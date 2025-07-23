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Mustafa Sandal Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sandal Şarkıları

Mustafa Sandal Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sandal Şarkıları

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 17:36

Yıllar geçse de şarkılarının enerjisi hiçbir zaman bitmeyecek, sahnedeki dansı ve pozitifliğiyle her zaman göz önünde olan şarkıcı Mustafa Sandal, 90’lardan günümüze uzanan müzik kariyeriyle Türk popunun en ikonik isimlerinden biri. Peki Mustafa Sandal kimdir, nasıl ünlü oldu ve şimdi neler yapıyor? Birlikte inceleyelim.

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Mustafa Sandal Kimdir?

Mustafa Sandal Kimdir?

Mustafa Sandal yıllardır hem müzik piyasasında hem de sahnede enerjisiyle dikkat çeken isimlerden biri. Pop müzik kariyerine 90’larda Suç Bende albümüyle başladı ve “Araba”, “Aya Benzer”, “İsyankar” gibi hit parçalarla sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük ilgi gördü. Şarkıcılığın yanı sıra besteci, söz yazarı ve yapımcı kimliğiyle de müziğin mutfağında aktif rol alıyor. Zaman zaman sinema ve televizyon projelerinde de karşımıza çıkan Mustafa Sandal, hâlâ sahnelerde ve büyük konser projeleriyle müziğe olan tutkusunu sürdürüyor.

Mustafa Sandal Kaç Yaşında?

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970’te doğdu ve 2025 itibarıyla 55 yaşında. 

Mustafa Sandal Nereli?

Mustafa Sandal, İstanbul - Beşiktaş'ta doğdu. Sandal'ın babası Erzincanlı, annesi ise Adanalıdır.

Mustafa Sandal Kariyer Başlangıcı

Mustafa Sandal Kariyer Başlangıcı

Mustafa Sandal’ın kariyer başlangıcı 90’lı yılların başına dayanıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme okurken müziğe olan ilgisini profesyonel alana taşımaya karar verdi. İlk olarak besteci ve aranjör olarak sektörde yer aldı; Sezen Aksu, Tarkan gibi önemli isimlerle çalıştı. 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümüyle büyük bir çıkış yakalayarak solo kariyerine resmen adım attı. Albümdeki parçalar kısa sürede listelere girdi ve Mustafa Sandal’ın enerjik tarzı, dinamik sahne performansları ve akılda kalıcı melodileriyle Türk pop müziğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. İlk albümünün başarısı onu sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da tanınan bir isim haline getirdi.

Mustafa Sandal Özel Hayatı

Mustafa Sandal Özel Hayatı

Mustafa Sandal, 2022 yılında Melis Sütşurup ile Roma’da sade bir törenle evlendi ve bu mutlu birliktelikleri hâlâ devam ediyor. Ayrıca önceki evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğlu bulunmaktadır.

Mustafa Sandal Güncel Projeleri

Mustafa Sandal Güncel Projeleri

Mustafa Sandal, 2025 yazını konserlerle dolu tempolu bir programla geçiriyor. Ankara’dan başlayıp İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde sahne alarak hayranlarıyla yeniden buluşuyor. Son yıllarda (2018 - 2020) çıkardığı “Mod” (Zeynep Bastık’la), “Gel Bana” gibi pop parçalarıyla müzik listelerinde yerini koruyor.

Mustafa Sandal Şarkıları

Mustafa Sandal Şarkıları

Stüdyo Albümleri

  • Suç Bende (1994)

  • Gölgede Aynı (1996) – “Araba

  • Detay (1998) – “Aya Benzer” 

  • Akışına Bırak (2000)

  • Kop (2002)

  • Seven (2003)

  • İste (2004) – “İsyankar” 

  • Devamı Var (2007)

  • Karizma (2009)

  • Organik (2012)

Tekli & EP’ler (Seçmeler)

  • “Aya Benzer” (2003) feat. Gülcan (Remix)

  • “Araba 2004” (2004)

  • “İsyankar” (2005)

  • “Şıkır Şıkır” (2011) feat. Gülben Ergen

  • “Tesir Altında” (2013)

  • “Reset” (2018) feat. Eypio

  • “Gel Bana” (2019)

  • “Mod” (2019) feat. Zeynep Bastık 

  • “Damar” (2020)

  • “Yanında” (2020)

  • “Tekrar” (2021) feat. Doğu Demirkol

  • “Sonuna Kadar” (2022) feat. Murat Karahan

  • “Tamam Tamam” (2023)

  • “Sana İhtiyacım Var” (2024) feat. Olga Napoli

Sinema & TV Yapımları

  • Bay E (1995) 

  • Five Minarets in New York (2010) – “Acar” 

  • Başrolde Aşk (2011) 

  • Arkadaşım Hoşgeldin (2014) 

  • Arif V 216 (2018) – “Mıstık”

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Mustafa Sandal Ödülleri

Mustafa Sandal Ödülleri

Mustafa Sandal, 1996 yılında “Araba” ile Kral TV Müzik Ödülleri’nde 'Yılın Şarkısı' ve en iyi pop erkek performansı ödüllerini aldı. 1999’da “Aya Benzer” ile bir kez daha Kral TV’den 'En İyi Pop Erkek Sanatçı' ödülüne uzandı. 2002’de Kop albümüyle “En İyi Erkek Sanatçı” seçildi; aynı yıl Kral TV’den “Pazara Kadar” şarkısıyla En İyi Beste ödülünü de kazandı.

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Ceyda
Ceyda
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