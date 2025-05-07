Kara Sevda Dizisinin Konusu Nedir? Kara Sevda Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kara Sevda, farklı sınıflardan gelen iki gencin imkansız aşkını konu alır. Maden mühendisi Kemal, orta sınıf bir ailenin oğlu; Nihan ise varlıklı bir ailenin kızıdır. Aralarındaki aşk, sosyal farklar, sırlar ve zorunlu fedakârlıklarla sınanır. Nihan, ailesini kurtarmak için Emir Kozcuoğlu ile evlenmek zorunda kalır. Yıllar sonra Kemal, zengin ve güçlü biri olarak geri döner. Ancak bu dönüş, hem aşkın yeniden alevlenmesine hem de karanlık geçmişin hesaplaşmalarına yol açar.