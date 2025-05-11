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İçerde Konusu Nedir? İçerde Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İçerde Konusu Nedir? İçerde Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 01:05

Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı İçerde dizisi 2016 yılında yayınlanmıştı. Büyük beğeniyle izlenen dizi bugün hala favoriler arasında gösteriliyor. İçerde'nin konusu, oyuncu kadrosu ve tüm detayları sizler için derledik.

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İçerde Konusu

İçerde Konusu

İçerde, birbirinden habersiz şekilde karşı saflarda yer alan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Sarp, mafya babası Celal'in yanına gizli görevle sızan bir polistir. Mert ise Celal tarafından küçükken kaçırılan ve onun için çalışan bir polistir. İki kardeş, geçmişin sırlarını çözerken birbirlerine yaklaşıyor.

İçerde Oyuncu Kadrosu

İçerde Oyuncu Kadrosu

Dizide Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Duygu Sarışın, Bensu Soral, Gözde Kansu gibi oyuncular rol alıyor.

İçerde Bölümler ve Sezonlar

İçerde Bölümler ve Sezonlar

Dizi 1 sezondan oluşuyor. 2016-2017 yılları arasında yayınlanan dizide toplam 39 bölüm bulunuyor.

İçerde Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İçerde Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi Show TV ekranlarında yayınlandı. Şu an bölümlerini YouTube'dan ve Puhu TV üzerinden izlemek mümkün.

İçerde İzlenme Oranları ve Reytingler

İçerde İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizinin aldığı reytingler çoğunlukla gününün birincisi ya da ikincisi olmasını sağlıyordu. 1 sezon süren dizi yüksek reytingler almayı başardı.

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İçerde Eleştiri ve Ödüller

İçerde Eleştiri ve Ödüller

Dizi olumlu eleştiriler almış olsa da bir ödülü bulunmuyor. Ancak toplam 14 adaylığı bulunuyor.

İçerde Son Haberler

İçerde Son Haberler

Geçtiğimiz haftalarda Aras Bulut İynemli'nin gelecek sezon Eşref Rüya dizisine geleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İynemli ve Çağatay Ulusoy'un yeniden bir araya gelme ihtimali heyecan yarattı fakat iddia yalanlandı.

İçerde Benzeri Diziler

İçerde Benzeri Diziler

Konusu gereği İçerde dizisine benzerlik gösteren dizilere Ezel, Çukur, Karadayı ve Behzat Ç. örnek olarak gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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