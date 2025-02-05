onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Eşref Rüya Hangi Kanalda Yayınlancak?

Eşref Rüya Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Eşref Rüya Hangi Kanalda Yayınlancak?

Çağatay Ulusoy Kanal D Demet Özdemir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 12:30

Kanal D ekranlarının yeni ve iddialı yapımı Eşref Rüya dizisinin, okuma provalarına başlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile seyircinin dikkatini çeken Eşref Rüya dizisi 'Yetimler' adlı suç örgütünün lideri Eşref'in hikayesini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı dizinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu nedir? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemlerde Terzi, Tam Bir Centilmen, Kübra ve Gaddar gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu kez de Eşref Rüya dizisinde "Eşref" karakterine hayat veriyor.

Son dönemlerde Terzi, Tam Bir Centilmen, Kübra ve Gaddar gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu kez de Eşref Rüya dizisinde "Eşref" karakterine hayat veriyor.

Ulusoy'un hayat verdiği Eşref karakteri, gözü kara, güçlü ve zengin bir adam! Ancak içten içe huzur arayısındaki Eşref, çocukluk aşkı Rüya'yı hâlâ unutamıyor.

Çağatay Ulusoy ile birlikte Eşref Rüya dizisinin başrolünü paylaşan yetenekli oyuncu ise Demet Özdemir!

Çağatay Ulusoy ile birlikte Eşref Rüya dizisinin başrolünü paylaşan yetenekli oyuncu ise Demet Özdemir!

Genç ve güzel müzisyen Nisan rolü ile izleyici karşısına çıkacak olan Özdemir, dizide Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini yeniden attıran kişi olacak!

Eşref Rüya Dizisinin Konusu Nedir?

Eşref Rüya Dizisinin Konusu Nedir?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen iddialı yapımı Eşref Rüya, çocuk yaşta yetim kalan Eşref'in suç dünyasına itilişini konu alıyor. Zamanla suç dünyasına hüküm sürmeye başlayan Eşref, gözü kara ve güçlü bir adama dönüşüyor. Ancak Eşref, yetim çocukları kaybettiği ailesinin yerine koyuyor ve kardeşleri olarak kabul ediyor... Suç dünyasının ortasında var olan bu aile ve yeraltı örgütlerinin başında olmanın ağır yükü Eşref'in her geçen gün huzur arayışının artmasına neden oluyor. 

Henüz çocukluk aşkını unutmayan ve kalbinin kapılarını kapatan Eşref'in karşısına çıkan Nisan ise onu bambaşka bir rüzgarın tam ortasına sürüklüyor... Genç müzisyen Nisan ile yaşadığı bu beklenmedik karşılaşma ile Eşref'in hayatı bundan sonra tamamen değişecek, tabii Nisan ve yetimlerin de!

Eşref Rüya Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Eşref Rüya Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Eşref Rüya Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Eşref Rüya Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Tims&B imzalı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın orturduğu dizinin senaryosu ise Ethem Özışık tarafından kaleme alınıyor. Dizinin şimdiden heyecan ve merak uyandıran senaryosu ise uyarlama ya da gerçek hikaye değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşref Rüya Ne Zaman Başlayacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Eşref Rüya Ne Zaman Başlayacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Eşref Rüya dizisi sete çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yakın zamanda ekrana gelmesi beklense de yayın tarihi henüz bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın