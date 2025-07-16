Enis Arıkan Kimdir, Kaç Yaşında? Enis Arıkan Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Enis Arıkan, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan, bu konuda oldukça ketum davranan bir isim. Evli olmayan Arıkan’ın bilinen bir ilişkisi de bulunmuyor. Sosyal medyada eğlenceli ve samimi halleriyle dikkat çekse de, aşk hayatını paylaşmamayı tercih ediyor. Uzun yıllar yakın dostu olan Ezgi Mola ile aralarının açıldığına dair açıklamaları da bir dönem konuşulmuştu, ancak Arıkan bu konuyu “o defter kapandı” diyerek net bir şekilde kapatmıştı.