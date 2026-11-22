Sen başkalarının beklentilerine göre yaşamayı pek sevmiyorsun. Kendi kararlarını kendin vermek, hayatını kendi doğrularına göre şekillendirmek ve gerektiğinde herkesten farklı düşünmek senin için oldukça doğal. Bir ortamda çoğunluk ne düşünürse düşünsün, kendi fikrini koruyabiliyorsun. İnsanların seni nasıl değerlendirdiğinden çok kendinle ne kadar barışık olduğuna önem veriyorsun. Beklenmedik olaylar karşısında da kendine özgü bir yaklaşımın var. Bazı insanlar sorunları büyütürken sen olayları olduğu gibi kabul edip önüne bakmayı tercih edebiliyorsun. Birisi sana haksızlık yaptığında her zaman karşılık vermek zorunda hissetmiyorsun. Bazen uzaklaşmanın ve enerjini başka şeylere ayırmanın daha doğru olduğunu düşünüyorsun. Bu bağımsız tavrın seni güçlü kılıyor. Ancak zaman zaman çevrendeki insanlara fazla mesafeli görünebilirsin. Kendi başına hareket etmeye alıştığın için yardım istemekte zorlanabilir, seni gerçekten önemseyen insanların desteğini bile geri çevirebilirsin. Ayrıca bazı sorunları konuşarak çözmek mümkünken hemen uzaklaşmayı tercih edebilirsin.