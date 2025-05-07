Kara Sevda Dizisinin Konusu Nedir? Kara Sevda Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Türk televizyon tarihinin en dikkat çekici aşk ve dram dizilerinden biri olan Kara Sevda 2015-2017 yılları arasında izleyiciyle buluşmuştu. Ülkemizde olduğu kadar uluslararası platformlarda da büyük yankı uyandıran dizi günümüzde hala sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve birçok detayıyla hafızalardaki yerini koruyor.
Peki Kara Sevda dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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Kara Sevda Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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