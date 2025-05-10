Medcezir Dizisinin Konusu Nedir? Medcezir Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Medcezir dizisinin konusu, yoksul ve zor bir geçmişe sahip olan Yaman Koper adlı genç bir adamın hayatının, tanıştığı avukat Selim Serez sayesinde tamamen değişmesini konu alır.

Yaman, ağabeyiyle birlikte bir araba hırsızlığına karışır ve tutuklanır. Suçsuz olduğunu anlayan Selim, Yaman’a yardım eder ve onu kendi evine, İstanbul’un zengin semtlerinden biri olan Altınkoy’a davet eder. Yaman burada Selim’in oğlu Mert ve komşuları Mira Beylice ile tanışır. Mira ile zamanla romantik bir ilişkiye dönüşecek olan bağları, farklı sosyal sınıflardan gelen iki insanın aşkı etrafında şekillenir.

Dizi boyunca, sınıf çatışmaları, gençlik sorunları, entrikalar, aile dramları ve aşk ilişkileri gibi birçok tema işlenir.