Bir tartışmada haklı olduğunu düşünürken karşı tarafın da geçerli sebepleri olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
10. Uzun zamandır beklediğin birinden hayal kırıklığı yaratan bir mesaj aldın. Ne yaparsın?
Güçlü ve Kararlı Bir Karaktere Sahipsin!
Empatik ve Fedakar Bir Karakterin Var!
Analitik ve Stratejik Bir Karakterin Var!
Özgür Ruhlu ve Bağımsız Bir Karakterin Var!
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