İlk ve Son Dizisinin Konusu Nedir? İlk ve Son Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Kaynak: https://onedio.com/haber/avlu-dizisin...
Eski adıyla BluTV, yeni adıyla Max platformunda yayınlanan dizi karmaşık aşk ilişkilerine derin bir bakış atmamızı sağlamıştı. İlk sezonda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerinde oynadığı dizi, ikinci sezonunda Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe yer aldı. Gelin, birçoğumuzun yüreğine kazınan bu dizinin detaylarına birlikte bakalım!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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