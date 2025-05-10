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The Last of Us Konusu Nedir? The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

The Last of Us Konusu Nedir? The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 01:22

2023 yılında HBO tarafından yayınlanan The Last of Us, hem oyun dünyasını hem de dizi izleyicilerini etkileyen post-apokaliptik bir yapım olarak öne çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken diziye yönelik araştırmalar da sıkça devam ediyor. Peki The Last of Us dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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The Last of Us Dizisi Konusu

The Last of Us Dizisi Konusu

The Last of Us, Cordyceps adlı bir mantarın insanlara bulaşmasıyla dünya nüfusunun büyük kısmının yok olduğu karanlık bir evrende geçiyor. Hikayenin merkezinde, hayatta kalmaya çalışan Joel ve bağışıklık taşıdığı keşfedilen genç bir kız olan Ellie yer alıyor. Joel, Ellie'yi bilim insanlarına ulaştırmak için ABD'nin tehlikeli bölgelerinden geçerken ikili arasında derin bir bağ oluşuyor.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları

The Last of Us Dizisi Oyuncuları

  • Pedro Pascal – Joel Miller

  • Bella Ramsey – Ellie Williams

  • Anna Torv – Tess

  • Gabriel Luna – Tommy

  • Merle Dandridge – Marlene 

  • Nick Offerman – Bill

  • Murray Bartlett – Frank

  • Storm Reid – Riley

The Last of Us Bölümler ve Sezonlar

The Last of Us Bölümler ve Sezonlar

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler olan The Last of Us dizisinin birinci sezonu 2023 yılında yayınlandı ve toplam 9 bölüm olarak tamamlandı. Dizinin her bölümü yaklaşık 45-80 dakika arası sürdü.

Yaklaşık 2 senelik bir bekleyişin ardından ikinci sezonuyla 2025'te izleyicilerin karşısına çıkan popüler dizinin 5. bölümü 11 Mayıs'ta yayınlandı.

The Last of Us Dizisi Uyarlama mı?

The Last of Us Dizisi Uyarlama mı?

The Last of Us dizisi, 2013 yılında Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony PlayStation'a özel olarak çıkan aynı adlı video oyununa dayanıyor. Dizinin senaryosu, oyunun yaratıcılarından biri olan Neil Druckmann ile Craig Mazin (Chernobyl'in yaratıcısı) tarafından kaleme alındı.

The Last of Us Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

The Last of Us Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

HBO Max ve BluTV üzerinden izlenen The Last of Us dizisinin ikinci sezonu 13 Nisan 2025'te yayınlanan ilk bölümüyle başladı. 7 sezon sürmesi beklenen dizinin ikinci sezon takvimi ise şu şekilde; 

1. bölüm: 13 Nisan

2. bölüm: 20 Nisan

3. bölüm: 27 Nisan

4. bölüm: 4 Mayıs

5. bölüm: 11 Mayıs

6. bölüm: 18 Mayıs

7. bölüm: 25 Mayıs

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The Last of Us İzlenme Oranları ve Reytingler

The Last of Us İzlenme Oranları ve Reytingler

15 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen ilk bölüm, ABD'deki yayınlanma gecesi 4,7 milyon izleyiciyi kendine çekti. Bu, HBO'nun 2010 yılından beri kaydettiği en yüksek ikinci prömiyer izlenme oranıydı. Dizinin ikinci bölümü, bir öncekine kıyasla %22'lik bir artışla 5,7 milyon kişi tarafından takip edildi. Final bölümü ise yayınlandığı gece 8,2 milyon kişi tarafından izlenerek büyük bir başarı elde etti. Dizi, HBO Max platformunun Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinde en çok izlenen yapım olma unvanını kazandı. 

Sezon boyunca her bölüm, bir öncekinden daha fazla ilgi çekti. Final bölümü, toplamda 8,2 milyon izleyici tarafından takip edildi.

The Last of Us Eleştiri ve Ödüller

The Last of Us Eleştiri ve Ödüller

Dizi, Rotten Tomatoes'da %96 onay oranı ve Metacritic'te 84/100 puan alarak 'evrensel beğeni' kazandı. Eleştirmenler, Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin performanslarını övgüyle karşıladı. Özellikle üçüncü bölüm, birçok eleştirmen tarafından sezonun en iyisi olarak değerlendirildi.

The Last of Us dizisi, 8 Emmy Ödülü kazandı. Bu ödüller arasında En İyi Prostetik Makyaj, En İyi Görsel Efekt, En İyi Açılış Jeneriği, En İyi Kurgu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Konuk Kadın Oyuncu ve En İyi Konuk Erkek Oyuncu bulunuyor.

The Last of Us Son Haberler

The Last of Us Son Haberler

The Last of Us dizisi ikinci sezon bölümlerinin yayınlanma tarihleri nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Pek çok izleyici yeni bölümler hakkında araştırma yapıyor.

The Last of Us Benzeri Diziler

The Last of Us Benzeri Diziler

  • The Walking Dead  

  • Station Eleven 

  • Chernobyl  

  • Sweet Tooth  

  • Children of Men

The Last of Us Nerede Çekiliyor?

The Last of Us Nerede Çekiliyor?

Dizinin büyük kısmı Kanada'nın Alberta bölgesinde çekildi. Özellikle Calgary, Edmonton ve Fort Macleod gibi şehirlerdeki sokaklar, post-apokaliptik atmosferi yaratmak için yeniden düzenlendi. Doğa sahneleri ise çevredeki milli parklarda çekildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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