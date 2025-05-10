Karadayı Konusu Nedir? Karadayı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Karadayı, 1970’li yılların Türkiye’sinde geçer. Ayakkabı tamirciliği yapan Mahir Kara’nın (Kenan İmirzalıoğlu) ailesi, bir iftira sonucu büyük bir yıkım yaşar. Babası Nazif Kara (Çetin Tekindor), bir cinayetle suçlanır ve tutuklanır. Mahir, ailesini kurtarmak ve adaleti sağlamak için kendisini başka bir kimlikle mahkemeye sokar ve savcı adayı Feride Şadoğlu’na (Bergüzar Korel) yaklaşır.

Dizi; aşk, adalet, aile bağları ve fedakârlık temalarını derinlemesine işlerken, aynı zamanda dönemin siyasal ve toplumsal atmosferini de güçlü biçimde yansıtır.