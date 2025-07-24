Nazan Öncel Kimdir, Kaç Yaşında? Nazan Öncel Sağlık Durumu Nasıl?

Nazan Öncel, ilk evliliğini 1973 yılında, henüz 17 yaşındayken Salih Öncel ile yaptı ve bu evlilikten Serkan adında bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 1985 yılında yollarını ayırdı. Yıllar sonra, 1997’de ikinci evliliğini Akşit Togay ile gerçekleştirdi. Bu birliktelik, Akşit Togay’ın 2017 yılında hayatını kaybetmesiyle sona erdi. Şu an için evli olmayan Nazan Öncel’in bir oğlu bulunmaktadır.

Nazan Öncel Sağlık Durumu Nasıl?

Nazan Öncel, Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo işlemiyle iki stent takılarak taburcu edildi. Ancak Temmuz ayının başında yeniden kalp ve tansiyon şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve üçüncü stent uygulandı. Sağlık durumu şu an kontrol altında ve doktor gözetiminde. Öncel’in tedavi süreci olumlu yönde ilerliyor; sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sevenlerine zaman zaman bilgi veriyor.