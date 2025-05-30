İlk ve Son Dizisinin Konusu Nedir? İlk ve Son Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İlk ve Son, bir ilişkinin en parlak anlarından sönmeye yüz tutmuş dönemine kadar uzanan duygusal yolculuğunu merkezine alıyor. Deniz ve Barış, on yılı geride bırakmış, tutkulu bir aşkın içinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir çifttir. Zamanla ilişkileri, alışkanlıklar, beklentiler ve değişen duygularla şekillenirken, aşkın evreleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar.

İkinci sezonda ise başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, Cihan ve Nilüfer’in çalkantılı ilişkisini merkezine alıyor. Hem tutkulu hem de yıpratıcı bir bağın içinde sıkışıp kalan ikili, sevgi ile zarar verme arasındaki ince çizgide yürümeye çalışıyor.