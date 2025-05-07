Prens Konusu Nedir? Prens Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Max'in ilgiyle izlenen dizisi Prens, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Prens konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Prens konusu ne? Prens oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi?
Gelin Prens dizisine dair tüm detayları görelim...
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Prens Dizisi Konusu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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