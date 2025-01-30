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Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Zamanlar İstanbul Ne Zaman Başlayacak?

Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Zamanlar İstanbul Ne Zaman Başlayacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 20:40

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 90'lı yıllardan günümüze heyecan verici bir yolculuk başlatıyor! Dönem dizisi olan Bir Zamanlar İstanbul'un başrollerinde Alina Boz ve Cihangir Ceyhan rol alıyor. Dönemin toplumsal sorunları ve suç dünyasının derinlerine dalan dizide iki gencin adalet arayışını izliyoruz. Peki, Bir Zamanlar İstanbul'un konusu nedir? Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar İstanbul ne zaman başlayacak, hangi kanalda? 

İşte, detaylar...

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90'lı yılların karanlık yanlarına ışık tutan Bir Zamanlar İstanbul, dönemin İstanbul'una nostaljik bir yolculuk da başlatıyor!

90'lı yılların karanlık yanlarına ışık tutan Bir Zamanlar İstanbul, dönemin İstanbul'una nostaljik bir yolculuk da başlatıyor!

Alina Boz ve Cihangir Ceyhan gibi sevilen oyuncuları bir araya getiren dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturuyor. Adalet ve aşkı buluşturan dizinin proje tasarımı ise Mehmet Bozdağ tarafından yapıldı.

Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu Nedir?

Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu Nedir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisi, aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher'in tanışmasıyla başlıyor. Bir münazarada tanışan ikiliyi bir araya getiren ise duygusal ve düşünsel açıdan bağlanmalarını sağlayan “Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?” sorusu oluyor. 

İşte bu soruyla birlikte Ali ve Seher'in adalet arayışı başlıyor. Omuz omuza veren ikili İstanbul'un suç dünyasını altüst etmeye hazırlanıyor.

Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Cihangir Ceyhan 

  • Alina Boz

  • Hüseyin Avni Danyal

  • Murat Daltaban

  • Deniz Celiloğlu

  • Kaan Taşaner

  • Şebnem Dönmez

  • Özge Özder

  • Didem Balçın

  • İpek Karapınar

  • Mirza Bahattin Doğan

  • Ümit Kantarcılar

  • Serdar Özer

  • Gurur Çiçekoğlu 

  • Nihal Koldaş

Bir Zamanlar İstanbul Dizisi Nerede Çekiliyor?

Bir Zamanlar İstanbul Dizisi Nerede Çekiliyor?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin çekimleri Balat, Fatih, Sultanahmet ve Beyoğlu gibi İstanbul'un tarihi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Kimi sahneler için ise Bozdağ Film Platoları tarafından özel olarak dizi seti tasarlandı.

Bir Zamanlar İstanbul Ne Zaman Başlayacak? Hangi Kanalda?

Bir Zamanlar İstanbul Ne Zaman Başlayacak? Hangi Kanalda?

90'lı yılların İstanbul esintileri ile dikkat çeken Bir Zamanlar İstanbul dizisi, 7 Şubat'ta ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. 

İşte, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin heyecanla beklenen ilk bölüm tanıtımı 👇

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Bir Zamanlar İstanbul 1. Bölüm Fragmanı I "Her büyük hikaye, bir yol ayrımında başlar."

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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