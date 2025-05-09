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Diriliş Ertuğrul Konusu Nedir? Diriliş Ertuğrul Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Diriliş Ertuğrul Konusu Nedir? Diriliş Ertuğrul Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Diriliş Ertuğrul
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.05.2025 - 19:43

TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanan Diriliş Ertuğrul, tarihi konuları içeren diziler arasında önde geliyor. Pek çok ödül alan dizinin başrolünü Engin Altan Düzyatan canlandırırken, finalinin üstünden yıllar geçmesine rağmen dizi hala merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Diriliş Ertuğrul konusu nedir, oyuncu kadrosu gibi merak edilenlere cevap verdik.

İşte, detaylar...

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Diriliş Ertuğrul Konusu

Diriliş Ertuğrul Konusu

Dizide Kayı Boyu'nun lideri Ertuğrul Bey’in, halkını Moğol ve Haçlı tehdidinden korumak için verdiği mücadeleleri, adalet, inanç ve bağımsızlık uğruna savaşlarını konu alınıyor. Ertuğrul, yalnızca savaşçı kimliğiyle değil, aynı zamanda stratejik zekâsı, liderliği ve İslami değerlere olan bağlılığıyla da öne çıkıyor.

Diriliş Ertuğrul Oyuncu Kadrosu

Diriliş Ertuğrul Oyuncu Kadrosu

Dizide Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Celal Al, Esra Bilgiç, Ayberk Pekcan gibi oyuncular rol alıyor.

Diriliş Ertuğrul Bölümler ve Sezonlar

Diriliş Ertuğrul Bölümler ve Sezonlar

5 sezon süren dizi toplam 171 bölümden oluşuyor. Birinci sezon 26, ikinci sezon 35, üçüncü sezon 30, dördüncü sezon 30 ve son sezon 50 bölümden oluşuyor.

Diriliş Ertuğrul Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Diriliş Ertuğrul Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

TRT 1 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan dizi, şu an TRT 1 dijital, YouTube ve Netflix'ten izlenebilir.

Diriliş Ertuğrul İzlenme Oranları ve Reytingler

Diriliş Ertuğrul İzlenme Oranları ve Reytingler

Yayınlandığı süre boyunca gününün zirvesinde yer alan Diriliş Ertuğrul, 20+ reyting almayı başararak bir rekora imza atmıştı.

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Diriliş Ertuğrul Eleştiri ve Ödüller

Diriliş Ertuğrul Eleştiri ve Ödüller

2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te En İyi Dizi Ödülü'nü kazanmasına rağmen dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, teşekkür konuşması yapmalarına izin verilmediği gerekçesiyle ödülü iade etti.

Dizi Uluslararası Kar Festivali Ödülleri'nde 7, Türkiye Gençlik Ödülleri'nde 8, Altın Palmiye Ödülleri'nde 5, Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri'nde (DIAFA) 1, Pakistan Uluslararası Ekran Ödülleri'nde 2, Sosyal Farkındalık Ödülleri'nde 6, KTÜ Medya Ödülleri'nde 3, Magazinci Ödülleri'nde 3, Kalite Dergisi Ödülleri'nde 5, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Ödülleri'nde 1, Anadolu Medya Ödülleri'nde 8, Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri'nde 1 ve Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri'nde 2 ödül kazandı.

Diriliş Ertuğrul Son Haberler

Diriliş Ertuğrul Son Haberler

Diziyle ilgili son haberlerden biri oyuncu Cengiz Coşkun'un Turgut Alp'i canlandırdığı diziden Kuruluş Osman'a aynı karakterle transfer olmasıyla ilgili. Bir diğeri ise dizide rol alan Didem Balçın'ın annesini kaybetmesiyle ilgili bilgi veren bir haber.

Diriliş Ertuğrul Benzeri Diziler

Diriliş Ertuğrul Benzeri Diziler

Diriliş Ertuğrul'la benzerlik gösteren diziler Kuruluş Osman, Alparslan: Büyük Selçuklu, Uyanış: Büyük Selçuklu, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Yunus Emre: Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu olarak sıralanabilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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