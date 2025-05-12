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İşler Güçler Konusu Nedir? İşler Güçler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İşler Güçler Konusu Nedir? İşler Güçler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 16:54

Türk televizyonlarının en özgün ve eğlenceli yapımlarından biri olan İşler Güçler, yayınlandığı döneme damgasını vurmayı başardı. Hem mizah anlayışı hem de sektör içi göndermeleriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran dizinin başrollerinde de Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz yer aldı. “Dizi içinde dizi” formatıyla Türk televizyon tarihinde benzersiz bir yer edinen yapım hala sosyal medyada da gündem oluyor. Peki, İşler Güçler dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, hangi platformlardan izlenebilir?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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İşler Güçler Dizisi Konusu

İşler Güçler Dizisi Konusu

İşler Güçler, mizahı ve içeriğiyle büyük ses getiren bir Türk komedi dizisidir. Dizi, üç oyuncunun (Ahmet, Murat ve Sadi) kendi isimleriyle kurgusal bir evrende yer alarak hem oyunculuk kariyerlerini sürdürmeye çalışmaları hem de bir belgesel programı çekmeye çalışmaları etrafında gelişiyor. “Dizi içinde dizi” kurgusuyla dikkat çeken yapım, gerçek hayatla kurgu arasındaki çizgide absürt mizah unsurlarını ustalıkla harmanlar. Oyuncuların sektörde yaşadığı zorlukları ve gündelik hayatlarını esprili bir dille yansıtır.

İşler Güçler Dizisi Oyuncuları

İşler Güçler Dizisi Oyuncuları

Dizinin başrol oyuncuları kendi isimleriyle dizide rol aldı:

  • Ahmet Kural – Kendini oynar

  • Murat Cemcir – Kendini oynar

  • Sadi Celil Cengiz – Kendini oynar

  • Burcu Biricik

  • Şinasi Yurtsever

  • Fulya Zenginer

  • Fırat Albayram

  • Ceren Moray

  • Yeliz Şar

  • Murat Akkoyunlu

İşler Güçler Bölümler ve Sezonlar

İşler Güçler Bölümler ve Sezonlar

Star TV ekranlarından 'Modern Muzip Yalanlar' sloganlı bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan İşler Güçler, tek sezon ve 41 bölüm olarak izleyici karşısına çıktı. İlk bölümü 28 Haziran 2012’de yayınlandı, final bölümü ise 14 Mayıs 2013’te ekranlara geldi.

Bölümler yaklaşık 90 dakika sürdü.

İşler Güçler Dizisi Uyarlama mı?

İşler Güçler Dizisi Uyarlama mı?

İşler Güçler dizisi uyarlama bir dizi değildir. Orijinal bir Türk yapımı olan dizinin senaryosu Selçuk Aydemir tarafından kalem alındı. Dizi, yaratıcı kadrosunun sektördeki deneyimlerinden ve yaşanmışlıklardan ilham alınarak oluşturuldu.

İşler Güçler Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İşler Güçler Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi Star TV kanalında perşembe akşamları yayınlandı. İşler Güçler'in yayın günü daha sonra salı gününe çekildi. İkonik dizinin tekrarları 2020 yılında Star TV'de, 2022 yılında da a2'de yeniden yayınlandı.

Sevilen komedi dizisinin eski bölümleri ise YouTube, BluTV ve bazı bölümleriyle PuhuTV gibi dijital platformlarda izlenebiliyor.

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İşler Güçler İzlenme Oranları ve Reytingler

İşler Güçler İzlenme Oranları ve Reytingler

'İşler Güçler', yayınlandığı dönemde AB grubu izleyiciler arasında önemli bir başarıya imza attı. 12. bölümde, AB grubunda 5.73 reyting ve 22.33 share ile göz doldurdu. Ancak, geç yayın saatleri ve yoğun rekabetin hüküm sürdüğü bir dönemde ekranlara gelmesi, reytinglerde iniş çıkışlara yol açtı. Nitekim, 41. ve final bölümünde TOTAL grubunda 1.25 reyting ve 6.70 share ile daha alçakgönüllü bir performans sergiledi.

İşler Güçler Eleştiri ve Ödüller

İşler Güçler Eleştiri ve Ödüller

Eleştirmenler ve seyirciler, 'İşler Güçler'i Türk televizyon dünyasında bir yenilikçi ve fark yaratan bir yapıt olarak kabul etti. Reyting listelerinde zirveyi zorlasa da, dizi sadık bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. IMDb'de 8.6/10 puan alarak, kullanıcılar tarafından yüksek bir takdir topladı.

2013 yılında düzenlenen 4. Antalya Televizyon Ödülleri'nde dizi ve oyuncuları üç farklı kategoride ödüle layık görüldü:

  • En İyi Yeni Sezon Komedi Dizisi: İşler Güçler

  • Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Kural ve Murat Cemcir

  • En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni: Selçuk Aydemir 

Ayrıca, İşler Güçler dizisi 40. Altın Kelebek Ödülleri'nde de En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazandı.

İşler Güçler Son Haberler

İşler Güçler Son Haberler

Kardeş Payı ve İşler Güçler'in yönetmenliğini üstlenen Selçuk Aydemir'in ATV'deki 'Aile Saadeti' adlı yeni dizisi eski dizinin yeniden hatırlanmasına neden oldu. 

Murat Cemcir ve Ahmet Kural küslüğü ve yapımın unutulmaz replikleri de diziyi zaman zaman sosyal medya gündemine getiriyor.

İşler Güçler Benzeri Diziler

İşler Güçler Benzeri Diziler

İşler Güçler Nerede Çekiliyor?

İşler Güçler Nerede Çekiliyor?

Dizi İstanbul’un çeşitli semtlerinde; özellikle Üsküdar, Beşiktaş, Cihangir ve Kadıköy civarında çekildi. Çekimlerde hem iç mekanlar hem de dış sahneler özenle kullanılarak İstanbul’un günlük hayatı yansıtıldı.

Ayrıca dizide yer alan 'meslek programı' sahneleri için çeşitli gerçek stüdyolar kullanıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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