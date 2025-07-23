Mustafa Sandal Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sandal Şarkıları

Mustafa Sandal yıllardır hem müzik piyasasında hem de sahnede enerjisiyle dikkat çeken isimlerden biri. Pop müzik kariyerine 90’larda Suç Bende albümüyle başladı ve “Araba”, “Aya Benzer”, “İsyankar” gibi hit parçalarla sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük ilgi gördü. Şarkıcılığın yanı sıra besteci, söz yazarı ve yapımcı kimliğiyle de müziğin mutfağında aktif rol alıyor. Zaman zaman sinema ve televizyon projelerinde de karşımıza çıkan Mustafa Sandal, hâlâ sahnelerde ve büyük konser projeleriyle müziğe olan tutkusunu sürdürüyor.

Mustafa Sandal Kaç Yaşında?

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970’te doğdu ve 2025 itibarıyla 55 yaşında.

Mustafa Sandal Nereli?

Mustafa Sandal, İstanbul - Beşiktaş'ta doğdu. Sandal'ın babası Erzincanlı, annesi ise Adanalıdır.