Edis Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Edis Yeni Şarkıları

Edis, özel hayatıyla çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyenlerden. Arada bir adı magazin sayfalarına düşse de genelde ilişkilerini sessiz sakin yaşamayı seviyor. Ailesiyle olan güçlü bağını sık sık dile getiriyor, özellikle annesiyle olan yakınlığı çok konuşuluyor. Sosyal medyada da özel hayatından çok sahne arkası anlar ve müzikle ilgili içerikler paylaşmayı tercih ediyor. Kısacası, Edis bu konuda biraz gizemli.

Edis Sevgilisi

Edis’in uzun süre gündemde olan ilişkisi Aylin Önce ileydi. Tam 12 yıl süren birliktelikleri, inişleri çıkışlarıyla özel hayata dair merakı artırdı ama son yıllarda yollarını ayırdılar. Şu anda bilinen bir sevgilisi yok ve Edis genelde bu kısmı özel tutmayı tercih ediyor.