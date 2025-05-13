Süper Baba Dizisinin Konusu Nedir? Süper Baba Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dizi, boşanmış ve üç çocuklu bir baba olan Fiko'nun (Şevket Altuğ) hayatını ve ilişkilerini konu alır. Fiko, Çengelköy'de sabit bir işi olmayan yardımsever biridir ve eski aşkı İpek’i (Jülide Kural) unutamaz, ardından zengin Şule ile evlenir ve üç çocuk sahibi olur, ancak boşanır. İpek'in ABD'ye gitmesi Fiko'yu intihara sürükler. Ardından, oğlunun öğretmeni Deniz'le (Şevval Sam) aşk yaşar, ancak Deniz'in geçmişindeki saplantılı ilişki Fiko'yu hapse atar. Hapiste, dertli arkadaşı Celal'in kızı Elif ile (Bennu Yıldırımlar) arasında bir aşk başlar. Dizi, Fiko'nun ilişkileri ve çocuklarının hayata dair mücadelelerini, Çengelköy esnafının sohbetleriyle birlikte işler ve gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüştür.