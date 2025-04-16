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Hande Erçel Kimdir? Hande Erçel Kaç Yaşında? Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ne Zamandır Birlikte?

Hande Erçel Kimdir? Hande Erçel Kaç Yaşında? Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ne Zamandır Birlikte?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 16:13

Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuran, oynadığı dizilerle ekran başındakilerin kalbini çalan, boy gösterdiği etkinliklerde görenin bir daha dönüp baktığı, her adımı olay olan bir isim o… Türkiye’nin en çok konuşulan yıldızlarından biri haline gelen Hande Erçel, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemin en parlayan yüzlerinden biri. Kariyerine güzellik yarışmalarıyla adım atan Erçel, kısa sürede dizilerin aranan yüzü oldu, Instagram’ın da zirvesine oturdu. 

Peki kim bu Hande Erçel? Nereden geldi, nasıl bu kadar sevildi ve magazin dünyasında nasıl bu kadar yer etti? Gelin, güzelliği kadar yükseliş hikayesiyle de dikkat çeken Hande Erçel hakkında merak edilenlere birlikte bakalım!

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Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel 1993 yılında Bandırma'da doğmuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam eden Hande Erçel, Güneş'in Kızları, Çılgın Dershane, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol almıştır. İşte en çok merak edilenleri ile Hande Erçel'in hayatı...

Hande Erçel Kaç Yaşında?

Hande Erçel Kaç Yaşında?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Erçel 31 yaşında, 1.76 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi de sosyal medyada oldukça tanınıyor. Yeğeni ve ablasıyla olan ilişkisi de merakla takip edilen Hande Erçel ailesiyle yaptığı paylaşımlarla içleri ısıtıyor.

Hande Erçel Nereli?

Hande Erçel Nereli?

Hande Erçel Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur.

Hande Erçel'in Kariyer Başlangıcı

Hande Erçel'in Kariyer Başlangıcı

Hande Erçel, kariyerine 2012 yılında katıldığı Miss Civilization of the World güzellik yarışmasında birinci olarak adım attı. Modellik yaparken oyunculuğa yönelen Erçel, ilk çıkışını 2015’te rol aldığı Güneşin Kızları dizisiyle yaptı ve kısa sürede genç kuşağın favori isimlerinden biri haline geldi. Ardından Aşk Laftan Anlamaz ile uluslararası başarı yakalayan isim Sen Çal Kapımı dizisiyle ününü pekiştirdi. Oyunculuğunun yanı sıra birçok global markanın yüzü olan Erçel, milyonları aşan sosyal medya takipçisiyle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Hande Erçel'in Özel Hayatı

Hande Erçel'in Özel Hayatı

Murat Dalkılıç, Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler, Tolga Sarıtaş, Mert Ekin Daymaz'la ilişki yaşayan isim manşetlere özel hayatıyla sık sık düşüyor. 

Bir süre Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinin sonlanmasının ardından adını Hakan Sabancı ile duymaya başlamıştık. 

Yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ismin şu sıralar Arzu Sabancı tarafından istenmediği konuşuluyor.

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Hande Erçel'in Öne Çıkan Açıklamaları

Hande Erçel'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Oyuncu olmadan önce sanatçıydım ve hâlâ öyleyim. Benim için bu bir hobiden çok daha fazlası. Dünyayı bir sanatçının gözünden görmeyi, doğada, ziyaret ettiğim yerlerde ve tanıştığım insanlarda ilham bulmayı ve bir dahaki sefere fırçayı elime aldığımda fikirler toplamayı seviyorum.'

  • 'Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman annem. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum.'

  • 'Önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız benim için çok özel çok gurur verici' diyerek, hakkındaki eleştirilere rağmen aldığı ödülü anlamlı bulduğunu ifade etmişti.

Hande Erçel'in Yer Aldığı Diziler

Hande Erçel'in Yer Aldığı Diziler

  • Çılgın Dersane Üniversitede (2014) – Meryem

  • Hayat Ağacı (2014) – Selen Karahanlı

  • Güneşin Kızları (2015–2016) – Selin Yılmaz

  • Aşk Laftan Anlamaz (2016–2017) – Hayat Uzun

  • Siyah İnci (2017–2018) – Hazal Şulabı

  • Halka (2019) – Müjde Akay

  • Azize (2019) – Azize Günay / Melek Aydın

  • Sen Çal Kapımı (2020–2021) – Eda Yıldız

  • Bambaşka Biri (2023) – Leyla Gediz

Hande Erçel'in Yer Aldığı Filmler

Hande Erçel'in Yer Aldığı Filmler

  • Mevlana Mest-i Aşk (2022) – Kimia Khatoon

  • Rüzgara Bırak (2024) – Aslı Mansoy

Hande Erçel'in Güncel Projeleri

Hande Erçel'in Güncel Projeleri

Hande Erçel, 2025 yılı itibarıyla iki iddialı projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Disney+ için çekilen romantik komedi dizisi 'Aşkı Hatırla'da Barış Arduç’la başrolleri paylaşan Erçel, Güneş adlı fenomen bir dergi editörünü canlandıracak. Evlilik hazırlıkları yaparken yolları ayrılan bir çiftin yıllar sonra tekrar karşılaşmasıyla gelişen olayları konu alan dizi, merakla bekleniyor. 

Erçel’in bir diğer projesi ise Metin Akdülger'le başrollerini paylaştığı sinema filmi 'İki Dünya Bi Dilek'. Filmde Bilge isimli bir avukatı canlandıran oyuncu, gizli bir görevle izlediği arkeolog Can’la arasında gelişen sürükleyici bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacak.

Hande Erçel'in Ödülleri ve Adaylıkları

Hande Erçel'in Ödülleri ve Adaylıkları

2015 Pantene Altın Kelebek Ödülleri – Yıldızı Parlayanlar (Kazandı)

2017 Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

        Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedi Kadın Oyuncu (Kazandı)

2021 Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu (Aday)

         Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Kerem Bürsin ile) (Kazandı)

         Ayaklı Gazete TV Stars Awards – En İyi Kadın Oyuncu (Romantik Komedi) (Kazandı)

          Ayaklı Gazete TV Stars Awards – En İyi Dizi Çifti (Kerem Bürsin ile) (Kazandı)

2022  ELLE Style Awards – Elle Covergirl of the Year (Kazandı)

         Turkey Youth Awards – En İyi Kadın Oyuncu (Aday)

2023  Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Aday)

2024  Harper’s Bazaar Women of the Year – Yılın Dijital Yıldızı (Kazandı)

        ELLE Style Awards – Brand Collaboration of the Year (Kazandı)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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