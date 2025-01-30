Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Zamanlar İstanbul Ne Zaman Başlayacak?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 90'lı yıllardan günümüze heyecan verici bir yolculuk başlatıyor! Dönem dizisi olan Bir Zamanlar İstanbul'un başrollerinde Alina Boz ve Cihangir Ceyhan rol alıyor. Dönemin toplumsal sorunları ve suç dünyasının derinlerine dalan dizide iki gencin adalet arayışını izliyoruz. Peki, Bir Zamanlar İstanbul'un konusu nedir? Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar İstanbul ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

İşte, detaylar...