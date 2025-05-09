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Yabancı Damat Konusu Nedir? Yabancı Damat Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yabancı Damat Konusu Nedir? Yabancı Damat Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 23:50

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat, yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Yabancı Damat konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Yabancı Damat konusu ne? Yabancı Damat oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Yabancı Damat dizisine dair tüm detayları görelim...

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Yabancı Damat Dizisi Konusu

Yabancı Damat Dizisi Konusu
image.teve2.com.tr

Gaziantep’in meşhur baklavacısı Kahraman Usta’nın kızı Nazlı, Ankara’daki üniversite yıllarını geride bırakıp doğup büyüdüğü kente döner. Ancak evde onu bekleyen, babasının çoktan planladığı bir izdivaçtır: Nazlı’nın, Kahraman Usta’nın kadim ortağı Ökkeş’in oğlu Kadir’le evlenmesi beklenmektedir. Bu baskıya boyun eğmeyen Nazlı, soluğu Bodrum’da alır. Tatilin değil, tesadüflerin sahnesi olan bu kıyı kasabasında, Yunanistan’dan gelen Niko’yla yolları kesişir. Aralarında doğan aşk, sadece mesafeleri değil; gelenekleri, aileleri ve kalıplaşmış önyargıları da aşmak zorundadır.

Yabancı Damat Dizisi Oyuncuları

Yabancı Damat Dizisi Oyuncuları

  • Nehir Erdoğan – Nazlı

  • Özgür Çevik – Niko

  • Erdal Özyağcılar – Kahraman

  • Sumru Yavrucuk – Feride

  • Zeki Alasya – Ökkeş

  • Engin Akyürek – Kadir

  • Binnur Kaya – Nazire

  • Arif Erkin Güzelbeyoğlu – Memik Dede

  • İlker Aksum – Ruşen

  • Mazlum Kiper – Stavro

  • Ayla Karaca – Eleni

  • Nilgün Belgün – Katina

  • Tülin Oral – Eftelya

Yabancı Damat Bölümler ve Sezonlar

Yabancı Damat Bölümler ve Sezonlar

Yabancı Damat dizisi, 12 Kasım 2004'te Kanal D'de yayın hayatına başladı ve 15 Haziran 2007'de final yaparak toplam 3 sezon ve 106 bölüm sürdü.

Yabancı Damat Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yabancı Damat Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
image.teve2.com.tr

Yabancı Damat dizisi, yayın hayatı boyunca Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yabancı Damat bölümleri Kanal D web sitesinde ve YouTube'da yer alıyor.

Yabancı Damat İzlenme Oranları ve Reytingler

Yabancı Damat İzlenme Oranları ve Reytingler

Yabancı Damat, 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve izleyicilerden büyük ilgi gören bir diziydi. Dizi, yayınlandığı dönemde reyting sıralamalarında üst sıralarda yer aldı.

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Yabancı Damat Eleştiri ve Ödüller

Yabancı Damat Eleştiri ve Ödüller

Dizi, yayınlandığı dönemde çeşitli ödüllere layık görülmüştür:

  • 2005 Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Dizi ödülü

  • 2006 yılında, Türk Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Yılın En İyi Dizisi ödülü

  • 2004 Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Müzik ödülü

Yabancı Damat Benzeri Diziler

Yabancı Damat Benzeri Diziler
image.teve2.com.tr

  • Elveda Rumeli

  • Avrupa Yakası

  • İkinci Bahar

  • Gönülçelen

  • Yedi Numara

  • Benim Annem Bir Melek

  • Seksenler

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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