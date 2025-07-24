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Nazan Öncel Kimdir, Kaç Yaşında? Nazan Öncel Sağlık Durumu Nasıl?

Nazan Öncel Kimdir, Kaç Yaşında? Nazan Öncel Sağlık Durumu Nasıl?

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 18:44

Geçtiğimiz günlerde kalbiyle ilgili yaşadığı sorun yüzünden hastaneye kaldırılan sanatçı Nazan Öncel, sevenlerini oldukça endişelendirdi. Türk pop ve rock müziğinin kendine has sesi ve cesur sözleriyle tanınan usta sanatçı, hem müziği hem de duruşuyla yıllardır adından söz ettiriyor. Peki Nazan Öncel kimdir, müzik kariyerinde neler yaptı ve şimdi sağlık durumu nasıl? Detaylara birlikte bakalım.

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Nazan Öncel Kimdir?

Nazan Öncel albüm

Nazan Öncel, yıllardır Türk müzik sahnesinin en özgün ve etkileyici isimlerinden biri. 90’larda çıkardığı “Bir Hadise Var”, “Sokak Kızı” ve “Ben Böyle Aşk Görmedim” gibi parçalarla hem sözleriyle hem de güçlü sesiyle büyük ses getirdi. Sadece şarkıcı değil, aynı zamanda cesur söz yazarı ve besteci kimliğiyle de biliniyor. Müzik kariyerinde pop, rock ve arabesk tınılarını harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı.

Nazan Öncel Kaç Yaşında?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 doğumlu. 2025 itibarıyla 69 yaşında.

Nazan Öncel Nereli?

Nazan Öncel, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu.

Nazan Öncel Kariyer Başlangıcı

Nazan Öncel şarkıcı

Nazan Öncel’in kariyeri, 1978 yılında çıkardığı ilk 45’lik olan “Sana Kul Köle Olmuştum” ile başladı. 1982’de ilk uzunçaları “Yağmur Duası”nı yayımladı. 1991 yılında çıkan “Bir Hadise Var” albümüyle müzik piyasasında geniş kitleler tarafından tanındı. 1994’te “Ben Böyle Aşk Görmedim” albümüyle büyük bir başarı elde etti. Bu albümü “Sokak Kızı” (1996), “Demir Leblebi” (1999), “Yan Yana Fotoğraf Çektirelim” (2003) gibi başarılı projeler izledi. Şarkı sözlerinin büyük bölümünü kendisi yazan Nazan Öncel, hem söz yazarı hem besteci hem de yorumcu kimliğiyle müzik kariyerine devam etti.

Nazan Öncel Özel Hayatı

Nazan Öncel Özel Hayatı

Nazan Öncel, ilk evliliğini 1973 yılında, henüz 17 yaşındayken Salih Öncel ile yaptı ve bu evlilikten Serkan adında bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 1985 yılında yollarını ayırdı. Yıllar sonra, 1997’de ikinci evliliğini Akşit Togay ile gerçekleştirdi. Bu birliktelik, Akşit Togay’ın 2017 yılında hayatını kaybetmesiyle sona erdi. Şu an için evli olmayan Nazan Öncel’in bir oğlu bulunmaktadır.

Nazan Öncel Sağlık Durumu Nasıl?

Nazan Öncel, Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo işlemiyle iki stent takılarak taburcu edildi. Ancak Temmuz ayının başında yeniden kalp ve tansiyon şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve üçüncü stent uygulandı. Sağlık durumu şu an kontrol altında ve doktor gözetiminde. Öncel’in tedavi süreci olumlu yönde ilerliyor; sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sevenlerine zaman zaman bilgi veriyor.

Nazan Öncel Güncel Projeleri

Nazan Öncel Güncel Projeleri

Nazan Öncel, 2025 yılında müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. 18 Temmuz'da yayınladığı “Vertigo” adlı single’ı ile dijital platformlarda dikkat çekici bir çıkış yaptı. Bu şarkı, modern sound’uyla müzik listelerinde kısa sürede yer buldu. Öncesinde ise “Hadi O Zaman (Armageddon Türk Remix)” ve “Seviyore Mi” gibi parçalarıyla üretkenliğini sürdürdü. Sahne performanslarına da ara vermeyen sanatçı, 2025 yaz sezonunda Diyarbakır, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde konserler verdi. Hem yeni şarkıları hem de sahnedeki varlığıyla Nazan Öncel, müzik yolculuğuna aktif bir şekilde devam ediyor.

Nazan Öncel Şarkıları

Nazan Öncel konser

Nazan Öncel Albümleri

  • Yağmur Duası (1982)

  • Bir Hadise Var (1991)

  • Ben Böyle Aşk Görmedim (1994)

  • Göç (1995)

  • Sokak Kızı (1996)

  • Demir Leblebi (1999)

  • Yan Yana Fotoğraf Çektirelim (2003)

  • 7'n Bitirdin (2006)

  • Hatırına Sustum (2008)

  • Hayvan (2011)

  • Bazı Şeyler (2014)

  • Durum Şarkıları (2018)

Tekliler ve Dijital Yayınlar

  • 2024 – Hadi O Zaman (Armageddon Türk Remix)

  • 2024 – Seviyore Mi

  • 2025 – Vertigo (Yayın tarihi: 18 Temmuz 2025)

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Nazan Öncel Ödülleri

Nazan Öncel Ödülleri

Nazan Öncel, 2005’te “Of Of” şarkısıyla Altın Kelebek’te “Yılın Şarkısı” ödülünü kazandı. 2007’de Magazin Gazetecileri Derneği'nin Altın Objektif Ödülleri’nde “Aşkım Baksana Bana” ile yine “Yılın Şarkısı” seçildi. 2015 yılında yayınlanan “Aşkitom” adlı single’ıyla Altın Plak ödülü aldı. 2019 yılında ise Radyo Boğaziçi tarafından “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ile onurlandırıldı. Ayrıca, 2022’de Karşıyaka’daki bir caddeye kendi adı verilerek sanat hayatı onurlandırıldı.

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Ceyda
Ceyda
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