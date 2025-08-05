Begüm Akkaya Kimdir, Boyu Kaç? Begüm Akkaya Dizileri ve Tüm Merak Edilenler
Begüm Akkaya, hem televizyon hem tiyatro alanında uzun yıllardır aktif olarak yer alan, eğitimli ve deneyimli bir oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Akkaya, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde çeşitli diziler, tiyatro oyunları ve dijital platform projelerinde yer aldı. Son yıllarda hem ulusal kanallarda hem de dijital platformlarda dikkat çeken yapımlarda rol alan oyuncu, sanat kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Begüm Akkaya hakkında merak edilenlere birlikte bakalım.
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Begüm Akkaya Kimdir?
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