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Prens Konusu Nedir? Prens Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Prens Konusu Nedir? Prens Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 23:35

Max'in ilgiyle izlenen dizisi Prens, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Prens konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Prens konusu ne? Prens oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Prens dizisine dair tüm detayları görelim...

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Prens Dizisi Konusu

Prens Dizisi Konusu

Hayali bir krallık olan Bongomya’da, Kral Thun’un beklenmedik ölümüyle taht boş kalır. Sarayda göz ardı edilmiş, tecrübesiz ve toplumdan uzak büyütülmüş oğlu Prens, babasının ardından tahta geçmek zorunda kalır. Yeni kral, yönetimle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Krallığın içindeki iktidar oyunları ve geleneksel saray düzeni, genç prensten gizlenen gerçeklerle birlikte ortaya çıkar. Prens, bu karmaşık ve tehlikeli düzenin içinde yönünü bulmaya çalışır.

Prens Dizisi Oyuncuları

Prens Dizisi Oyuncuları

  • Giray Altınok – Prens

  • Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

  • Aslı Tandoğan – Anarkhia

  • Serdar Orçin – Kalesh

  • Çağdaş Onur Öztürk – Thenio

  • Onur Özaydın – Orion

  • Derya Pınar Ak - Hasharia

Prens Bölümler ve Sezonlar

Prens Bölümler ve Sezonlar

Prens dizisi şu ana kadar 2 sezon ve toplam 15 bölümden oluşuyor. İlk sezon 8 bölüm, ikinci sezon ise 7 bölüm olarak yayınlandı. 

Dizinin 3. sezonu 9 Mayıs 2025'te başlayacak ve Max platformunda yayınlanacak

Prens Dizisi Uyarlama mı?

Prens Dizisi Uyarlama mı?

Prens dizisi herhangi bir yabancı yapımın birebir uyarlaması değildir. Dizi, Giray Altınok'un sosyal medyada canlandırdığı 'Prens' karakterinin popülerlik kazanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Prens Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Prens Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Prens dizisi, Max dijital platformlarında yayımlanmaktadır. İlk sezonu 16 Haziran 2023 tarihinde izleyiciyle buluşmuştur. Sekiz bölümden oluşan bu sezonun ardından, dizinin ikinci sezonu 9 Mayıs 2025’te yayımlanmıştır. Dizinin tüm bölümler Max platformunda yer alıyor. Prens'in 3. sezonu 9 Mayıs günü Max'te yayınlanacak.

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Prens İzlenme Oranları ve Reytingler

Prens İzlenme Oranları ve Reytingler

Prens dizisi, dijital platformlarda önemli bir izleyici kitlesine ulaşmış ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Verilere göre Max'in en çok izlenen yapımlarından biri olmuştur.

Prens Eleştiri ve Ödüller

Prens Eleştiri ve Ödüller

Prens dizisi 2024 yılında düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde iki önemli ödül kazandı:

  • En İyi Komedi Dizisi: Prens

  • En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Giray Altınok

Prens Son Haberler

Prens Son Haberler

Prens, 9 Mayıs günü 3. sezonuyla Max platformunda yayınlanacak. Son haberlere göre Prens dizisi oyuncuları, Max platformuyla yaşanılan anlaşmazlık nedeniyle 3. sezon galasına katılmadılar.

Prens Benzeri Diziler

Prens Benzeri Diziler

Prens Nerede Çekiliyor?

Prens Nerede Çekiliyor?

Prens dizisinin çekimleri, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yer alan MGX Film Stüdyoları’nda gerçekleştirilmektedir. Dizide, sanal prodüksiyon teknolojisi kullanılmaktadır. Bu yöntemle fiziksel setlerin yerini, gerçek zamanlı görüntülerle oluşturulan dijital arka planlar almaktadır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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