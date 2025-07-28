Edis Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Edis Yeni Şarkıları
Zeynep Bastık ile çıkarttığı 'Yatakta Kardiyo' şarkısının sözleriyle gündeme yerleşen Edis, sadece müziğiyle değil, sahne şovu ve enerjik performansıyla da dikkat çekiyor. Kariyerinin yanında özel hayatı da fazlasıyla merak konusu. Müzik dünyasında daha ilk yıllarından itibaren dikkat çekmiş ve birçok ödülle onurlandırılmış sanatçı Edis kimdir, nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim ve şimdi neler yapıyor? Detayları birlikte inceliyoruz.
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Edis Kimdir?
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Edis Kariyer Başlangıcı
Edis Özel Hayatı
Edis Güncel Projeleri
Edis Şarkıları
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Edis Ödülleri
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