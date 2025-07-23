Nurgül Yeşilçay Kimdir? Nurgül Yeşilçay Rol Aldığı Yapımlar
Son zamanlarda sosyal medyada günlük hayatını sempatik ve eğlenceli videolarla paylaşan Nurgül Yeşilçay, hem doğallığıyla hem de esprili tavrıyla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Oyunculuk kariyerine 90’lı yılların sonunda adım atan Yeşilçay, 'Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk ve Ceza ile Paramparça' gibi yapımlarla televizyon ve sinema dünyasında kalıcı bir yer edindi. Tiyatrodan beyaz perdeye uzanan güçlü oyunculuğu, ödülleri ve canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk ekranlarının en saygın isimlerinden biri oldu. Nurgül Yeşilçay kimdir, nasıl bir kariyer yolculuğu vardır birlikte detaylıca inceleyelim.
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Nurgül Yeşilçay Kimdir?
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Nurgül Yeşilçay Kariyer Başlangıcı
Nurgül Yeşilçay Özel Hayatı
Nurgül Yeşilçay Güncel Projeleri
Nurgül Yeşilçay Rol Aldığı Yapımlar
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Nurgül Yeşilçay Ödülleri
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