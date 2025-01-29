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Başka Bir Sen Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak?

Başka Bir Sen Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak?

film Ezgi Mola Disney Plus
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 17:06

2025 yılının heyecanla beklenen yapımlarından Başka Bir Sen, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Giray Altınok'un rol aldığı komedi filminin senaryosu ise Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleminde çıkıyor. Disney Plus'un yeni filmi seyirciyi hem güldürmeye hem de aile olabilmenin zorluklarını göstermeye geliyor. Peki, Başka Bir Sen filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Başka Bir Sen ne zaman vizyona girecek? 

İşte, detaylar...

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Son dönemlerde Prens dizisiyle adından sıkça söz ettiren Giray Altınok, senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Başka Bir Sen filmi ile 2025'e damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Son dönemlerde Prens dizisiyle adından sıkça söz ettiren Giray Altınok, senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Başka Bir Sen filmi ile 2025'e damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Prens dizisinin de yapımcılığını üstlenen MGX Film imzalı Başka Bir Sen'in yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Başrollerinde bir süredir ekranlara ara veren Ezgi Mola ve Giray Altınok'un rol aldığı filmin seyirci gülmekten kırıp geçirecek senaryosu ise Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınıyor.

Başka Bir Sen Filminin Konusu Ne?

Başka Bir Sen Filminin Konusu Ne?

Başka Bir Sen filminde, hayatında yolunda giden hiçbir şey olmayan Mümtaz ile Derya'nın yolları kesişiyor. Tabii öyle her şeyin yolunda olduğu bir tesadüf olmuyor bu ve büyük bir kaza yaşanıyor. Yaşananlar, Derya ve Mümtaz'ın hayatını dönüşü hiç de kolay olmayacak bir hale getiriyor. 

Peki, Mümtaz ile Derya aile olabilecekler mi? Aslında ikili bize aile olabilmenin zorlu ama bir o kadar da muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatacak. Çiftimiz hem başlarına gelenler hem de sonsuz aşkın sınırları ile sınanacaklar...

Başka Bir Sen Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Başka Bir Sen Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Ezgi Mola

  • Giray Altınok 

  • Kerem Özdoğan

  • Şükran Ovalı

  • Nevra Serezli

  • Hüseyin Avni Danyal

  • Deniz Cengiz

  • Ömer Faruk Çavuş

  • Cihat Tamer

  • Nergis Çorakçı

  • Mine Teber 

  • Osman Alkaş

Başka Bir Sen Nerede Çekiliyor?

Başka Bir Sen Nerede Çekiliyor?

Seyirciyi komediye doyuracak senaryosu ile sevilen oyuncuları buluşturan Başka Bir Sen filmi, İstanbul'da çekildi.

Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak, Hangi Kanalda?

Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak, Hangi Kanalda?

Başka Bir Sen, The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak. Merakla beklenen filmin, 2025'in Mart ayında seyirci ile buluşması bekleniyor. Ancak henüz net bir tarih ya da açıklama bulunmuyor.

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İşte, Ezgi Mola ve Giray Altınok'lu komedi filmi Başka bir Sen'in seyirciden tam not alan afişi! 👇

İşte, Ezgi Mola ve Giray Altınok'lu komedi filmi Başka bir Sen'in seyirciden tam not alan afişi! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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