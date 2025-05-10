Emily in Paris Konusu Nedir? Emily in Paris Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Netflix'in ilgiyle izlenen dizisi Emily in Paris, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Emily in Paris konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Emily in Paris konusu ne? Emily in Paris oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi?
Gelin Emily in Paris dizisine dair tüm detayları görelim...
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Emily in Paris Dizisi Konusu
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Emily in Paris Dizisi Oyuncuları
Emily in Paris Bölümler ve Sezonlar
Emily in Paris Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Emily in Paris İzlenme Oranları ve Reytingler
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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