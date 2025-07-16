Tolga Güleç Kimdir? Ünlü Oyuncu Tolga Güleç Nereli, Kaç Yaşında, Evli mi, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Tolga Güleç, oyunculuk kariyerine 2001 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak başladı. “Öykülerin Azizliği”, “Toros Canavarı”, “III. Richard” ve “Yer Demir Gök Bakır” gibi oyunlarda sahne alarak tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kendini gösterdi. Kamera karşısındaki ilk deneyimini ise 2004 yılında “Büyük Buluşma” adlı televizyon dizisiyle yaşadı. Bu süreç, onun sahnede ve ekranda tanınmasını sağlayan önemli bir dönüm noktası oldu.