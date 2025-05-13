Suskunlar Dizisinin Konusu Nedir? Suskunlar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dört çocukluk arkadaşı Ecevit (Şerif), Bilal (Sarı), İbrahim (Iska) ve Zeki (Yanık) küçük yaşta bir bayram günü masum bir şekilde suç işler ve çocuk ıslahevine gönderilir. Ancak burada onları suçtan çok daha ağır bir ceza beklemektedir: fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet. Bu acı dolu deneyim, hepsinde derin yaralar bırakır ve yıllar sonra yetişkin olduklarında geçmişleriyle yüzleşmelerine sebep olur.

Yıllar sonra yolları tekrar kesişen bu dört arkadaş, yaşadıkları adaletsizliği ortaya çıkarmak ve hem kendileri hem de başkaları için adalet sağlamak amacıyla harekete geçer. Ancak bu yol, hem dostluklarını hem de hayatlarını riske atacak kadar tehlikelidir. Dizi, travmalarla baş etme, intikam, adalet ve dostluk gibi güçlü temalar üzerine kuruludur.

İlham kaynağının gerçek bir olay olduğu söylenmiş ve toplumda çocuk istismarı ve adalet sistemi üzerine ciddi farkındalık yaratmıştır.