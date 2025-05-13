Ruhsar Konusu Nedir? Ruhsar Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Ruhsar, farklı konusuyla ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu. Mizahi yapısı ve sempatik karakterleriyle dikkat çeken Ruhsar, Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri oldu. Ruhsar konusu, oyuncu kadrosu ve hakkındaki tüm merak edilenleri derledik.
İşte, detaylar...
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Ruhsar Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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