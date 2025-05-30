onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İlk ve Son Dizisinin Konusu Nedir? İlk ve Son Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İlk ve Son Dizisinin Konusu Nedir? İlk ve Son Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.05.2025 - 14:53

Eski adıyla BluTV, yeni adıyla Max platformunda yayınlanan dizi karmaşık aşk ilişkilerine derin bir bakış atmamızı sağlamıştı. İlk sezonda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerinde oynadığı dizi, ikinci sezonunda Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe yer aldı. Gelin, birçoğumuzun yüreğine kazınan bu dizinin detaylarına birlikte bakalım!

Kaynak: https://onedio.com/haber/avlu-dizisin...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk ve Son Konusu

İlk ve Son Konusu

İlk ve Son, bir ilişkinin en parlak anlarından sönmeye yüz tutmuş dönemine kadar uzanan duygusal yolculuğunu merkezine alıyor. Deniz ve Barış, on yılı geride bırakmış, tutkulu bir aşkın içinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir çifttir. Zamanla ilişkileri, alışkanlıklar, beklentiler ve değişen duygularla şekillenirken, aşkın evreleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar.

İkinci sezonda ise başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, Cihan ve Nilüfer’in çalkantılı ilişkisini merkezine alıyor. Hem tutkulu hem de yıpratıcı bir bağın içinde sıkışıp kalan ikili, sevgi ile zarar verme arasındaki ince çizgide yürümeye çalışıyor.

İlk ve Son Oyuncuları

İlk ve Son Oyuncuları

  • Özge Özpirinçci

  • Salih Bademci

  • Hazal Subaşı

  • Ulaş Tuna Astepe

İlk ve Son Bölümler ve Sezonlar

İlk ve Son Bölümler ve Sezonlar

2 sezon süren dizi toplamda 14 bölümdür.

İlk ve Son Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İlk ve Son Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Eski adıyla BluTV, yeni adıyla Max platformunda yayınlanmıştır.

İlk ve Son İzlenme Oranları ve Reytingler

İlk ve Son İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi yayınlandığı dönemde sosyal medyada ve dijital platformlarda önemli bir ilgi görmüştür. Özellikle Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin performansları, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından olumlu değerlendirilmiştir. Dizinin ilişkilerdeki duygusal derinliği ve gerçekçi anlatımı, izleyiciler arasında geniş bir yankı uyandırmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk ve Son Eleştiri ve Ödüller

İlk ve Son Eleştiri ve Ödüller

Dizi, ilişkilerin karmaşıklığını ve duygusal derinliğini başarılı bir şekilde yansıttığı için eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanmıştır. Altyazı Sinema Dergisi, dizinin karakterler arasında taraf tutmayan anlatımını ve oyuncuların performanslarını öne çıkarmıştır. 

Beyazperde.com'da yer alan kullanıcı yorumlarında, dizinin psikolojik gerilim unsurlarının etkileyici olduğu ve final bölümünün izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktığı belirtilmiştir. 

Ekşi Sözlük'te ise bazı kullanıcılar dizinin 'Marriage Story' filminden esintiler taşıdığını ve oyunculukların zaman zaman abartılı olduğunu ifade etmiştir.

  • Felis Ödülleri: BluTV'nin dijital ajansı Punch BBDO tarafından geliştirilen ve dünyada bir ilk olan 'Terapi Yorum' özelliğiyle 'Marka Deneyimi & Aktivasyon' kategorisinde büyük ödül kazanmıştır. 

  • Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü: Dizi, 'En İyi Dijital Platform Dizisi' ödülüne layık görülmüştür. 

  • İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü: Dizi, 'En İyi Dizi', 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Yönetmen' ödüllerini kazanmıştır.

İlk ve Son Son Haberler

İlk ve Son Son Haberler

İkinci sezonda Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin performansları, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Özellikle Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Cihan karakteri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, Astepe'nin duygusal sahnelerdeki performansını etkileyici bulduklarını belirttiler.

İlk ve Son Benzeri Diziler

İlk ve Son Benzeri Diziler

İlk ve Son Dizisi Nerede Çekildi?

İlk ve Son Dizisi Nerede Çekildi?

Dizi ağırlıklı olarak İstanbul'da çekilmiştir. Özellikle Boğaz hattı ve şehir merkezindeki çeşitli semtler, dizinin romantik ve dramatik sahnelerine ev sahipliği yapmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın