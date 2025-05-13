Hayat Bilgisi Konusu Nedir? Hayat Bilgisi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Hayat Bilgisi, İstanbul'daki bir lisede görev yapan idealist öğretmen Afet Güçverir (nam-ı diğer 'Afet Hoca') ve öğrencilerinin yaşadıkları olayları konu alır. Afet Hoca, Almanya’dan dönerek görev yaptığı Çınaraltı Lisesi'nde öğrencilerine sadece müfredat değil, hayatın gerçeklerini de öğretmeye çalışır. Gençlerin büyüme sancıları, arkadaşlık ilişkileri, aşkları ve aileleriyle olan bağları dizinin merkezini oluşturur.

Komedi ve dramın harmanlandığı Hayat Bilgisi, gençlerin gelişim sürecini işlerken aynı zamanda öğretmen-öğrenci ilişkisine de dokunaklı bir pencere açar.