İçerde Konusu Nedir? İçerde Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı İçerde dizisi 2016 yılında yayınlanmıştı. Büyük beğeniyle izlenen dizi bugün hala favoriler arasında gösteriliyor. İçerde'nin konusu, oyuncu kadrosu ve tüm detayları sizler için derledik.
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İçerde Konusu
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İçerde Oyuncu Kadrosu
İçerde Bölümler ve Sezonlar
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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