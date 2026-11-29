Lider karakterinin hikâyesi istemediği yöne gidince Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Murat Aygen, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtladı. Yapımcı Faruk Turgut'un 'Ben yapımcıyım, reytingi gözetmek zorundayım. Ben parasını veririm, oyuncu oynar' sözleri hatırlatılan Aygen, parayla satın alınabilecek bir yanı olmadığını söyledi. Bazı işleri ücret almadan yaptığını da anlatan oyuncu, 'Benim o anlamda ödenemez bir fiyatım var, bunu da tüm yapımcılara sevgi ve saygıyla duyururum' dedi.