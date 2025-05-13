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Suskunlar Dizisinin Konusu Nedir? Suskunlar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Suskunlar Dizisinin Konusu Nedir? Suskunlar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 13:52

Bir döneme damgasını vuran Suskunlar dizisini hala ara ara açıp özel bölümlerinde hüngür hüngür ağladığınızı biliyoruz! Gelin, bu efsane dizi ile ilgili tüm merak edilen detayları bulabileceğiniz içeriğimize bir göz atalım...

Suskunlar efsanesini hatırlayalım...

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Suskunlar Konusu

Suskunlar Konusu

Dört çocukluk arkadaşı Ecevit (Şerif), Bilal (Sarı), İbrahim (Iska) ve Zeki (Yanık) küçük yaşta bir bayram günü masum bir şekilde suç işler ve çocuk ıslahevine gönderilir. Ancak burada onları suçtan çok daha ağır bir ceza beklemektedir: fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet. Bu acı dolu deneyim, hepsinde derin yaralar bırakır ve yıllar sonra yetişkin olduklarında geçmişleriyle yüzleşmelerine sebep olur.

Yıllar sonra yolları tekrar kesişen bu dört arkadaş, yaşadıkları adaletsizliği ortaya çıkarmak ve hem kendileri hem de başkaları için adalet sağlamak amacıyla harekete geçer. Ancak bu yol, hem dostluklarını hem de hayatlarını riske atacak kadar tehlikelidir. Dizi, travmalarla baş etme, intikam, adalet ve dostluk gibi güçlü temalar üzerine kuruludur.

İlham kaynağının gerçek bir olay olduğu söylenmiş ve toplumda çocuk istismarı ve adalet sistemi üzerine ciddi farkındalık yaratmıştır.

Suskunlar Oyuncuları

Suskunlar Oyuncuları

Başrol Oyuncuları:

Murat Yıldırım – Ecevit Oran (Şerif)

Sarp Akkaya – Bilal Tutkun (Sarı)

İbrahim Kendirci – İbrahim Kene (Iska)

Tugay Mercan – Zeki Sinanlı (Yanık)

Aslı Enver – Ahu Kumral

Pelin Akil – Nazan

Mehmet Özgür – İrfan Alkara

Diğer Önemli Oyuncular:

Ali İpin – Ecevit’in babası

Gülsen Tuncer – Ecevit’in annesi

Tuncer Salman – Savcı

Cahit Gök – Derviş

Suskunlar Bölümler ve Sezonlar

Suskunlar Bölümler ve Sezonlar

Suskunlar dizisi, tek sezon ve 28 bölüm sürmüştür. Fakat her bir bölüm hikayesiyle yüreğimize işlemiştir.

Suskunlar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Suskunlar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Suskunlar dizisi Show TV kanalında her cuma saat 20.00'de yayınlanmıştı.

Suskunlar İzlenme Oranları ve Reytingler

Suskunlar İzlenme Oranları ve Reytingler

İlk bölümlerinde reytinglerde orta sıralarda yer aldı, ancak özellikle hikâye derinleştikçe izleyici sayısı arttı. Orta bölümlerden itibaren, TOTAL ve AB grubu reytinglerinde ilk 5’e girmeye başladı. Final bölümü ise duygusal yoğunluğu ve sürpriz gelişmeleri nedeniyle yüksek izlenme aldı ve sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Suskunlar Eleştiri ve Ödüller

Suskunlar Eleştiri ve Ödüller

Aldığı Ödüller ve Adaylıklar:

Suskunlar, yayınlandığı yıl içinde birkaç önemli ödüle aday gösterilmiş ve bazılarını kazanmıştır:

2012 Antalya Televizyon Ödülleri

En İyi Drama Dizisi – Aday

En İyi Erkek Oyuncu (Drama) – Murat Yıldırım (Aday)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Sarp Akkaya (Aday)

Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri (2012)

En İyi Dizi – Kazandı

En İyi Erkek Oyuncu – Murat Yıldırım – Kazandı

Uluslararası Başarı:

NBC’ye format satışıyla bir ilke imza attı: Suskunlar, ABD’ye satılan ilk Türk dizisi oldu.

Amerikan versiyonu olan Game of Silence, 2016’da NBC kanalında yayınlandı.

Dizi final bölümünün erken gelmesi nedeniyle eleştirilmiştir. İzleyenler biraz daha uzun sürebilirdi şeklinde yorumlar belirtmiştir.

Suskunlar Son Haberler

Suskunlar Son Haberler

2016 yılında NBC’de yayınlanan Amerikan versiyonu, orijinali kadar uzun soluklu olmadı ve tek sezonda iptal edildi. Ancak bu gelişme, Suskunlar'ın uluslararası başarıya ulaşan ilk Türk dizilerinden biri olmasını sağladı.

Suskunlar Benzeri Diziler

Suskunlar Benzeri Diziler

Suskunlar Dizisi Nerede Çekildi?

Suskunlar Dizisi Nerede Çekildi?

Suskunlar dizisi, büyük ölçüde İstanbul’da çekilmiştir. Dizinin atmosferine uygun olarak karanlık, gri tonlar, dar sokaklar ve melankolik mekanlar tercih edilmiştir. Bu da hikâyenin ağırlığını ve karakterlerin iç dünyasını yansıtmada oldukça etkili olmuştur.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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