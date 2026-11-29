Murat Aygen'in Faruk Turgut'a Yanıtından Feyza Civelek'in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, NOW'un yeni dizisi Yasak Elma's'ta Ayça Bingöl'ün kızını oynayacak.
Kim Milyoner Olmak İster'de hayat hikâyesini anlatan yarışmacı gözyaşlarını tutamayınca programa ara verildi.
TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'e 8 yeni oyuncu katıldı, Burçin Terzioğlu ile Deniz Çakır'ın ekran çocukları da belli oldu.
Cumartesi reytinglerinde Güller ve Günahlar, final iddialarının konuşulduğu haftada TOTAL ve ABC1'de zirveye geri döndü.
Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek'in yazdığı Yasak Elma's'a katılması "torpil" yorumlarını yeniden alevlendirdi.
Gözyaşlarıyla programa ara verdiren Milyoner yarışmacısı, 1 milyon TL'lik atasözü sorusunda elendi.
Kızılcık Şerbeti, ABC1'de 8 reytinge yaklaşırken AB'de Uzak Şehir'i geçerek haftanın üçüncü dizisi oldu.
Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul, yaz dizisi olarak başlayıp kışa kalan diziler arasına girdi.
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Murat Aygen, Faruk Turgut'un "Parasını veririm, oyuncu oynar" sözlerine "Beni ödeyemezler" diye yanıt verdi.
Doğanın Kanunu'nun finaliyle ekrandan uzaklaşan Alperen Duymaz'ın yeni dizisi Sana Doğru oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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