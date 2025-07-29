Saba Tümer Kimdir? Saba Tümer Kaç Yaşında ve Nereli?

Saba Tümer, bugüne kadar hiç evlenmedi ve çocuğu yok. Büyük bir gizemle yürüttüğü aşk hayatını özel tutmayı tercih eden Saba, zaman zaman aşk dedikodularıyla gündeme gelse de ilişkileri genelde gözlerden uzak sabit kalıyor.

Saba Tümer Sevgilisi

Son olarak 2024’ün son aylarında Bebek’te daha önce görmediğimiz bir beyefendiyle görüntülenen Saba Tümer, o anlarda oldukça slay bir tavır sergilerken erkek arkadaşı fotoğrafçılar karşısında şoka girdi. Tümer bu konuda herhangi bir yorum yapmadı ve sadece “Teşekkür ederim” diyerek ortamdan uzaklaştı. Kim olduğu belli olmayan bu beyefendi sosyal medyada uzun süre konuşuldu ve Tümer’in aşk hayatına dair yeni bir sayfanın açılmış olabileceği düşüncesi gündeme geldi. Ama şu an bildiğimiz kadarıyla kendisinin bi ilişkisi yok. Kendisi, geçen seneden beri “aşk orucu” tuttuğunu ve o süreçte kimseyle ilişkiye başlamayacağını dile getirmişti. (Gerçek queen)