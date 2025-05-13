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You Konusu Nedir? You Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

You Konusu Nedir? You Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 15:40

Netflix'in dünyada fenomen olan dizisi You, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye You konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki You konusu ne? You oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin You dizisine dair tüm detayları görelim...

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You Dizisi Konusu

You Dizisi Konusu

Joe Goldberg, New York’ta bir kitapçıda çalışan, zeki ve içine kapanık bir adamdır. Bir gün mağazaya gelen Guinevere Beck’e âşık olur ve onu takıntı hâline getirir. Sosyal medya üzerinden Beck’in hayatını incelemeye başlar, çevresindeki insanları araştırır ve zamanla ilişkilerine müdahale eder.

Dizi, Joe’nun aşk adı altında gerçekleştirdiği saplantılı davranışları, kimlik değiştirerek farklı şehirlerde yeni hayatlar kurmasını ve her seferinde benzer bir döngüye girmesini konu alır. Her sezonda Joe’nun geçmişi, iç dünyası ve çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler derinleşir.

'You', aşk, kimlik, mahremiyet ve takıntı temaları etrafında şekillenen bir psikolojik gerilim dizisidir.

You Dizisi Oyuncuları

You Dizisi Oyuncuları

  • Penn Badgley – Joe Goldberg

  • Elizabeth Lail – Guinevere Beck

  • Shay Mitchell – Peach Salinger

  • Victoria Pedretti – Love Quinn

  • James Scully – Forty Quinn

  • Jenna Ortega – Ellie Alves

  • Carmela Zumbado – Delilah Alves

  • Shalita Grant – Sherry Conrad

  • Travis Van Winkle – Cary Conrad

  • Dylan Arnold – Theo Engler

  • Scott Speedman – Matthew Engler

  • Tati Gabrielle – Marienne Bellamy

  • Charlotte Ritchie – Kate Galvin-Lockwood

  • Ed Speleers – Rhys Montrose

  • Tilly Keeper – Lady Phoebe Borehall-Blaxworth

  • Madeline Brewer – Bronte / Louise Flannery

  • Anna Camp – Reagan & Maddie Lockwood

You Bölümler ve Sezonlar

You Bölümler ve Sezonlar

You dizisi, toplamda 5 sezon ve 50 bölümden oluşan bir psikolojik gerilim dizisidir. İlk sezonu 9 Eylül 2018'de yayınlanmış ve final sezonu 24 Nisan 2025'te izleyiciyle buluşmuştur.

You Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

You Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

You dizisi, ilk sezonu 9 Eylül 2018'de Lifetime kanalında yayınlandıktan sonra, 2. sezondan itibaren Netflix'e geçerek dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi, 24 Nisan 2025'te yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştır. You dizisinin tüm sezonları Netflix'te izlenebilir.

You İzlenme Oranları ve Reytingler

You İzlenme Oranları ve Reytingler

You dizisi, Netflix'te yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. İlk sezonu, Netflix'te yayınlandıktan sonraki ilk dört haftada 40 milyondan fazla hane tarafından izlendi.

İkinci sezon, ilk ay içinde 54 milyon hane tarafından izlendi. Ayrıca, 2019 yılında ABD'de en çok izlenen beşinci dizi oldu.

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You Eleştiri ve Ödüller

You Eleştiri ve Ödüller

You dizisi, toplamda 4 ödül kazanmıştır. Ancak, bu ödüllerin detayları IMDb'de belirtilmemiştir.

You Son Haberler

You Son Haberler

Netflix'in popüler psikolojik gerilim dizisi You, 24 Nisan 2025'te yayınlanan beşinci ve final sezonuyla izleyicilere veda etti.

You Benzeri Diziler

You Benzeri Diziler

  • Dexter

  • Bates Motel

  • The Fall

  • Younger

  • Behind Her Eyes

  • Tell Me Lies

You Nerede Çekiliyor?

You Nerede Çekiliyor?

You, her sezonu farklı bir şehirde geçen yapısıyla sadece hikâye örgüsünü değil, atmosferini de baştan yaratıyor. Dizinin çekim yerleri, karakterlerin iç dünyasını ve psikolojik gerilimi destekleyecek şekilde seçiliyor. Dizi New York, Los Angeles ve Londra'da çekildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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