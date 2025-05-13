Ruhsar Konusu Nedir? Ruhsar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mazhar, genç ve başarılı bir reklamcıdır. Ruhsar ile büyük bir aşkla evlenirler. Ancak evliliklerinin üzerinden çok geçmeden, Ruhsar ani bir hastalık sonucu hayatını kaybeder. Mazhar, eşinin ölümünden sonra büyük bir üzüntü yaşar.

Ancak Ruhsar'ın ölümü, onların aşkını sonlandıramaz. Ruhsar, öteki dünyadan Mazhar'a olan sevgisi sayesinde, sadece yağmurlu havalarda dünyaya geri dönerek onunla görüşmeye başlar. Bu durum, Mazhar'ın hayatında hem komik hem de duygusal olaylara yol açar. Ruhsar'ın dünyaya dönüşleri, sadece Mazhar tarafından görülebilir; bu da çevresindekilerle olan ilişkilerinde çeşitli yanlış anlaşılmalara neden olur.