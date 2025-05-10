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Medcezir Dizisinin Konusu Nedir? Medcezir Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Medcezir Dizisinin Konusu Nedir? Medcezir Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 20:46

2013–2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir, dönemin en çok sevilen dizilerinden biri olmuştu. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde oynadığı Medcezir dizisi hala geriye dönüp izlediğimiz diziler arasında yer alıyor. Peki Medcezir dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi tüm detaylarıyla içeriğimizde bahsettik!

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Medcezir Konusu

Medcezir Konusu

Medcezir dizisinin konusu, yoksul ve zor bir geçmişe sahip olan Yaman Koper adlı genç bir adamın hayatının, tanıştığı avukat Selim Serez sayesinde tamamen değişmesini konu alır.

Yaman, ağabeyiyle birlikte bir araba hırsızlığına karışır ve tutuklanır. Suçsuz olduğunu anlayan Selim, Yaman’a yardım eder ve onu kendi evine, İstanbul’un zengin semtlerinden biri olan Altınkoy’a davet eder. Yaman burada Selim’in oğlu Mert ve komşuları Mira Beylice ile tanışır. Mira ile zamanla romantik bir ilişkiye dönüşecek olan bağları, farklı sosyal sınıflardan gelen iki insanın aşkı etrafında şekillenir.

Dizi boyunca, sınıf çatışmaları, gençlik sorunları, entrikalar, aile dramları ve aşk ilişkileri gibi birçok tema işlenir.

Medcezir Oyuncuları

Medcezir Oyuncuları

Başrol Oyuncuları:

Çağatay Ulusoy – Yaman Koper: Zeki, dürüst ama zor bir geçmişe sahip genç. Selim’in desteğiyle hayatı değişir.

Serenay Sarıkaya – Mira Beylice: Zengin ve güzel bir genç kız. Yaman’a âşık olur.

Diğer Önemli Oyuncular:

Barış Falay – Selim Serez: Başarılı bir avukat. Yaman’a sahip çıkar, onu ailesine kabul eder.

Mine Tugay – Ender Serez: Selim’in eşi. Başta Yaman’a karşı temkinlidir ama zamanla ona ısınır.

Taner Ölmez – Mert Serez: Selim ve Ender’in oğlu. Yaman’ın en yakın arkadaşıdır.

Hazar Ergüçlü – Eylül Buluter: Mira’nın en yakın arkadaşı, Mert’in sevgilisi.

Metin Akdülger – Orkun Civaner: Mira’nın eski sevgilisi. Yaman ile çatışmaları vardır.

Şebnem Dönmez – Sude Beylice: Mira’nın annesi. Hırslı ve kontrolcü bir karakterdir.

Murat Aygen – Faruk Beylice: Mira’nın babası. Ailesiyle sorunlar yaşar.

Can Gürzap – Asım Şekip Kaya: Ender’in babası. Altınkoy’un en güçlü figürlerinden biri.

Meriç Aral – Hale: Sonradan hikâyeye dahil olan karakterlerden biridir.

Medcezir Bölümler ve Sezonlar

Medcezir Bölümler ve Sezonlar

Medcezir dizisi toplamda 2 sezon ve 77 bölüm yayınlanmıştı. Yayın hayatına 13 Eylül 2013 tarihinde başlamış ve 12 Haziran 2015 tarihinde final yaparak sona ermişti.

Medcezir Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Medcezir Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Medcezir dizisi, Star TV'de her Cuma akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşmuştu.

Medcezir İzlenme Oranları ve Reytingler

Medcezir İzlenme Oranları ve Reytingler

Medcezir, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yüksek izlenme oranları ve reyting başarıları elde etmiştir. Dizi ilk bölümüyle (13 Eylül 2013) total reytingi 5,14; AB grubunda 4,63 ile günü üçüncü sırada tamamladı.

İlerleyen bölümlerde ise dizi, AB grubunda genellikle ilk sırada yer aldı ve total izlenme oranlarında da üst sıralarda seyretti.

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Medcezir Eleştiri ve Ödüller

Medcezir Eleştiri ve Ödüller

Medcezir, yayınlandığı dönemde birçok ödül kazandı:

2013 Siyaset Dergisi Ödülleri: Yılın Dizi Filmi

2014 TV Yıldızları Ödülleri: En İyi Drama Dizisi

Bilkent Televizyon Ödülleri: En İyi Drama Dizisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Başarı Ödülleri: Yılın En Başarılı Dizisi

Galatasaray Üniversitesi En Ödülleri: En İyi Dizi

Zaman zaman karakter gelişimlerinde mantık hataları veya olaylarda tekrara düşüldüğü yönünde yorumlar yapıldı. Özellikle ikinci sezonda, The O.C. ile olan bağlantının kopması bazı hayranlar tarafından eleştirildi.

Medcezir Son Haberler

Medcezir Son Haberler

Dizide 'Mert Serez' karakterini canlandıran Taner Ölmez, katıldığı bir programda Medcezir'in yeniden çekilmesi fikrini gündeme getirdi. Ölmez, senarist Ece Yörenç ve başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ile bu konuyu görüştüğünü belirtti. Ayrıca, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de iletişime geçmeyi planladığını ifade etti. Bu açıklamalar, dizinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Medcezir Benzeri Diziler

Medcezir Benzeri Diziler

Medcezir Dizisi Nerede Çekildi?

Medcezir Dizisi Nerede Çekildi?

Medcezir dizisi, İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve özellikle zengin sahil bölgelerinde çekilmiştir. Dizinin görsel atmosferi, mekan seçimleri sayesinde oldukça dikkat çekmiştir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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