İşler Güçler Konusu Nedir? İşler Güçler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Türk televizyonlarının en özgün ve eğlenceli yapımlarından biri olan İşler Güçler, yayınlandığı döneme damgasını vurmayı başardı. Hem mizah anlayışı hem de sektör içi göndermeleriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran dizinin başrollerinde de Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz yer aldı. “Dizi içinde dizi” formatıyla Türk televizyon tarihinde benzersiz bir yer edinen yapım hala sosyal medyada da gündem oluyor. Peki, İşler Güçler dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, hangi platformlardan izlenebilir?
Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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İşler Güçler Dizisi Konusu
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İşler Güçler Dizisi Oyuncuları
İşler Güçler Bölümler ve Sezonlar
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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