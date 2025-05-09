Diriliş Ertuğrul Konusu Nedir? Diriliş Ertuğrul Oyuncuları ve Tüm Detaylar
TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanan Diriliş Ertuğrul, tarihi konuları içeren diziler arasında önde geliyor. Pek çok ödül alan dizinin başrolünü Engin Altan Düzyatan canlandırırken, finalinin üstünden yıllar geçmesine rağmen dizi hala merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Diriliş Ertuğrul konusu nedir, oyuncu kadrosu gibi merak edilenlere cevap verdik.
İşte, detaylar...
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Diriliş Ertuğrul Konusu
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Diriliş Ertuğrul Oyuncu Kadrosu
Diriliş Ertuğrul Bölümler ve Sezonlar
Diriliş Ertuğrul Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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