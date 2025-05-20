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Avlu Dizisinin Konusu Nedir? Avlu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Avlu Dizisinin Konusu Nedir? Avlu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.05.2025 - 14:24

Bir dönemin efsane dizisi Avlu'yu unutmak ne mümkün. Başrolde Demet Evgar Deniz karakteriyle ekranda adeta fırtınalar estirmişti. O dönemden elimizde muhteşem bir hikaye ve onun kahramanları kaldı. Hapishanede geçen ve kadının gücü temasını anlatan bu dizinin detaylarına gelin birlikte bakalım...

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Avlu Konusu

Avlu Konusu

Avlu, şiddet gördüğü eşini kızının vurması üzerine suçu üstlenip hapse giren Deniz’in, cezaevinde hayatta kalma mücadelesini konu alır. İçeride Azra ve Kudret adlı iki güçlü mahkum grubunun çatışması arasında kalan Deniz, bir yandan kızını korumaya çalışırken bir yandan da sürekli büyüyen entrikaların içinde kendini bulur. Kudret’in oyunları ve cezaevi yönetimindeki güç savaşları Deniz’i suçsuz yere cinayetle suçlanma noktasına getirir; artık hem adalet hem de hayatta kalmak için daha büyük bir savaş vermek zorundadır.

Avlu Oyuncuları

Avlu Oyuncuları

  • Demet Evgar - Deniz Demir

  • Nursel Köse - Kudret Öztürk

  • Ceren Moray - Azra Kaya

  • Hüseyin Turunç - Hüseyin Aytekin

  • Çiğdem Benli - Meltem

  • Berna Eker - Berna

  • Ümmü Putgül - Dudu Aktaş

  • Ayça Damgacı - Hasret Şengül

  • Görkem Mertsöz - Erhan Duman

  • Saniye Samra - Hacer

  • Çağdaş Onur Öztürk - Oktay Boran

  • Deniz Barut - Melis Ersoy 

  • Nergis Öztürk - Zerrin Şahin 

  • Selen Seyven - Heves

  • Ushan Çakır - Komiser Tolga 

  • Ayten Uncuoğlu - Safiye Özdemir 

  • Açelya Özcan - Emel

Avlu Bölümler ve Sezonlar

Avlu Bölümler ve Sezonlar

Avlu dizisi 2 sezon boyunca ekrana geldi ve toplamda 44 bölüm yayınlandı.

Avlu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Avlu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Star TV'de her hafta Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanmıştır.

Avlu İzlenme Oranları ve Reytingler

Avlu İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi, ilk bölümüyle Total kategorisinde 6,15 reyting alarak 3. sırada yer aldı. AB ve ABC1 kategorilerinde ise sırasıyla 6,10 ve 6,51 reytingle 4. sırada yer aldı. Yayınlandığı dönemde ortalama 6,14 reyting alarak Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında 12. sırada yer aldı.

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Avlu Eleştiri ve Ödüller

Avlu Eleştiri ve Ödüller

Günümüzde hala yeniden yayınlanması talep edilen ender dizilerden birisi olan Avlu, ilk sezonuyla çok beğenildi. Ancak 2. sezonda hikayenin eskisi kadar heyecanlı olmadığına dair yorumlar aldı.

Demet Evgar, Avlu dizisindeki 'Deniz Demir' rolüyle aşağıdaki ödüllere layık görülmüştür:

  • GQ Men of the Year 2018 – Yılın Kadını 

  • 6. Altın Palmiye Ödülleri – Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

  • 7. Elle Stil Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • 13. GSÜ EN Ödülleri – En İyi Kadın Dizi/Sinema Oyuncusu

Avlu Son Haberler

Avlu Son Haberler

Dizinin yeniden çekileceğine dair haberler gündeme geldi. Yeni kadro için hazırlıklar başladı iddiaları izleyenleri heyecanlandırdı.

Avlu Benzeri Diziler

Avlu Benzeri Diziler

Avlu Dizisi Nerede Çekildi?

Avlu Dizisi Nerede Çekildi?

Avlu dizisi, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde özel olarak inşa edilen bir çekim platosunda gerçekleştirilmiştir. Dizideki 'Karakuyu Cezaevi' sahneleri için 4.500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan bu plato, gerçek bir hapishane atmosferi yaratmak amacıyla detaylı bir şekilde tasarlanmıştır. Yapım sürecinde 240 metreküp beton, 2.000 metrekare ytong duvar, 2 ton boya ve 2.000 metre dikenli tel kullanılmıştır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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