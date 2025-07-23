Mustafa Sandal Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sandal Şarkıları
Yıllar geçse de şarkılarının enerjisi hiçbir zaman bitmeyecek, sahnedeki dansı ve pozitifliğiyle her zaman göz önünde olan şarkıcı Mustafa Sandal, 90’lardan günümüze uzanan müzik kariyeriyle Türk popunun en ikonik isimlerinden biri. Peki Mustafa Sandal kimdir, nasıl ünlü oldu ve şimdi neler yapıyor? Birlikte inceleyelim.
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Mustafa Sandal Kimdir?
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