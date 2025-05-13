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Süper Baba Dizisinin Konusu Nedir? Süper Baba Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Süper Baba Dizisinin Konusu Nedir? Süper Baba Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 17:25

Bir zamanların unutulmaz dizilerinden Süper Baba'yı hatırlarsınız. Başrolünde Şevket Altuğ'un yer aldığı efsane dizi Süper Baba ile ilgili bilmediğiniz detayları içeriğimizden öğrenebilirsiniz. Gelin, biraz nostalji yapalım. Bakalım, Süper Baba dizisinin hikayesinde neler oldu, Süper Baba yayınlandığı dönem bize neler yaşattı, işte detaylar...

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Süper Baba Konusu

Süper Baba Konusu

Dizi, boşanmış ve üç çocuklu bir baba olan Fiko'nun (Şevket Altuğ) hayatını ve ilişkilerini konu alır. Fiko, Çengelköy'de sabit bir işi olmayan yardımsever biridir ve eski aşkı İpek’i (Jülide Kural) unutamaz, ardından zengin Şule ile evlenir ve üç çocuk sahibi olur, ancak boşanır. İpek'in ABD'ye gitmesi Fiko'yu intihara sürükler. Ardından, oğlunun öğretmeni Deniz'le (Şevval Sam) aşk yaşar, ancak Deniz'in geçmişindeki saplantılı ilişki Fiko'yu hapse atar. Hapiste, dertli arkadaşı Celal'in kızı Elif ile (Bennu Yıldırımlar) arasında bir aşk başlar. Dizi, Fiko'nun ilişkileri ve çocuklarının hayata dair mücadelelerini, Çengelköy esnafının sohbetleriyle birlikte işler ve gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüştür.

Süper Baba Oyuncuları

Süper Baba Oyuncuları

Şevket Altuğ - Fikret Aksu (Fiko)

Jülide Kural - İpek

Seray Gözler - Şule

Sümer Tilmaç - Nihat

İsmet Ay - Sermet

Şevval Sam - Deniz / Derya

Bennu Yıldırımlar - Elif

Suna Pekuysal - Sütnine Üftade

Metin Çekmez - Cevdet Aksu

Süper Baba Bölümler ve Sezonlar

Süper Baba Bölümler ve Sezonlar

1993-1997 yılları arasında yayınlanan dizi, toplamda 4 sezon sürmüştür. Her sezon 28 bölüm olarak yayınlanmıştır. Dizinin yalnızca ilk sezonu 26 bölümden oluşmaktadır.

Süper Baba Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Süper Baba Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Süper Baba dizisi, ilk olarak ATV kanalında yayınlanmıştır. Her hafta Pazartesi günü yayınlanan dizi, dönemin en çok takip edilen dizileri arasına girmiştir.

Süper Baba İzlenme Oranları ve Reytingler

Süper Baba İzlenme Oranları ve Reytingler

'Süper Baba,' 1993'te yayın hayatına başladığında, oyuncuların performansı ve dizinin duygusal, mizahi yapısı sayesinde büyük bir izleyici kitlesi edindi. İlk sezon, yüksek reyting oranlarına sahipti ve izleyicilerin büyük kısmı bu yapımın aile temalı yapısını benimsedi. 

1995-1996 sezonları, dizinin en yüksek reytinglere ulaştığı dönem oldu. Hem haftalık yayınlanan bölümler hem de sezon finali çok konuşuldu ve önemli izlenme oranları elde etti. Dizi, Türk televizyonunun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi.

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Süper Baba Eleştiri ve Ödüller

Süper Baba Eleştiri ve Ödüller

'Süper Baba,' yayınlandığı dönemde birçok ödül kazandı ve çok sayıda ödüle aday gösterildi.  Dizi hakkında herhangi bir eleştiriye ulaşamadık.

Süper Baba Son Haberler

Süper Baba Son Haberler

Güncel bir dizi olmadığı için Süper Baba ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Yalnızca oyuncuların son halleri ve değişimleri konuşuluyor.

Süper Baba Benzeri Diziler

Süper Baba Benzeri Diziler

  • Bir Demet Tiyatro

  • Çocuklar Duymasın

  • Ekmek Teknesi

  • Yalancı Yarim

  • Gülbeyaz

Süper Baba Dizisi Nerede Çekildi?

Süper Baba Dizisi Nerede Çekildi?

Süper Baba dizisinin çekimleri, İstanbul'da yapılmıştır. Dizi, genellikle İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve stüdyo ortamlarında çekilen sahnelerle izleyicilere sunulmuştur.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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