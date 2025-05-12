İşler Güçler Konusu Nedir? İşler Güçler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Eleştirmenler ve seyirciler, 'İşler Güçler'i Türk televizyon dünyasında bir yenilikçi ve fark yaratan bir yapıt olarak kabul etti. Reyting listelerinde zirveyi zorlasa da, dizi sadık bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. IMDb'de 8.6/10 puan alarak, kullanıcılar tarafından yüksek bir takdir topladı.

2013 yılında düzenlenen 4. Antalya Televizyon Ödülleri'nde dizi ve oyuncuları üç farklı kategoride ödüle layık görüldü:

En İyi Yeni Sezon Komedi Dizisi: İşler Güçler

Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Kural ve Murat Cemcir

En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni: Selçuk Aydemir

Ayrıca, İşler Güçler dizisi 40. Altın Kelebek Ödülleri'nde de En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazandı.