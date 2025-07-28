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Edis Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Edis Yeni Şarkıları

Edis Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Edis Yeni Şarkıları

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 13:30

Zeynep Bastık ile çıkarttığı 'Yatakta Kardiyo' şarkısının sözleriyle gündeme yerleşen Edis, sadece müziğiyle değil, sahne şovu ve enerjik performansıyla da dikkat çekiyor. Kariyerinin yanında özel hayatı da fazlasıyla merak konusu. Müzik dünyasında daha ilk yıllarından itibaren dikkat çekmiş ve birçok ödülle onurlandırılmış sanatçı Edis kimdir, nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim ve şimdi neler yapıyor? Detayları birlikte inceliyoruz.

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Edis Kimdir?

Edis Kimdir?

Edis, son yılların en parlayan pop yıldızlarından biri. Gerçek adı Edis Görgülü. Londra’da doğmuş ama aslen İzmirli. Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başladı, lise ve üniversite yıllarında sahne tecrübesi edindi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldıktan sonra önce oyunculuk yaptı, sonra da asıl parlayacağı alana yani müziğe adım attı. “Benim Ol” adlı ilk çıkış parçasıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı ve o günden beri durmak bilmiyor. Hem sahne enerjisiyle hem de popüler şarkılarıyla dikkat çeken Edis, şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı kimliğiyle de öne çıkıyor.

Edis Kaç Yaşında?

Edis, 28 Kasım 1990 doğumlu. 2025 itibarıyla 34 yaşında.

Edis Nereli?

Aslen İzmirli olan Edis, Londra'da doğmuş. Hem Türkiye’de hem yurt dışında geniş bir hayran kitlesi var.

Edis Kariyer Başlangıcı

Edis Kariyer Başlangıcı

Edis aslında ilk olarak oyunculukla karşımıza çıktı; “Dinle Sevgili” ve “Hayatımın Rolü” gibi dizilerde rol aldı ama aslında belli oluyor ki ait olduğu yer müzikti. 2014’te çıkardığı “Benim Ol” adlı şarkıyla bir anda herkesin dikkatini çekti ve tam anlamıyla parladı. Güçlü sesi, sahnedeki enerjisi ve farklı tarzıyla kısa sürede Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ardından gelen “Dudak”, “Çok Çok”, “Roman” gibi şarkılar da onu zirveye taşıdı. Kısacası, Edis sahnede kalıcı olacağının sinyallerini daha ilk şarkısıyla verdi.

Edis Özel Hayatı

Edis Özel Hayatı

Edis, özel hayatıyla çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyenlerden. Arada bir adı magazin sayfalarına düşse de genelde ilişkilerini sessiz sakin yaşamayı seviyor. Ailesiyle olan güçlü bağını sık sık dile getiriyor, özellikle annesiyle olan yakınlığı çok konuşuluyor. Sosyal medyada da özel hayatından çok sahne arkası anlar ve müzikle ilgili içerikler paylaşmayı tercih ediyor. Kısacası, Edis bu konuda biraz gizemli. 

Edis Sevgilisi

Edis’in uzun süre gündemde olan ilişkisi Aylin Önce ileydi. Tam 12 yıl süren birliktelikleri, inişleri çıkışlarıyla özel hayata dair merakı artırdı ama son yıllarda yollarını ayırdılar. Şu anda bilinen bir sevgilisi yok ve Edis genelde bu kısmı özel tutmayı tercih ediyor.

Edis Güncel Projeleri

Edis Güncel Projeleri

Edis, “Yatakta Kardiyo” gibi sosyal medyada viral olan parçalarla 2024–2025 döneminde yeniden listelere damgasını vurdu. 

Edis Yeni Şarkılar

  • “Bir Yol” (4 Temmuz 2025) 

  • “Yaktın Beni” (2025) 

Edis Konser

2025 konser takvimine bakıldığında Edis, Türkiye içi ve Almanya başta olmak üzere Berlin’de büyük salon konserleriyle sahnede enerjisini göstermeye devam ediyor.

Edis Şarkıları

Edis Şarkıları

  • Benim Ol (2014)

  • Dudak (2016)

  • Çok Çok (2017)

  • Roman (2018)

  • Yalan

  • Ân

  • Bana Ne

  • Buz Kırağı

  • Güzelliğine (feat. Emina Jahović)

  • Martılar (2021)

  • Arıyorum (2021)

  • Yalancı (2022)

  • Nirvana (feat. Gülşen)

  • Bana Mı? (2023)

  • Sor (feat. Gülşen) (2023)

  • Azar Azar (2024)

  • Mayhoş (2024)

  • Küçük Sevgilim (2025)

  • Fikrimin İnce Gülü (2025)

  • Yaktın Beni (2025)

  • Bir Yol (2025)

  • Kainat (feat. Anıl Piyancı & Ekin Beril

  • Sevişmemiz Olay (feat. Yasemin Mori)

  • Yatakta Kardiyo (Zeynep Bastık ile) - 25 Temmuz 2025

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Edis Ödülleri

Edis Ödülleri

Edis, 2015 yılında çeşitli platformlardan “Yılın Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı” unvanları alarak sektöre güçlü bir giriş yaptı. Aynı zamanda 2015 GQ Men of the Year'da “Yılın Çıkış Yapan Müzisyeni” seçildi. 2018’de Ân albümüyle Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı” ödülünü kazandı. 2021’de “Martılar” parçası sayesinde aynı törenden “Yılın Şarkısı” ve “En İyi Erkek Sanatçı” ödüllerine layık görüldü; bu başarıyı 2022 ve 2023 Altın Kelebek Ödülleri’nde tekrar ederek üst üste üç yıl bu kategoride ödül kazanmış oldu. Ayrıca Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’nde “En İyi Çıkış” ve “En İyi Erkek Pop Sanatçısı” gibi ödüllerle düzenli olarak ödüllendirildiği belgelendi.

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Ceyda
Ceyda
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