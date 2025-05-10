Çalıkuşu Konusu Nedir? Çalıkuşu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çalıkuşu, idealist ve cesur bir öğretmen olan Feride ile onun çocukluk aşkı Kamran’ın aşk hikayesini konu alır. Feride, anne ve babasını küçük yaşta kaybettikten sonra teyzesinin yanında büyür. Fransa’da eğitim almasının ardından Anadolu’da öğretmenlik yapmaya başlar. Ancak Kamran’a olan aşkı, gururu ve yaşadıkları arasında sıkışan Feride’nin hayatı dramatik olaylarla şekillenir.

Dizi, sadece romantik bir anlatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda Cumhuriyet öncesi Türkiye’nin toplumsal yapısını ve kadınların eğitim alanındaki mücadelesini de işler.