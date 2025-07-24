Nazan Öncel Kimdir, Kaç Yaşında? Nazan Öncel Sağlık Durumu Nasıl?
Geçtiğimiz günlerde kalbiyle ilgili yaşadığı sorun yüzünden hastaneye kaldırılan sanatçı Nazan Öncel, sevenlerini oldukça endişelendirdi. Türk pop ve rock müziğinin kendine has sesi ve cesur sözleriyle tanınan usta sanatçı, hem müziği hem de duruşuyla yıllardır adından söz ettiriyor. Peki Nazan Öncel kimdir, müzik kariyerinde neler yaptı ve şimdi sağlık durumu nasıl? Detaylara birlikte bakalım.
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Nazan Öncel Kimdir?
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