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Kara Sevda Dizisinin Konusu Nedir? Kara Sevda Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kara Sevda Dizisinin Konusu Nedir? Kara Sevda Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.05.2025 - 18:04

Türk televizyon tarihinin en dikkat çekici aşk ve dram dizilerinden biri olan Kara Sevda 2015-2017 yılları arasında izleyiciyle buluşmuştu. Ülkemizde olduğu kadar uluslararası platformlarda da büyük yankı uyandıran dizi günümüzde hala sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve birçok detayıyla hafızalardaki yerini koruyor. 

Peki Kara Sevda dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Kara Sevda Konusu

Kara Sevda Konusu

Kara Sevda, farklı sınıflardan gelen iki gencin imkansız aşkını konu alır. Maden mühendisi Kemal, orta sınıf bir ailenin oğlu; Nihan ise varlıklı bir ailenin kızıdır. Aralarındaki aşk, sosyal farklar, sırlar ve zorunlu fedakârlıklarla sınanır. Nihan, ailesini kurtarmak için Emir Kozcuoğlu ile evlenmek zorunda kalır. Yıllar sonra Kemal, zengin ve güçlü biri olarak geri döner. Ancak bu dönüş, hem aşkın yeniden alevlenmesine hem de karanlık geçmişin hesaplaşmalarına yol açar.

Kara Sevda Oyuncuları

Kara Sevda Oyuncuları

  • Burak Özçivit – Kemal Soydere

  • Neslihan Atagül – Nihan Sezin

  • Kaan Urgancıoğlu – Emir Kozcuoğlu

  • Zerrin Tekindor – Leyla

  • Barış Alpaykut – Ozan Sezin

  • Hazal Filiz Küçükköse – Zeynep Soydere

  • Orhan Güner – Hüseyin Soydere

  • Neşe Baykent – Vildan Sezin

Kara Sevda Bölümler ve Sezonlar

Kara Sevda Bölümler ve Sezonlar

2015 yılında yayınlanmaya başlayan Kara Sevda dizisi toplam 2 sezon ve 74 bölümden oluşuyor. Dizinin ilk sezonunda 35 bölüm, ikinci sezonunda da 39 bölüm bulunuyor.

Kara Sevda Dizisi Uyarlama mı?

Kara Sevda Dizisi Uyarlama mı?

Kara Sevda dizisi uyarlama dizilerimizden bir tanesi değil. Dram türündeki dizi özgün bir senaryoya sahip. Kara Sevda'nın senaristliğini de Anıl Eke ve Özlem Yılmaz üstlendi.

Kara Sevda Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kara Sevda Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği Kara SevdaStar TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Döneme damgasını vuran dizi, çarşamba akşamları prime time kuşağında yayınlandı. Günümüzde ise tekrar bölümleriyle bazı yerel kanallarda yayınlanıyor. Dizinin bölümleri de YouTubeBluTV ve PuhuTV gibi yerli dijital platformlarda izlenebiliyor.

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Kara Sevda İzlenme Oranları ve Reytingler

Kara Sevda İzlenme Oranları ve Reytingler

Kara Sevda, yayınlandığı dönemde AB ve Total reyting kategorilerinde yüksek izlenme oranları elde etti. Final bölümü, reyting sıralamasında zirvede yer aldı. Ayrıca, dizi uluslararası alanda da büyük ilgi gördü. Latin Amerika, Ortadoğu, Balkanlar ve ABD'de yayınlanan dizi, birçok ülkede reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Kara Sevda Eleştiri ve Ödüller

Kara Sevda Eleştiri ve Ödüller

Hem yerli hem de uluslararası alanlarda olumlu eleştiriler alan Kara Sevda başlıca oyunculuk, yönetmenlik, müzik ve senaryo açısından başarılı bulundu.

Kara Sevda'nın aldığı bazı ödüller ise şu şekilde;

  • Uluslararası Emmy Ödülleri 2017 – “En İyi Telenovela” (Bir Türk dizisi olarak bu ödülü alan ilk yapım oldu.)

  • Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu

  • Seoul International Drama Awards – En İyi Dizi Adaylığı

Kara Sevda Son Haberler

Kara Sevda Son Haberler

Endless Love' adıyla dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Kara Sevda dizisi Mart 2024'ten beri İtalya'nın Channel 5 kanalında yayınlanıyordu. Geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan Kara Sevda'yı izleyen İtalyanlar gözyaşlarına boğuldu.

Kara Sevda Benzeri Diziler

Kara Sevda Benzeri Diziler

Kara Sevda Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kara Sevda Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kara Sevda'nın 14 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan ilk bölümü Zonguldak'ta çekildi. Neslihan Atagül'ün canlandırdığı 'Nihan' ve ailesinin yaşadığı ev ise İstanbul'da İstinye- Yeniköy yolu üzerinde bulunuyor. Burak Özçivit'in hayat verdiği 'Kemal' karakterinin evi de İstanbul ilinin Kuzguncuk ilçesinde yer alıyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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