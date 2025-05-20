Avlu Dizisinin Konusu Nedir? Avlu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Bir dönemin efsane dizisi Avlu'yu unutmak ne mümkün. Başrolde Demet Evgar Deniz karakteriyle ekranda adeta fırtınalar estirmişti. O dönemden elimizde muhteşem bir hikaye ve onun kahramanları kaldı. Hapishanede geçen ve kadının gücü temasını anlatan bu dizinin detaylarına gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avlu Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avlu Oyuncuları
Avlu Bölümler ve Sezonlar
Avlu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Avlu İzlenme Oranları ve Reytingler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avlu Eleştiri ve Ödüller
Avlu Son Haberler
Avlu Benzeri Diziler
Avlu Dizisi Nerede Çekildi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın