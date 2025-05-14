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Çemberimde Gül Oya Dizisinin Konusu Nedir? Çemberimde Gül Oya Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çemberimde Gül Oya Dizisinin Konusu Nedir? Çemberimde Gül Oya Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.05.2025 - 21:57

2004-2005 yılları arasında Kanal D'de yayımlanmış olan Çemberimde Gül Oya'yı unutmak ne mümkün. Eski yılları romantik bir bakış açısıyla anlatan dizi, başarılı oyuncu kadrosu ile hafızalarımıza kazınmıştı. Yıllar geçse de unutulmayan bu dizi ile ilgili bilinmeyen detayları ele aldık. Gelin, Çemberimde Gül Oya konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylara bir bakalım...

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Çemberimde Gül Oya Konusu

Çemberimde Gül Oya Konusu

Çemberimde Gül Oya, 1970’li yılların siyasi karmaşasında şekillenen duygu dolu bir aşk hikâyesini merkezine alır. Siyasi çatışmalardan uzak bir yaşam süren Yurdanur, bir gösteride arkadaşını kaybedince kendini olayların tam ortasında bulur. Ona yardım eden Mehmet, sol görüşlü bir gençtir ve bu tesadüf, ikisinin arasındaki güçlü aşkın başlangıcı olur. Ancak Yurdanur’un sağcı, otoriter babası Dinçer Bey ve gelenekçi annesi Sema, bu aşkın önünde ciddi birer engeldir. Tüm siyasi ve toplumsal baskılara rağmen Yurdanur ve Mehmet’in yolu birleşir, bu aşkın meyvesi ise Feriha olur.

Dizinin ana mekânı olan Madam Niki’nin konağı, farklı kesimlerden insanların bir araya geldiği renkli bir dünyadır. Mehmet’in kaldığı bu konakta; Almanya’ya göç vermiş bir ailenin tatlı kaçık büyükanne Suna Hanım’ı, Rum ajanı paranoyasıyla yaşayan Gazi Dede’yi; Urfa’dan göçmüş geleneksel bir aileyi ve sahne hayatının içinden çıkıp gelen ama aslında temiz kalpli Canan Cansev’i izleriz. Her odası başka bir hayata açılan bu konak, hem karakterlerin iç dünyalarına hem de Türkiye’nin kültürel çeşitliliğine ayna tutar. Dizi, dönemin toplumsal yapısını sıcak, dramatik ve kimi zaman da mizahi bir dille ekrana taşır.

Çemberimde Gül Oya Oyuncuları

Çemberimde Gül Oya Oyuncuları

Selda Alkor – Yurdanur Eroğlu (yaşlılığı, ses: Sema Aybars)

Özge Özberk – Yurdanur Eroğlu (gençliği)

Mehmet Ali Nuroğlu – Mehmet Eroğlu (gençliği)

Kenan Bal – Dinçer Bayraktar (ses: Mehmet Gürhan)

Işıl Yücesoy – Sema Bayraktar

Melisa Sözen – Feriha Eroğlu

Suzan Aksoy – Suna

Şerif Sezer – Sultan Korkmazgir

Mahmut Gökgöz – İbrahim Korkmazgir

Tuba Büyüküstün – Zarife Korkmazgir (gençliği, ses: Yonca Cevher)

Goncagül Sunar – Canan Cansev (gerçek adı: Emine Ulutaş)

Füsun Erbulak – Madam Niki

Işık Aras – Hatice Eroğlu

Levent Yılmaz – Nazif Eroğlu

Ali Kıyak – Gazi Dede (adı Halim)

Fırat Berk Konya – Ercan (çocukluğu)

Ümit Çırak – Selo

Serhat Nalbantoğlu – Sinan

Kartal Balaban – Hasan

Eylül Deniz Çolak – Nihal

Bülent Alkış – Salih

Serdar Yeğin – Ümit

Serdal Genç – Mahsun

Merih Ermakastar – Ercan

Nihal Menzil – Fikriye

Çemberimde Gül Oya Bölümler ve Sezonlar

Çemberimde Gül Oya Bölümler ve Sezonlar

Çemberimde Gül Oya dizisi, tek sezonluk bir yapımdı. 40 bölüm yayınkandıktan sonra final yaptı.

Çemberimde Gül Oya Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çemberimde Gül Oya Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kanal D'de her Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Çemberimde Gül Oya İzlenme Oranları ve Reytingler

Çemberimde Gül Oya İzlenme Oranları ve Reytingler

Yayınlandığı dönemde, Çemberimde Gül Oya'nın reyting oranları hakkında net bilgi yok ancak bazı kaynaklar dizinin belirli bölümlerinin %26,9 gibi yüksek izlenme oranlarına ulaştığını belirtiyor.

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Çemberimde Gül Oya Eleştiri ve Ödüller

Çemberimde Gül Oya Eleştiri ve Ödüller

Çemberimde Gül Oya, başarısını sadece izleyici yorumlarıyla değil, aldığı ödüllerle de pekiştirmiştir. Dizi, ATV'nin düzenlediği Beyaz İnci Ödül Töreni'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştır. Bu ödül, yönetmen Çağan Irmak adına oyuncu Işıl Yücesoy tarafından alınmıştır.

Çemberimde Gül Oya Son Haberler

Çemberimde Gül Oya Son Haberler

Dizi eski bir dizi olduğu için güncel olarak hakkında herhangi bir haber yok.

Çemberimde Gül Oya Benzeri Diziler

Çemberimde Gül Oya Benzeri Diziler

  • Hatırla Sevgili (2006-2008)

  • Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

  • Asmalı Konak (2002-2004)

  • Masumlar Apartmanı (2020-2022)

  • Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009

Çemberimde Gül Oya Dizisi Nerede Çekildi?

Çemberimde Gül Oya Dizisi Nerede Çekildi?

Çemberimde Gül Oya dizisi, 2004-2005 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış ve dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla İstanbul'un tarihi semtlerinde çekilmiştir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Kadir Berberoğlu

Yine oynasa zevkle izlerim tarihe ışık tutacak bir diziydi