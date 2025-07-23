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Nurgül Yeşilçay Kimdir? Nurgül Yeşilçay Rol Aldığı Yapımlar

Nurgül Yeşilçay Kimdir? Nurgül Yeşilçay Rol Aldığı Yapımlar

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 13:02

Son zamanlarda sosyal medyada günlük hayatını sempatik ve eğlenceli videolarla paylaşan Nurgül Yeşilçay, hem doğallığıyla hem de esprili tavrıyla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Oyunculuk kariyerine 90’lı yılların sonunda adım atan Yeşilçay, 'Asmalı Konak, İkinci Bahar,  Aşk ve Ceza ile Paramparça' gibi yapımlarla televizyon ve sinema dünyasında kalıcı bir yer edindi. Tiyatrodan beyaz perdeye uzanan güçlü oyunculuğu, ödülleri ve canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk ekranlarının en saygın isimlerinden biri oldu. Nurgül Yeşilçay kimdir, nasıl bir kariyer yolculuğu vardır birlikte detaylıca inceleyelim.

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Nurgül Yeşilçay Kimdir?

Nurgül Yeşilçay Kimdir?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 doğumlu ve 2025 itibarıyla 49 yaşında. Aslen Afyonlu olan Nurgül, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine 90’ların sonunda adım attı ve o günden beri hem televizyon hem sinema dünyasında adını herkese ezberletti. Yaklaşık 1.70 boyundaki Yeşilçay, hem duruşuyla hem enerjisiyle sahnede varlığını hissettiren kadınlardan. Uzun yıllardır birbirinden farklı ve iddialı karakterlere hayat vererek seyircinin gönlünde sağlam bir yer edindi. Aynı zamanda sosyal medyada da aktif, samimi ve eğlenceli paylaşımlarıyla her yaştan takipçisine ulaşıyor.

Nurgül Yeşilçay Kariyer Başlangıcı

Nurgül Yeşilçay Kariyer Başlangıcı

Nurgül Yeşilçay, oyunculuk kariyerine 1990’ların sonunda adım attı ancak sahnedeki yeteneği ve duruşu daha öğrencilik döneminde dikkat çekmeye başlamıştı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk olarak tiyatro sahnesinde yer aldı, ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. 1998 yılında yayınlanan “İkinci Bahar” dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteri, onun televizyon dünyasında tanınmasını sağladı. Hem dramatik hem romantik rollerdeki başarısıyla kısa sürede öne çıkan Yeşilçay, “Asmalı Konak” dizisiyle ise geniş kitleler tarafından tanınan bir yıldız haline geldi.

Nurgül Yeşilçay Özel Hayatı

Nurgül Yeşilçay Özel Hayatı

Nurgül Yeşilçay, özel hayatında genellikle sade ve dengeli bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Yıllar önce oyuncu Cem Özer ile evlenmiş ve bu evlilikten Osman Nejat adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Anne-oğul arasındaki yakın ilişki, Yeşilçay’ın hayatında ayrı bir yer tutuyor. Boşandıktan sonra aşk hayatını göz önünde yaşamaktan uzak duran oyuncu, bu konularda fazla konuşmamayı seçiyor. Sosyal medyada ise hem eğlenceli hem de içten paylaşımlarıyla kendini olduğu gibi yansıtmaktan çekinmiyor. Özel hayatında da ekrandaki gibi; doğal bir profil çiziyor.

Nurgül Yeşilçay Güncel Projeleri

Nurgül Yeşilçay Güncel Projeleri

Nurgül Yeşilçay son dönemde BluTV’de yayınlanan “Vahşi Şeyler” adlı mini dizide başrol oynadı ve canlandırdığı Şule karakteriyle oldukça dikkat çekti. Ayrıca vizyona hazırlanan iki sinema filminde de yer alıyor: Aile komedisi türündeki “Kim Bu Aile?” ve Selçuk Aydemir’in yönettiği “Mahalleden Arkadaşlar” filmlerinde dikkat çeken karakterlere hayat veriyor. Hem dijitalde hem beyaz perdede aktif olan Yeşilçay, farklı türlerdeki rollerle oyunculuğunu çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

Nurgül Yeşilçay Rol Aldığı Yapımlar

Nurgül Yeşilçay Rol Aldığı Yapımlar

Televizyon Dizileri

  • İkinci Bahar (1998–2001) – Gülsüm

  • Asmalı Konak (2002–2003) – Bahar Karadağ

  • Melekler Adası (2004–2005) – Şerbet / Ayşe

  • Belalı Baldız (2005–2006) – Arzu Parlak

  • Ezo Gelin (2006–2008) – Ezo

  • Aşk ve Ceza (2010–2011) – Yasemin

  • Sensiz Olmaz (2011–2012) – Feryal

  • Sultan (2012) – Sultan

  • Paramparça (2014–2016) – Gülseren Gürpınar

  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2016–2017) – Kösem Sultan

  • Gülperi (2018–2019) – Gülperi Çetin

  • Kefaret (2020–2021) – Zeynep Gökmen

  • Son Nefesime Kadar (2022) – Mihri Özbayden

Dijital / Web Dizileri

  • Vahşi Şeyler (2024) – Şule

  • Veda Mektubu (2023

Sinema Filmleri

  • Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) – Hemşire

  • Şellale (2001) – Nergis

  • Mumya Firarda (2002) – Fatıma

  • Asmalı Konak: Hayat (2003) – Bahar Karadağ

  • Eğreti Gelin (2005) – Kostak Emine

  • Yaşamın Kıyısında (2007) – Ayten Öztürk

  • Vicdan (2008) – Aydanur

  • 7 Kocalı Hürmüz (2009) – Hürmüz

  • Çınar Ağacı (2011) – Sonay

  • Aşk Kırmızı (2013) – Nazlıgül

  • İkinci Şans (2016) – Yasemin

  • Mahalleden Arkadaşlar (2022) – İlknur

  • Kim Bu Aile? (2022) – Menekşe

Tiyatro Oyunları

  • Aşk Gibi (2002) – Sahnelenen ilk oyunu, tiyatroya adım attığı yapım. 

  • Sen Olmasaydın (2006)

  • Bir Barda Bir Gece (2021)

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Nurgül Yeşilçay Ödülleri

Nurgül Yeşilçay Ödülleri

Nurgül Yeşilçay, 2005 yılında “Eğreti Gelin” ile Altın Koza’da, 2008’de “Vicdan” ile Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. “Adem’in Trenleri” ve “Gece” filmleriyle Sadri Alışık ödüllerinden de başarıyla döndü. 2017’de “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisiyle Uluslararası Arap Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. 2022’de ise İran yapımı “Güzel Cin” filmiyle Hollywood’daki Next Generation Indie Film Awards’ta En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2024’te Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Onur Ödülü’ne layık görüldü.

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Ceyda
Ceyda
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