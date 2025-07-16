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Lizge Cömert Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lizge Cömert Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 12:27 Son Güncelleme: 16.07.2025 - 13:22

Kardeşlerim dizisiyle tanıdığımız Lizge Cömert kimdir? Lizge Cömert kaç yaşında? Lizge Cömert’in yeni projesi ne? Hangi ödülleri aldı, nerede doğdu, özel hayatında kim var? Merak edilen tüm detaylarıyla Lizge Cömert’in hayatına ve kariyerine birlikte göz atalım!

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Lizge Cömert Kimdir?

Lizge Cömert Kimdir?

16 Ağustos 1999’da İzmir’de doğan Lizge Cömert, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. 1,64 m boyunda olan Cömert, genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuk performanslarıyla tanınmaktadır. Televizyon ve dijital platformlarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Lizge Cömert Kaç Yaşında?

Lizge Cömert Kaç Yaşında?

16 Ağustos 1999 doğumlu olan Lizge Cömert şu an (2025) 24 yaşındadır.

Lizge Cömert Aslen Nereli?

Lizge Cömert Aslen Nereli?

Lizge Cömert aslen İzmirlidir.

Lizge Cömert Kariyer Başlangıcı

Lizge Cömert Kariyer Başlangıcı

Lizge Cömert’in oyunculuk serüveni, lise yıllarında tiyatroya duyduğu ilgiyle başladı. Ortaokul ve lise dönemlerinde sahneyle tanışan Cömert, İstanbul’a taşındıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Ali Sabuncugil Ajansı’nda oyunculuk, sahne pratiği ve diksiyon eğitimleri aldı. Televizyon kariyerine ise 2021 yılında, ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” dizisindeki Süsen karakteriyle adım attı ve bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Lizge Cömert Özel Hayatı

Lizge Cömert Özel Hayatı

Lizge Cömert, oyuncu Bilal Yiğit Koçak ile birliktedir. İkili, “Kardeşlerim” dizisinde tanışmış ve yaklaşık 1,5 yıldır ilişkilerini sürdürmektedir. Cömert, verdiği röportajlarda aşkı “saf ve temiz” yaşadığını belirtmiş; Koçak ise aynı mesleği paylaşmanın ilişkilerine olumlu katkı sağladığını ifade etmiştir.

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Lizge Cömert'in Güncel Projeleri

Lizge Cömert'in Güncel Projeleri

Lizge Cömert, 2025 yaz sezonunda Star TV’de yayınlanacak olan “Çarpıntı” dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşmaktadır. Dizide, Cömert’in canlandırdığı karakterin, Bürsin’in hayat verdiği Aras karakteriyle olan ilişkisi hikâyenin merkezinde yer almaktadır.

Lizge Cömert Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Lizge Cömert Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Lizge Cömert, televizyon kariyerine 2021 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Kardeşlerim” dizisiyle adım atmıştır. Dizide canlandırdığı Süsen Kılıç karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş ve çıkışını yapmıştır. Bu proje, oyuncunun bilinen ilk ve en önemli televizyon deneyimidir.

Lizge Cömert Ödülleri

Lizge Cömert Ödülleri

Lizge Cömert, oyunculuk kariyerindeki başarısıyla çeşitli ödüllere layık görülmüştür. 2023 yılında, Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır. Aynı yıl, Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri) tarafından da “Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu” seçilmiştir. Bu ödüller, “Kardeşlerim” dizisindeki Süsen karakteriyle elde ettiği çıkışın önemli bir yansımasıdır.

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