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Enis Arıkan Kimdir, Kaç Yaşında? Enis Arıkan Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Enis Arıkan Kimdir, Kaç Yaşında? Enis Arıkan Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Magazin dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 15:07

Mizah anlayışı ve renkli kişiliğiyle birçok kişinin gönlünde taht kuran komedyen, oyunculuğuyla da alkış topluyor. Oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya üzerinden yaptığı sempatik paylaşımlarla hepimizi güldüren Enis Arıkan kim, kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde rol aldı? Tüm detaylara birlikte göz atalım.

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Enis Arıkan Kimdir?

Enis Arıkan Kimdir?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983’te İstanbul’da doğmuştur. Şu an (2025) 42 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sahne sanatları eğitimi almıştır. 1,82 m boyundaki Arıkan, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında aktif olarak yer almakta; aynı zamanda sunuculuk yapmaktadır.

Enis Arıkan Kariyer Başlangıcı

Enis Arıkan Kariyer Başlangıcı

Enis Arıkan, oyunculuk kariyerine lise yıllarında okul sahnesinde başladıktan sonra, profesyonel adımını 1998 yılında yayınlanan “Aynalı Tahir” dizisiyle attı. Ardından “Çekirdek Aile”, “Kadın İsterse” ve “Genco” gibi dizilerde rol alarak televizyon dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Arıkan, asıl çıkışını ise Gülse Birsel’in kaleme aldığı “Jet Sosyete” dizisinde canlandırdığı Tony karakteriyle yakaladı.

Enis Arıkan Özel Hayatı

Enis Arıkan Özel Hayatı

Enis Arıkan, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan, bu konuda oldukça ketum davranan bir isim. Evli olmayan Arıkan’ın bilinen bir ilişkisi de bulunmuyor. Sosyal medyada eğlenceli ve samimi halleriyle dikkat çekse de, aşk hayatını paylaşmamayı tercih ediyor. Uzun yıllar yakın dostu olan Ezgi Mola ile aralarının açıldığına dair açıklamaları da bir dönem konuşulmuştu, ancak Arıkan bu konuyu “o defter kapandı” diyerek net bir şekilde kapatmıştı.

Enis Arıkan Güncel Projeleri

Enis Arıkan Güncel Projeleri

Enis Arıkan, 2024–2025 sezonunda Zorlu PSM’de sahnelenen “Hayalperest” adlı tek kişilik müzikal oyunda yer almaktadır. Ayrıca Kanal D’de yayımlanan “Password Türkiye” adlı yarışma programında Şebnem Bozoklu ile birlikte sunuculuk yapmaktadır.

Enis Arıkan Rol Aldığı Yapımlar

Enis Arıkan Rol Aldığı Yapımlar

  • Password Türkiye (TV Yarışması, 2025)

  • Hayalperest (Tiyatro, 24  Aralık  2024 itibarıyla)

  • Alice the Musical (Müzikal, 2023) – Beyaz Tavşan

  • 2021- Camdaki Kız

  • 2018- Jet Sosyete

  • 2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

  • 2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

  • 2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

  • 2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

  • 2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

  • 2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

  • 2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

  • 2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

  • 2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

  • 2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

  • 2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

  • 2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

  • 2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

  • 1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

  • 1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

  • 1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

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Enis Arıkan Ödülleri

Enis Arıkan Ödülleri

Enis Arıkan, 2011 yılında “Yerden Yüksek” dizisindeki performansıyla Antalya Televizyon Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi) ödülünü kazanmıştır. 2014 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde “Garaj” adlı oyunla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmiştir. 2018 yılında ise GQ Türkiye tarafından Yılın Komedyeni unvanına layık görülmüştür. Ayrıca Afife Tiyatro Ödülleri ve Sadri Alışık Ödülleri’nde farklı yıllarda adaylıkları da bulunmaktadır.

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Ceyda
Ceyda
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