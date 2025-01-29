Başka Bir Sen Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Sen Ne Zaman Yayınlanacak?

Başka Bir Sen filminde, hayatında yolunda giden hiçbir şey olmayan Mümtaz ile Derya'nın yolları kesişiyor. Tabii öyle her şeyin yolunda olduğu bir tesadüf olmuyor bu ve büyük bir kaza yaşanıyor. Yaşananlar, Derya ve Mümtaz'ın hayatını dönüşü hiç de kolay olmayacak bir hale getiriyor.

Peki, Mümtaz ile Derya aile olabilecekler mi? Aslında ikili bize aile olabilmenin zorlu ama bir o kadar da muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatacak. Çiftimiz hem başlarına gelenler hem de sonsuz aşkın sınırları ile sınanacaklar...