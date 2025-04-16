Hande Erçel Kimdir? Hande Erçel Kaç Yaşında? Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ne Zamandır Birlikte?

Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuran, oynadığı dizilerle ekran başındakilerin kalbini çalan, boy gösterdiği etkinliklerde görenin bir daha dönüp baktığı, her adımı olay olan bir isim o… Türkiye’nin en çok konuşulan yıldızlarından biri haline gelen Hande Erçel, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemin en parlayan yüzlerinden biri. Kariyerine güzellik yarışmalarıyla adım atan Erçel, kısa sürede dizilerin aranan yüzü oldu, Instagram’ın da zirvesine oturdu.

Peki kim bu Hande Erçel? Nereden geldi, nasıl bu kadar sevildi ve magazin dünyasında nasıl bu kadar yer etti? Gelin, güzelliği kadar yükseliş hikayesiyle de dikkat çeken Hande Erçel hakkında merak edilenlere birlikte bakalım!