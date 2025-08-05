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Begüm Akkaya Kimdir, Boyu Kaç? Begüm Akkaya Dizileri ve Tüm Merak Edilenler

Begüm Akkaya Kimdir, Boyu Kaç? Begüm Akkaya Dizileri ve Tüm Merak Edilenler

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 13:23

Begüm Akkaya, hem televizyon hem tiyatro alanında uzun yıllardır aktif olarak yer alan, eğitimli ve deneyimli bir oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Akkaya, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde çeşitli diziler, tiyatro oyunları ve dijital platform projelerinde yer aldı. Son yıllarda hem ulusal kanallarda hem de dijital platformlarda dikkat çeken yapımlarda rol alan oyuncu, sanat kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Begüm Akkaya hakkında merak edilenlere birlikte bakalım.

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Begüm Akkaya Kimdir?

Begüm Akkaya Kimdir?

Begüm Akkaya, oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Akkaya, kariyerine genç yaşta başlamış; hem televizyon dizilerinde hem de bağımsız sinema projelerinde yer alarak çok yönlü bir oyunculuk profili çizmiştir. Özellikle kadın temsiline, karakter derinliğine ve bağımsız yapımlara verdiği önemle tanınır. Sadece ekran karşısında değil; sahnede ve festival projelerinde de aktif olan oyuncu, farklı tarzlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. Son yıllarda dijital platform projelerinde de yer alarak kariyerini yeni alanlara taşımaktadır.

Begüm Akkaya Kaç Yaşında?

8 Şubat 1991 doğumlu olan Begüm Akkaya, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

Begüm Akkaya Nereli?

Begüm Akkaya İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresun kökenlidir.

Begüm Akkaya Boyu Kaç?

Çeşitli kaynaklara göre boyu yaklaşık 1,63 m olarak geçmektedir.

Begüm Akkaya Kariyer Başlangıcı

Begüm Akkaya Kariyer Başlangıcı

Begüm Akkaya, 2005 yılında yayımlanan “Beşinci Boyut” adlı televizyon dizisiyle ilk kez ekran karşısına çıktı. Daha sonra “Doktorlar” ve “Yeşeren Düşler” gibi yapımlarda rol alarak izleyiciyle buluştu.

Begüm Akkaya Sevgilisi

Begüm Akkaya Sevgilisi

Bazı dedikodulara göre, Begüm Akkaya 2023 yılı itibarıyla oyuncu Serkan Rutkay Ayıköz ile ilişki yaşıyor. Fakat kesin bir açıklama yok bu konu hakkında.

Begüm Akkaya Güncel Projeleri

Begüm Akkaya Güncel Projeleri

Begüm Akkaya, 2025 yılında Disney+’ta gösterime giren romantik-komedi dizisi “Aşkı Hatırla” (orijinal adıyla “Reminder”) ile izleyici karşısına çıktı. Dizide Beren karakterine hayat veren Akkaya, Hande Erçel ve Barış Arduç gibi güçlü isimlerle birlikte projede yer aldı ve tüm bölümler 18 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmaya başladı.

Begüm Akkaya Dizi ve Filmleri

Begüm Akkaya Dizi ve Filmleri

Begüm Akkaya Dizileri

  • Beşinci Boyut (2005)

  • Doktorlar (2006) – Melisa 

  • Yeşeren Düşler (2006) – Sakine 

  • Kendi Okulumuza Doğru (2008) – Pınar 

  • Kapalı Çarşı (2009–2010) – Dilek Keskin 

  • Muhteşem Yüzyıl (2011) – Hasibe 

  • Uçurum (2012) – Ceylan 

  • Acayip Hikayeler (2012) – Fazilet 

  • 20 Dakika (2013) – Zeliha Başeski 

  • Bugünün Saraylısı (2013–2014) – Feride Katıpoğlu 

  • Altınsoylar (2016) – Ümmü Altınsoy 

  • Aşk ve Gurur (2017) – Elif Esen 

  • Adı Zehra (2018) – Hayal 

  • Kurşun (2019) – Tomris Ayaz 

  • Yeni Hayat (2020) – Fatma Karagöz 

  • Çukur (2020–2021) – Seher 

  • Bambaşka Biri (2023) – Yasemin 

  • Arayış (2023) – Meliha 

  • Aşkı Hatırla (2025) – Beren

Begüm Akkaya Filmleri

  • Aşk Tutulması (2008) – Gamze 

  • Hür Adam: Bediuzzaman Said Nursi (2010) – Aysel 

  • 72. Koğuş (2010) – Suna 

  • Sessiz Çocuklar (2010) 

  • Kuma (2012) – Ayşe 

  • Mavi Dalga (2013) – Perin 

  • Nergis Hanım (2013) – Bahar 

  • Nefes: Yer Eksi İki (2023) – Meryem

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Begüm Akkaya Ödülleri

Begüm Akkaya Ödülleri

Begüm Akkaya, 2013 yapımı Mavi Dalga filmindeki “Perin” rolüyle 20. Sadri Alışık Ödülleri’nde Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Aynı yıl Nergis Hanım filmindeki “Bahar” karakteriyle Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü almış; yine bu projede Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali tarafından “Genç Cadı Ödülü”ne layık görülmüştür. 2012 yapımı Kuma filmindeki başrol performansı ise uluslararası düzeyde de takdir toplamış; Molodist International Film Festival ve Philadelphia Film Festival’de En İyi Kadın Oyuncu adaylığı ve özel juri ödülleri kazanmıştır.

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Ceyda
Ceyda
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