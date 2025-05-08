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Avrupa Yakası Konusu Nedir? Avrupa Yakası Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Avrupa Yakası Konusu Nedir? Avrupa Yakası Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi Avrupa Yakası
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2025 - 14:03

Bir döneme damga vuran atv dizisi Avrupa Yakası yayınlandığı döneme damga vuran işlerden. Hala tekrar bölümleriyle gündem olan Avrupa konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Avrupa Yakası konusu ne? Avrupa Yakası oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Avrupa Yakası dizisine dair tüm detayları görelim...

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Avrupa Yakası Dizisi Konusu

Avrupa Yakası Dizisi Konusu

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda geçen hikâye, moda dergisinde çalışan Aslı'nın etrafında şekillenir. Aynı evde yaşadığı ailesi, iş arkadaşları ve mahallenin renkli karakterleriyle birlikte, şehirli hayatın karmaşasında geçen günlük olaylar anlatılır. Kariyer, aşk, aile içi çatışmalar ve sosyal ilişkiler, birbirinden farklı kişiliklerin sürtüşmeleri ve uyum arayışlarıyla harmanlanır. Her karakter, kendi dünyasını getirirken, büyük şehirde hayatta kalmaya çalışmanın eğlenceli ve çarpıcı anları gözler önüne serilir.

Avrupa Yakası Dizisi Oyuncuları

Avrupa Yakası Dizisi Oyuncuları

  • Gülse Birsel – Aslı Sütçüoğlu

  • Gazanfer Özcan – Tahsin Sütçüoğlu

  • Hümeyra – İffet Sütçüoğlu

  • Levent Üzümcü – Cem Onaran

  • Ata Demirer - Volkan Sütçüoğlu

  • Şenay Gürler – Fatoş

  • Engin Günaydın – Burhan Altıntop

  • Hasibe Eren – Makbule Kıral

  • Bülent Polat – Şehsuvar (Şesu)

  • Sarp Apak – Tanrıverdi

  • Binnur Kaya – Şahika Koçarslanlı

  • Tolga Çevik – Sacit Kıral

  • Veysel Diker – Tacettin

  • Rutkay Aziz – Bülent Onaran

  • Evrim Akın – Selin Yerebakan

  • Hale Caneroğlu – Yaprak

Avrupa Yakası Bölümler ve Sezonlar

Avrupa Yakası Bölümler ve Sezonlar

Avrupa Yakası, 11 Şubat 2004'te başlamış ve 24 Haziran 2009'da sona ermiştir. Toplamda 6 sezon ve 190 bölümden oluşmaktadır.

Avrupa Yakası Dizisi Uyarlama mı?

Avrupa Yakası Dizisi Uyarlama mı?

Avrupa Yakası bir uyarlama değildir. Tamamen özgün bir projedir. Senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılmıştır ve dizi, onun kaleminden çıkan karakterler, olaylar ve diyaloglarla şekillenmiştir. Dizi ne yurt dışı kaynaklı bir yapımdan ne de başka bir yerli yapıdan esinlenerek hazırlanmıştır.

Avrupa Yakası Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Avrupa Yakası Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Şu anda Avrupa Yakası'nın bölümlerine ATV'nin resmi web sitesi üzerinden erişilebilir. Ayrıca, bazı bölümleri YouTube gibi platformlarda da bulmak mümkündür.

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Avrupa Yakası İzlenme Oranları ve Reytingler

Avrupa Yakası İzlenme Oranları ve Reytingler

Avrupa Yakası, 2004-2009 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyonlarında büyük bir reyting başarısı elde etti. Dizinin final bölümleri, özellikle AB grubunda yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Avrupa Yakası Eleştiri ve Ödüller

Avrupa Yakası Eleştiri ve Ödüller

Dizi, yayınlandığı dönemde birçok ödül kazanmıştır. Bunlar arasında Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi', 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' gibi kategorilerde ödüller bulunmaktadır.

Avrupa Yakası Son Haberler

Avrupa Yakası Son Haberler

Avrupa Yakası dizisi hakkında yeni herhangi bir haber gündemde değil.

Avrupa Yakası Benzeri Diziler

Avrupa Yakası Benzeri Diziler

Avrupa Yakası Nerede Çekiliyor?

Avrupa Yakası Nerede Çekiliyor?

Dizideki iç mekan sahneleri, Avrupa Yakası Dergisi ofisi, Sütçüoğlu Muhallebicisi ve ev içi sahneler dahil olmak üzere, Plato Film'in Taksim'deki stüdyolarında çekilmiştir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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