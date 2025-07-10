Geleceğe Mektuplar Dizisinin Konusu Nedir? Geleceğe Mektuplar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gökçe Bahadır ve Onur Tuna’nın başrolünde yer aldığı dizide, 2003’te yazılan mektuplar 2023’te ortaya çıkıyor ve geçmişle bugün arasında sürükleyici bir hikâye başlıyor. Elif’in bulduğu bu mektuplar hem başkalarının hem de kendi hayatını derinden etkiliyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

İzleyici tarafından merakla beklenen Geleceğe Mektuplar dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve tüm detayları şimdi Onedio'da.