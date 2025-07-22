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Tolga Güleç Kimdir? Tolga Güleç Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Tolga Güleç Kimdir? Tolga Güleç Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 21:24

Hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ekranlarında kendine sağlam bir yer edinen Tolga Güleç, son yıllarda sinema projeleriyle de adından söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Güleç’in bilinmeyen yönlerini ve kariyer yolculuğunu detaylıca inceliyoruz!

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Tolga Güleç Kimdir?

Tolga Güleç Kimdir?

20 Eylül 1981’de Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğan Tolga Güleç, şu an (2025) 43 yaşında. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Güleç, 1,76 m boyunda. Televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde aktif olarak yer alan oyuncu, uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekiyor.

Tolga Güleç'in Kariyer Başlangıcı

Tolga Güleç'in Kariyer Başlangıcı

Tolga Güleç, oyunculuk kariyerine 2001 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak başladı. “Öykülerin Azizliği”, “Toros Canavarı”, “III. Richard” ve “Yer Demir Gök Bakır” gibi oyunlarda sahne alarak tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kendini gösterdi. Kamera karşısındaki ilk deneyimini ise 2004 yılında “Büyük Buluşma” adlı televizyon dizisiyle yaşadı. Bu süreç, onun sahnede ve ekranda tanınmasını sağlayan önemli bir dönüm noktası oldu.

Tolga Güleç Özel Hayatı

Tolga Güleç Özel Hayatı

Tolga Güleç, uzun zamandır birlikte olduğu Öykü Cengiz ile 2025 yazında Bodrum’da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanmıştır. Güleç, özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih etse de bu nişan haberi sosyal medyada da paylaşılmıştır.

Tolga Güleç Güncel Projeleri

Tolga Güleç Güncel Projeleri

Tolga Güleç, 2025 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Can Borcu” adlı dizide Yekta Başaran karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Bu projeyle televizyon ekranlarına dönüş yapan Güleç, aynı zamanda “Güneşi Beklerken Simitçi” ve “Filme Gel” isimli sinema filmlerinde de rol almıştır. Bunlara ek olarak, dijital platformlar için hazırlanan “Yedinin Kraliçesi” ve “Dünyayı Değiştiren Ayten” adlı projelerde de yer alarak kariyerine farklı alanlarda devam etmektedir.

Tolga Güleç Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Tolga Güleç Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Can Borcu (TV Dizisi, 2025) – Yekta Başaran karakteri 

  • Kötü Kan (TV Dizisi, 2024) – Oktay Kaya

  • Filme Gel (Sinema Filmi, 2024) – Çetin A

  • Güneşi Beklerken Simitçi (Sinema Filmi, 2023)

  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi (TV Dizisi, 2022) - Rıza

  • Erkek Severse (TV Dizisi, 2022) – Hakan 

  • Masumiyet (TV Dizisi, 2021) – Timur Yüksel 

  • Kefaret (TV Dizisi, 2020–2021) – Zeki 

  • Kırmızı Oda (TV Dizisi, 2020) 

  • Kızım Gibi Kokuyorsun (Sinema Filmi, 2019) – Mustafa 

  • Leke (TV Dizisi, 2019) – Mehmet Tuna 

  • Yüzleşme (TV Dizisi, 2019) – Tunç

  • Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi, 2017) – Gökhan Egemen Film 

  • Poyraz Karayel (TV Dizisi, 2015–2016) – Neşet Topal 

  • Son Çıkış (TV Dizisi, 2015) – Cesur Demirkan 

  • Hayat Ağacı (TV Dizisi, 2014) – Kenan 

  • Sürgün İnek (Sinema Filmi, 2014) – Hazım 

  • Eksik Sayfalar (Sinema Filmi, 2013) 

  • Adını Kalbime Yazdım (TV Dizisi, 2013) – Halil 

  • Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi, 2010–2013) – Ahmet 

  • Cin Geçidi (TV Filmi, 2009) 

  • Gece Gündüz (TV Dizisi, 2008) – 9. büro bölümü 

  • Hatırla Sevgili (TV Dizisi, 2006) 

  • Kırık Kanatlar (TV Dizisi, 2006–2007)

  • Misi (TV Dizisi, 2005–2006) 

  • Büyük Buluşma (TV Dizisi, 2004–2007) – çeşitli sezonlarda rol aldı

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Tolga Güleç Ödülleri

Tolga Güleç Ödülleri

Tolga Güleç'in şu ana kadar ulusal çapta büyük bir ödül kazandığına dair resmi bilgi bulunmamaktadır.

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Ceyda
Ceyda
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