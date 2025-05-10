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Karadayı Konusu Nedir? Karadayı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Karadayı Konusu Nedir? Karadayı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 00:49

2012-2015 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı, Türk dizi tarihinin en güçlü dram ve hukuk temalı yapımlarından biri olarak hafızalarımızda yer etmeyi başardı. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel ve Çetin Tekindor gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, sürükleyici senaryosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle büyük beğeni topladı. Peki Karadayı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Karadayı Dizisi Konusu

Karadayı Dizisi Konusu

Karadayı, 1970’li yılların Türkiye’sinde geçer. Ayakkabı tamirciliği yapan Mahir Kara’nın (Kenan İmirzalıoğlu) ailesi, bir iftira sonucu büyük bir yıkım yaşar. Babası Nazif Kara (Çetin Tekindor), bir cinayetle suçlanır ve tutuklanır. Mahir, ailesini kurtarmak ve adaleti sağlamak için kendisini başka bir kimlikle mahkemeye sokar ve savcı adayı Feride Şadoğlu’na (Bergüzar Korel) yaklaşır.

Dizi; aşk, adalet, aile bağları ve fedakârlık temalarını derinlemesine işlerken, aynı zamanda dönemin siyasal ve toplumsal atmosferini de güçlü biçimde yansıtır.

Karadayı Dizisi Oyuncuları

Karadayı Dizisi Oyuncuları

  • Kenan İmirzalıoğlu – Mahir Kara

  • Bergüzar Korel – Feride Şadoğlu

  • Çetin Tekindor – Nazif Kara

  • Melike İpek Yalova – Ayten

  • Yurdaer Okur – Turgut Akın

Rıza Kocaoğlu, Uğur Aslan, Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Çamcı gibi başarılı isimler de dizinin dikkat çeken rollerinde güçlü performanslar sergiledi.

Karadayı Bölümler ve Sezonlar

Karadayı Bölümler ve Sezonlar

3 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı toplam 115 bölümle evlerimize konuk oldu. 2012 - 2013'te yayınlanan ilk sezonunda 31 bölüm, 2013 - 2014 yılları arasında ekranlara gelen 2. sezonda 38 bölüm ve son sezon olan 3. Sezonda 46 bölüm bölüm yer aldı. 

Her bölüm yaklaşık 90-100 dakika uzunluğundaydı.

Karadayı Dizisi Uyarlama mı?

Karadayı Dizisi Uyarlama mı?

Karadayı uyarlama bir yapım değil, dizi özgün bir senaryoya sahip. Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat gibi başarılı senaristlerin kaleminden çıkan dizi orijinal bir hikaye sunar.

Karadayı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Karadayı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Karadayı, 8 Ekim 2012’de ATV ekranlarında yayın hayatına başlamış ve 15 Haziran 2015’te final yaptı. Dizi pazartesi akşamları izleyicisiyle buluştu.

Şimdilerde ise BluTV, atv.com.tr, YouTube ve çeşitli dijital platformlarda tüm bölümleriyle izlenebiliyor.

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Karadayı İzlenme Oranları ve Reytingler

Karadayı İzlenme Oranları ve Reytingler

Karadayı, yayınlandığı dönemde Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. İlk bölümüyle AB grubunda 10+ reyting, Total grubunda ise 8+ reyting alarak başarılı bir başlangıç yaptı. Özellikle 1. ve 2. sezon boyunca sık sık gün birincisi oldu. Final bölümü de dahil olmak üzere birçok bölümde en çok izlenen dizi olma unvanını korumayı başardı.

Dizi sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde de yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Karadayı Eleştiri ve Ödüller

Karadayı Eleştiri ve Ödüller

  • Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Kenan İmirzalıoğlu)

  • Seoul International Drama Awards – En İyi Drama Adaylığı

  • Magazinci.com En İyiler Ödülleri – En İyi Dizi

  • Yılın En İyi Dizi Çifti – Kenan İmirzalıoğlu & Bergüzar Korel

Karadayı Son Haberler

Karadayı Son Haberler

Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz'le başrolleri paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun'un yıllar önce yayınlanan Karadayı'da minicik haliyle rol aldığı haberi diziyi yeniden gündeme getirdi.

Karadayı Benzeri Diziler

Karadayı Benzeri Diziler

Karadayı Nerede Çekiliyor?

Karadayı Nerede Çekiliyor?

Karadayı, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi. Özellikle Beykoz, Balat, Fatih gibi tarihi dokulara sahip bölgeler tercih edildi. Adliye sahneleri için özel olarak inşa edilen setler kullanıldı. Bazı sahneler de Bolu ve Trabzon gibi yerlerde çekildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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