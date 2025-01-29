Başka Bir Sen Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak?
Başka Bir Sen Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak?
2025 yılının heyecanla beklenen yapımlarından Başka Bir Sen, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Giray Altınok'un rol aldığı komedi filminin senaryosu ise Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleminde çıkıyor. Disney Plus'un yeni filmi seyirciyi hem güldürmeye hem de aile olabilmenin zorluklarını göstermeye geliyor. Peki, Başka Bir Sen filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Başka Bir Sen ne zaman vizyona girecek?
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde Prens dizisiyle adından sıkça söz ettiren Giray Altınok, senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Başka Bir Sen filmi ile 2025'e damgasını vurmaya hazırlanıyor.
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Başka Bir Sen Filminin Konusu Ne?
Başka Bir Sen Filminin Oyuncuları Kimlerdir?
Başka Bir Sen Nerede Çekiliyor?
Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak, Hangi Kanalda?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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