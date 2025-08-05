Begüm Akkaya Kimdir, Boyu Kaç? Begüm Akkaya Dizileri ve Tüm Merak Edilenler

Begüm Akkaya, oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Akkaya, kariyerine genç yaşta başlamış; hem televizyon dizilerinde hem de bağımsız sinema projelerinde yer alarak çok yönlü bir oyunculuk profili çizmiştir. Özellikle kadın temsiline, karakter derinliğine ve bağımsız yapımlara verdiği önemle tanınır. Sadece ekran karşısında değil; sahnede ve festival projelerinde de aktif olan oyuncu, farklı tarzlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. Son yıllarda dijital platform projelerinde de yer alarak kariyerini yeni alanlara taşımaktadır.

Begüm Akkaya Kaç Yaşında?

8 Şubat 1991 doğumlu olan Begüm Akkaya, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

Begüm Akkaya Nereli?

Begüm Akkaya İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresun kökenlidir.

Begüm Akkaya Boyu Kaç?

Çeşitli kaynaklara göre boyu yaklaşık 1,63 m olarak geçmektedir.