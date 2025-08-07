Emre Altuğ'dan Maske Şovu: Emre Altuğ’un Osimhen Sürprizi Gündem Oldu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, sahnedeki enerjisi ve esprili tarzıyla yıllardır dikkat çekiyor. “Gidecek Yerim mi Var”, “Aşk-ı Kıyamet” ve “Bir de Bana Sor” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Altuğ, oyunculuk kariyeriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip. Son konserinde ise bu kez şarkıları kadar maskesiyle de gündeme geldi. Ünlü futbolcu Osimhen’in ikonik maskesiyle sahneye çıkan Altuğ, izleyicileri şoka soktu.

Kaynak: 2. Sayfa