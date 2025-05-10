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Emily in Paris Konusu Nedir? Emily in Paris Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Emily in Paris Konusu Nedir? Emily in Paris Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 15:51

Netflix'in ilgiyle izlenen dizisi Emily in Paris, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Emily in Paris konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Emily in Paris konusu ne? Emily in Paris oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Emily in Paris dizisine dair tüm detayları görelim...

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Emily in Paris Dizisi Konusu

Emily in Paris Dizisi Konusu

Şikago’da yaşayan genç bir pazarlama yöneticisi olan Emily Cooper, çalıştığı şirketin Paris’teki bir iştirakiyle beklenmedik şekilde görevlendirilir. Yeni bir şehir, yeni bir dil ve bambaşka bir iş kültürüyle karşı karşıya kalan Emily, kariyerini yeniden inşa etmeye çalışırken sosyal medya üzerinden kısa sürede dikkat çeker. Fransız iş arkadaşlarının mesafeli tavırları, yeni kurduğu dostluklar ve karmaşık aşk ilişkileri arasında, Paris’teki hayatına alışmaya çalışır. Moda, sosyal medya ve kişisel dönüşümün iç içe geçtiği bu süreçte Emily, hem profesyonel hem kişisel kimliğini yeniden tanımlar.

Emily in Paris Dizisi Oyuncuları

Emily in Paris Dizisi Oyuncuları

  • Lily Collins – Emily Cooper

  • Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau

  • Ashley Park – Mindy Chen

  • Lucas Bravo – Gabriel

  • Samuel Arnold – Julien

  • Bruno Gouery – Luc

  • Camille Razat – Camille

  • Lucien Laviscount – Alfie

  • William Abadie – Antoine Lambert

Emily in Paris Bölümler ve Sezonlar

Emily in Paris Bölümler ve Sezonlar

Emily in Paris, 2 Ekim 2020'de Netflix'te yayın hayatına başladı. Şu ana kadar dört sezon ve toplam 40 bölüm yayınlandı. Her sezon 10 bölümden oluşuyor.

Emily in Paris Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Emily in Paris Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Emily in Paris, 2 Ekim 2020'de Netflix'te yayın hayatına başlamış ve şu ana kadar dört sezon boyunca izleyicilerle buluşmuştur. Beşinci sezonu çekilen Emily in Paris'in tüm bölümler Netflix'te izlenebilir.

Emily in Paris İzlenme Oranları ve Reytingler

Emily in Paris İzlenme Oranları ve Reytingler

Emily in Paris'in ilk sezonu 2020 yılında yayınlanan dizi, yalnızca ilk ayında dünya genelinde 58 milyon hane tarafından izlendi. Bu başarı, diziyi Netflix’in en çok konuşulan yapımları arasına soktu. Özellikle ABD, Fransa, Brezilya ve Polonya gibi ülkelerde geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

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Emily in Paris Eleştiri ve Ödüller

Emily in Paris Eleştiri ve Ödüller

Emily in Paris, yayınlandığı ilk günden itibaren moda, romantizm ve Paris'in büyüleyici atmosferiyle dikkat çektiği kadar, ödül sezonlarında da adından söz ettirdi. Dizi, özellikle kostüm tasarımı ve prodüksiyon tasarımı gibi teknik kategorilerde birçok prestijli ödüle aday gösterildi ve bazılarını kazandı.

Emily in Paris Son Haberler

Emily in Paris Son Haberler

Beşinci sezonun çekimleri Mayıs 2025'te Roma'da başladı ve yayın tarihi henüz netleşmemiş olsa da, 2025 sonbaharında Netflix'te izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Emily in Paris Benzeri Diziler

Emily in Paris Benzeri Diziler

  • Sex and the City

  • Gossip Girl

  • Valeria

  • Jane the Virgin

  • The Carrie Diaries

  • Sweetbitter

  • Call My Agent!

Emily in Paris Nerede Çekiliyor?

Emily in Paris Nerede Çekiliyor?

Emily in Paris, adından da anlaşılacağı üzere, büyük ölçüde Paris’te çekilen bir dizi. Ancak, hikâye ilerledikçe Fransa'nın farklı bölgeleri ve hatta İtalya gibi uluslararası lokasyonlar da diziye dahil oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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