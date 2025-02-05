Eşref Rüya Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Eşref Rüya Hangi Kanalda Yayınlancak?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen iddialı yapımı Eşref Rüya, çocuk yaşta yetim kalan Eşref'in suç dünyasına itilişini konu alıyor. Zamanla suç dünyasına hüküm sürmeye başlayan Eşref, gözü kara ve güçlü bir adama dönüşüyor. Ancak Eşref, yetim çocukları kaybettiği ailesinin yerine koyuyor ve kardeşleri olarak kabul ediyor... Suç dünyasının ortasında var olan bu aile ve yeraltı örgütlerinin başında olmanın ağır yükü Eşref'in her geçen gün huzur arayışının artmasına neden oluyor.

Henüz çocukluk aşkını unutmayan ve kalbinin kapılarını kapatan Eşref'in karşısına çıkan Nisan ise onu bambaşka bir rüzgarın tam ortasına sürüklüyor... Genç müzisyen Nisan ile yaşadığı bu beklenmedik karşılaşma ile Eşref'in hayatı bundan sonra tamamen değişecek, tabii Nisan ve yetimlerin de!