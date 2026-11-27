UEFA, Karanlık Gecenin Ardından Soruşturma Başlattı: Önder Özen'den Ceza Açıklaması
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş'ın 26 Kasım'da Batum'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olaylar Avrupa futbolunun çatı kuruluşunu harekete geçirdi. UEFA, karşılaşmayla ilgili yeni bir adım attığını resmi bir açıklamayla duyurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen de İstanbul'a iner inmez sessizliğini bozdu.
UEFA müfettişleri olayları inceleyecek.
"Çok büyük bir şey beklemiyoruz."
"Mağduriyeti biz yaşadık."
"Ülkeyi ve kulübü çok iyi temsil ettiler."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın