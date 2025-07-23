Nurgül Yeşilçay Kimdir? Nurgül Yeşilçay Rol Aldığı Yapımlar

Nurgül Yeşilçay, özel hayatında genellikle sade ve dengeli bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Yıllar önce oyuncu Cem Özer ile evlenmiş ve bu evlilikten Osman Nejat adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Anne-oğul arasındaki yakın ilişki, Yeşilçay’ın hayatında ayrı bir yer tutuyor. Boşandıktan sonra aşk hayatını göz önünde yaşamaktan uzak duran oyuncu, bu konularda fazla konuşmamayı seçiyor. Sosyal medyada ise hem eğlenceli hem de içten paylaşımlarıyla kendini olduğu gibi yansıtmaktan çekinmiyor. Özel hayatında da ekrandaki gibi; doğal bir profil çiziyor.