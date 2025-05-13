You Konusu Nedir? You Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Joe Goldberg, New York’ta bir kitapçıda çalışan, zeki ve içine kapanık bir adamdır. Bir gün mağazaya gelen Guinevere Beck’e âşık olur ve onu takıntı hâline getirir. Sosyal medya üzerinden Beck’in hayatını incelemeye başlar, çevresindeki insanları araştırır ve zamanla ilişkilerine müdahale eder.

Dizi, Joe’nun aşk adı altında gerçekleştirdiği saplantılı davranışları, kimlik değiştirerek farklı şehirlerde yeni hayatlar kurmasını ve her seferinde benzer bir döngüye girmesini konu alır. Her sezonda Joe’nun geçmişi, iç dünyası ve çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler derinleşir.

'You', aşk, kimlik, mahremiyet ve takıntı temaları etrafında şekillenen bir psikolojik gerilim dizisidir.