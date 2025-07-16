Lizge Cömert Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Kardeşlerim dizisiyle tanıdığımız Lizge Cömert kimdir? Lizge Cömert kaç yaşında? Lizge Cömert’in yeni projesi ne? Hangi ödülleri aldı, nerede doğdu, özel hayatında kim var? Merak edilen tüm detaylarıyla Lizge Cömert’in hayatına ve kariyerine birlikte göz atalım!