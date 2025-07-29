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Saba Tümer Kimdir? Saba Tümer Kaç Yaşında ve Nereli?

Saba Tümer Kimdir? Saba Tümer Kaç Yaşında ve Nereli?

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 21:39

Kahkahasıyla aklımıza kazınan, ne sorsa dobra dobra soran, enerjisinin hiç bitmesini istemediğimiz bir isim: Saba Tümer! Yıllardır hem ekranlarda hem sosyal medyada kendine has tarzıyla dikkat çeken Saba Tümer, sadece sunuculuğuyla değil, kitapları, sohbetleri ve son dönem girişimleriyle de sık sık gündemde. Peki Saba Tümer kimdir, nereli, kaç yaşında ve şu sıralar neler yapıyor? Şimdi birlikte bakalım.

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Saba Tümer Kimdir?

Saba Tümer Kimdir?

Saba Tümer, Türk televizyonunun en enerjik, en kahkahası bol isimlerinden biri. Gerçek adı sık sık merak edilse de gerçek adı zaten Saba. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra, televizyon dünyasına adım attı. Muhabirlikle başlayan kariyeri, kısa sürede sunuculukla parladı. “Saba Tümer’le Bu Gece” ve “Saba Tümer’le” gibi programlarla gece sohbetlerinin queen'i (kraliçesi) oldu. Son yıllarda yazdığı kitaplar, motivasyon konuşmaları ve kişisel gelişim üzerine yaptığı işler sayesinde ekran dışındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Saba Tümer Kaç Yaşında?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 doğumlu. 2025 itibarıyla 54 yaşında.

Saba Tümer Nereli?

Saba Tümer aslen İzmirlidir.

Saba Tümer Kariyer Başlangıcı

Saba Tümer Kariyer Başlangıcı

Saba Tümer’in kariyer yolculuğu, 1990’ların sonunda televizyon muhabirliğiyle başladı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra önce Sky Türk’te, ardından NTV ve Habertürk gibi önemli kanallarda haber sunuculuğu yaptı. Ancak onu geniş kitlelerin tanıdığı nokta, talk-show programlarıyla geldi. Sıcakkanlılığı, samimi tarzı ve ikonik kahkahasıyla gece kuşağının en dikkat çeken sunucularından biri haline geldi. “Saba Tümer’le Bu Gece” gibi programlarla ekranlarda kendi tarzını yarattı ve sohbet programlarının en sevilen isimlerinden biri oldu.

Saba Tümer Özel Hayatı

Saba Tümer Özel Hayatı

Saba Tümer, bugüne kadar hiç evlenmedi ve çocuğu yok. Büyük bir gizemle yürüttüğü aşk hayatını özel tutmayı tercih eden Saba, zaman zaman aşk dedikodularıyla gündeme gelse de ilişkileri genelde gözlerden uzak sabit kalıyor.

Saba Tümer Sevgilisi

Son olarak 2024’ün son aylarında Bebek’te daha önce görmediğimiz bir beyefendiyle görüntülenen Saba Tümer, o anlarda oldukça slay bir tavır sergilerken erkek arkadaşı fotoğrafçılar karşısında şoka girdi. Tümer bu konuda herhangi bir yorum yapmadı ve sadece “Teşekkür ederim” diyerek ortamdan uzaklaştı. Kim olduğu belli olmayan bu beyefendi sosyal medyada uzun süre konuşuldu ve Tümer’in aşk hayatına dair yeni bir sayfanın açılmış olabileceği düşüncesi gündeme geldi. Ama şu an bildiğimiz kadarıyla kendisinin bi ilişkisi yok. Kendisi, geçen seneden beri “aşk orucu” tuttuğunu ve o süreçte kimseyle ilişkiye başlamayacağını dile getirmişti. (Gerçek queen)

Saba Tümer Program

Saba Tümer Program

Saba Tümer hâlâ ekranlarda yer almaya devam ediyor. 2025 yılının başından itibaren CNBC‑e kanalında sunduğu 'Saba Tümer’le' sohbet programı ekranlarda yerini aldı. Ayrıca YouTube kanalında ünlü astrolog Can Aydoğmuş ile yaptığı “Türkiye ve Dünya 2025 Kehanetleri” bölümü fazlasıyla beğeni topladı.

Saba Tümer Projeleri

Saba Tümer Projeleri

Televizyon Programları & Sunuculuk

  • Sky TV (1996)

  • Ege TV (Yıl: 1996‑1997)

  • NTV (1997‑2001)

  • Show TV – Dış Haber Sorumlusu

  • SkyTürk – Ne Var Ne Yok: Serdar Akınan ile sundu.

  • Show TV – Saba Tümer’le Bu Gece

  • Show TV – Haber Makinası: Okan Bayülgen’in teklifiyle birlikte yer aldı.

  • Star TV – Lütfen Bu Konuya Girmeyelim: Pakize Suda ile sundu.

  • Show TV – Haberiniz Var mı?: Cem Özer ile sundu.

  • HaberTürk TV – Saba Tümer’le Bu Gece (2008‑2009)

  • CNN Türk – Saba Tümer’le Bu Gece:

  • Show TV – Saba Tümer’le Bugün (2013‑2014)

  • TV8 – Saba ile Oyuna Geldik (2015‑2016)

  • Saba Tümer’le (CNBC-e, 2025)

Sinema & Dizi

  • Polis Akademisi Alaturka”, “Patron Mutlu Son İstiyor”, “Karakomik Filmler: Emanet”, “Kolpaçino 4, 4'lük” gibi film projelerinde yer aldı.

Kitap

  • 21 Günde Mutluluk (Alfa Yayınları, 12 Mart 2018)

Dijital Yayın & YouTube

  • YouTube: Saba Tümer’le: Haftalık sohbet programı YouTube içerikleriyle sürdürülüyor.
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Saba Tümer Ödülleri

Saba Tümer Ödülleri

Saba Tümer, 2009 yılında düzenlenen 36. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Sunucu ödülünü aldı. Başka bir ödül kaydı kamu kaynaklarında yer almıyor.

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Ceyda
Ceyda
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