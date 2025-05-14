Çemberimde Gül Oya Dizisinin Konusu Nedir? Çemberimde Gül Oya Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çemberimde Gül Oya, 1970’li yılların siyasi karmaşasında şekillenen duygu dolu bir aşk hikâyesini merkezine alır. Siyasi çatışmalardan uzak bir yaşam süren Yurdanur, bir gösteride arkadaşını kaybedince kendini olayların tam ortasında bulur. Ona yardım eden Mehmet, sol görüşlü bir gençtir ve bu tesadüf, ikisinin arasındaki güçlü aşkın başlangıcı olur. Ancak Yurdanur’un sağcı, otoriter babası Dinçer Bey ve gelenekçi annesi Sema, bu aşkın önünde ciddi birer engeldir. Tüm siyasi ve toplumsal baskılara rağmen Yurdanur ve Mehmet’in yolu birleşir, bu aşkın meyvesi ise Feriha olur.

Dizinin ana mekânı olan Madam Niki’nin konağı, farklı kesimlerden insanların bir araya geldiği renkli bir dünyadır. Mehmet’in kaldığı bu konakta; Almanya’ya göç vermiş bir ailenin tatlı kaçık büyükanne Suna Hanım’ı, Rum ajanı paranoyasıyla yaşayan Gazi Dede’yi; Urfa’dan göçmüş geleneksel bir aileyi ve sahne hayatının içinden çıkıp gelen ama aslında temiz kalpli Canan Cansev’i izleriz. Her odası başka bir hayata açılan bu konak, hem karakterlerin iç dünyalarına hem de Türkiye’nin kültürel çeşitliliğine ayna tutar. Dizi, dönemin toplumsal yapısını sıcak, dramatik ve kimi zaman da mizahi bir dille ekrana taşır.