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Çalıkuşu Konusu Nedir? Çalıkuşu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çalıkuşu Konusu Nedir? Çalıkuşu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 00:20

Türk televizyon dizileri arasında edebi uyarlamalar her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Bu dizilerden biri de 2013-2014 sezonunda ekranlara gelen Çalıkuşu dizisidir. Başrollerinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in yer aldığı dizi, hem dönem atmosferi hem de güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekmiştir.  Peki Çalıkuşu konusu ne, oyuncuları kimler? 

Gelin Çalıkuşu dizisine dair tüm detayları birlikte görelim...

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Çalıkuşu Dizisi Konusu

Çalıkuşu Dizisi Konusu

Çalıkuşu, idealist ve cesur bir öğretmen olan Feride ile onun çocukluk aşkı Kamran’ın aşk hikayesini konu alır. Feride, anne ve babasını küçük yaşta kaybettikten sonra teyzesinin yanında büyür. Fransa’da eğitim almasının ardından Anadolu’da öğretmenlik yapmaya başlar. Ancak Kamran’a olan aşkı, gururu ve yaşadıkları arasında sıkışan Feride’nin hayatı dramatik olaylarla şekillenir.

Dizi, sadece romantik bir anlatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda Cumhuriyet öncesi Türkiye’nin toplumsal yapısını ve kadınların eğitim alanındaki mücadelesini de işler.

Çalıkuşu Dizisi Oyuncuları

Çalıkuşu Dizisi Oyuncuları

  • Fahriye Evcen – Feride

  • Burak Özçivit – Kamran

  • Mehmet Özgür – Seyfettin Bey

  • Elif İskender – Besime Hanım

  • Begüm Kütük – Neriman

  • Deniz Celiloğlu – Selim Paşazade

Ebru Helvacıoğlu, Hülya Gülşen, Pınar Çağlar Gençtürk gibi isimler de dizinin kadrosunda yer aldı.

Çalıkuşu Bölümler ve Sezonlar

Çalıkuşu Bölümler ve Sezonlar

Çalıkuşu dizisi, 1 sezon ve toplam 30 bölümden oluşuyor. Dizi 2013 yılının Eylül ayında başlayıp, 2014 yılının Mayıs ayında final yaptı.

Her bölümü yaklaşık 90-100 dakika süren yapım klasik dizi formatında haftalık olarak yayınlandı.

Çalıkuşu Dizisi Uyarlama mı?

Çalıkuşu Dizisi Uyarlama mı?

Severek izlenilen Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin’in 1922 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bu roman daha önce 1986 yılında Aydan Şener ve Kenan Kalav’ın başrollerinde olduğu bir diziye de uyarlanmıştı. 2013 yapımı bu versiyon, romanın temel hatlarına sadık kalsa da, dramatik kurgusuyla çağdaş televizyon izleyicisine hitap eden detaylar da barındırmıştır.

Çalıkuşu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çalıkuşu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, Kanal D ekranlarında yayınlanmıştır. 2013-2014 sezonunda haftalık olarak Salı günleri prime-time kuşağında izleyiciyle buluşmuştur.

Günümüzde ise dizi, dijital platformlarda BluTV, PuhuTV ve bazı bölümleriyle YouTube gibi mecralarda da izlenebilmektedir.

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Çalıkuşu İzlenme Oranları ve Reytingler

Çalıkuşu İzlenme Oranları ve Reytingler

Yayın hayatına başladığında yüksek reytinglerle dikkat çeken dizi, ilk bölümleriyle büyük bir ilgi toplamıştır. Ancak, reytinglerin ilerleyen bölümlerde düşmesi üzerine hikaye hızlandırılarak, dizi tek bir sezonda sona ermiştir. 

24 Eylül 2013'te ilk bölümü yayınlanan dizi, Total izleyici grubunda 4,08 reyting ve AB grubunda 5,67 reyting elde etmiştir. İlk haftalar boyunca Total reytingler 4 civarında seyrederken, AB grubunda 5'in üzerinde kalmıştır. 18 Şubat 2014'te yayınlanan 19. bölüm, Total izleyici grubunda 4,68 reyting ve AB grubunda 6,37 reytingle en yüksek izlenme oranlarından birine ulaşmıştır. Ancak, dizinin son bölümlerinde reytinglerde belirgin bir düşüş görülmüştür. Öyle ki, 25. bölümde Total reyting 2,29 ve AB reytingi 2,45 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüşler, dizinin 30. bölümde final yapmasına yol açmıştır.

Çalıkuşu Eleştiri ve Ödüller

Çalıkuşu Eleştiri ve Ödüller

Çalıkuşu, oyunculuk performansları ve döneme uygun kostüm-tasarım çalışmaları açısından övgü almıştır. Özellikle Fahriye Evcen’in Feride karakterine kattığı derinlik ve Burak Özçivit’in performansı beğeni toplamıştır.

Ancak bazı eleştirmenler, dizinin temposunun zaman zaman yavaşladığını ve orijinal romana bağlı kalma konusunda bazı sapmalar olduğunu dile getirmiştir.

  • 2014 - 12. Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri

  • - En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Burak Özçivit

  • 2014 - 13. Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) Ödülleri

  • - En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Burak Özçivit

  • 2014 - 4. Elle Style Ödülleri

  • - Elle Style Yılın Erkek Oyuncusu: Burak Özçivit

  • 2014 - Haliç Üniversitesi 2014'ün En'leri Ödülleri

  • - En İyi Erkek Oyuncu: Burak Özçivit

  • - Fahriye Evcen de 2014 Elle Style Ödülleri'nde 'En Stil Sahibi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştır.

Çalıkuşu Son Haberler

Çalıkuşu Son Haberler

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in dizi setinde başlayan aşkları, 2017 yılında evlilikle taçlandı. Bu da dizinin 'gerçek aşka' ilham olduğu yorumlarını beraberinde getirdi elbette. Şimdilerde iki erkek çocuğu olan ikilinin evlilikleri diziyi de zaman zaman akıllara getiriyor.

Çalıkuşu Benzeri Diziler

Çalıkuşu Benzeri Diziler

Çalıkuşu Nerede Çekiliyor?

Çalıkuşu Nerede Çekiliyor?

Dizinin çekimleri, İstanbul’un tarihi semtlerinde ve çeşitli dönem dekorlu platolarda yapılmıştır. Özellikle Kanlıca, Göksu ve Reşat Paşa Konağı ve Beykoz Kundura Fabrikası gibi mekanlar, dönem atmosferini yansıtmak için tercih edilmiştir.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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