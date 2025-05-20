Avlu Dizisinin Konusu Nedir? Avlu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Avlu, şiddet gördüğü eşini kızının vurması üzerine suçu üstlenip hapse giren Deniz’in, cezaevinde hayatta kalma mücadelesini konu alır. İçeride Azra ve Kudret adlı iki güçlü mahkum grubunun çatışması arasında kalan Deniz, bir yandan kızını korumaya çalışırken bir yandan da sürekli büyüyen entrikaların içinde kendini bulur. Kudret’in oyunları ve cezaevi yönetimindeki güç savaşları Deniz’i suçsuz yere cinayetle suçlanma noktasına getirir; artık hem adalet hem de hayatta kalmak için daha büyük bir savaş vermek zorundadır.