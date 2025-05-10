The Last of Us Konusu Nedir? The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

15 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen ilk bölüm, ABD'deki yayınlanma gecesi 4,7 milyon izleyiciyi kendine çekti. Bu, HBO'nun 2010 yılından beri kaydettiği en yüksek ikinci prömiyer izlenme oranıydı. Dizinin ikinci bölümü, bir öncekine kıyasla %22'lik bir artışla 5,7 milyon kişi tarafından takip edildi. Final bölümü ise yayınlandığı gece 8,2 milyon kişi tarafından izlenerek büyük bir başarı elde etti. Dizi, HBO Max platformunun Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinde en çok izlenen yapım olma unvanını kazandı.

Sezon boyunca her bölüm, bir öncekinden daha fazla ilgi çekti. Final bölümü, toplamda 8,2 milyon izleyici tarafından takip edildi.