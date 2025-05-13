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Ruhsar Konusu Nedir? Ruhsar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ruhsar Konusu Nedir? Ruhsar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 21:51

Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Ruhsar, farklı konusuyla ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu. Mizahi yapısı ve sempatik karakterleriyle dikkat çeken Ruhsar, Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri oldu. Ruhsar konusu, oyuncu kadrosu ve hakkındaki tüm merak edilenleri derledik.

İşte, detaylar...

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Ruhsar Konusu

Ruhsar Konusu

Mazhar, genç ve başarılı bir reklamcıdır. Ruhsar ile büyük bir aşkla evlenirler. Ancak evliliklerinin üzerinden çok geçmeden, Ruhsar ani bir hastalık sonucu hayatını kaybeder. Mazhar, eşinin ölümünden sonra büyük bir üzüntü yaşar.

Ancak Ruhsar'ın ölümü, onların aşkını sonlandıramaz. Ruhsar, öteki dünyadan Mazhar'a olan sevgisi sayesinde, sadece yağmurlu havalarda dünyaya geri dönerek onunla görüşmeye başlar. Bu durum, Mazhar'ın hayatında hem komik hem de duygusal olaylara yol açar. Ruhsar'ın dünyaya dönüşleri, sadece Mazhar tarafından görülebilir; bu da çevresindekilerle olan ilişkilerinde çeşitli yanlış anlaşılmalara neden olur.

Ruhsar Oyuncu Kadrosu

Ruhsar Oyuncu Kadrosu

Ruhsar dizisinde Hande Ataizi, Cem Davran, Göksel Kortay, Hakan Gerçek, Mehmet Ulay gibi oyuncular rol alıyordu.

Ruhsar Bölümler ve Sezonlar

Ruhsar Bölümler ve Sezonlar

Ruhsar dizisi toplam 5 sezon sürdü. İlk sezonda 20, ikinci sezonda 27, üçüncü sezonda 30, dördüncü sezonda 18 ve son sezonda 13 bölüm olmak üzere toplam 108 bölüm sürdü

Ruhsar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Ruhsar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kanal D'de yayınlanan diziyi şu an Kanal D resmi sitesinden ve YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Ruhsar Son Haberler

Ruhsar Son Haberler

Ruhsar dizisiyle ilgili son haberler dizinin başrolü Hande Ataizi'nin Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına katılmasıyla ilgili. Programda özellikle Hande Ataizi'nin kendisinden önce Ruhsar'ı canlandırmak için düşünülen ismi açıkladığı bölüm ilgi gördü. Ruhsar karakteri için Sezen Aksu düşünülmüş.

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Ruhsar Benzeri Diziler

Ruhsar Benzeri Diziler

Ruhsar dizisine benzer olarak Acemi Cadı, Sihirli Annem, Bez Bebek, Ghost Whisperer ve Dead Like Me gibi diziler örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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