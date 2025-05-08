Avrupa Yakası Konusu Nedir? Avrupa Yakası Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Bir döneme damga vuran atv dizisi Avrupa Yakası yayınlandığı döneme damga vuran işlerden. Hala tekrar bölümleriyle gündem olan Avrupa konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Avrupa Yakası konusu ne? Avrupa Yakası oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi?
Gelin Avrupa Yakası dizisine dair tüm detayları görelim...
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Avrupa Yakası Dizisi Konusu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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