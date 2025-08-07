Emre Altuğ'dan Maske Şovu: Emre Altuğ’un Osimhen Sürprizi Gündem Oldu
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, sahnedeki enerjisi ve esprili tarzıyla yıllardır dikkat çekiyor. “Gidecek Yerim mi Var”, “Aşk-ı Kıyamet” ve “Bir de Bana Sor” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Altuğ, oyunculuk kariyeriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip. Son konserinde ise bu kez şarkıları kadar maskesiyle de gündeme geldi. Ünlü futbolcu Osimhen’in ikonik maskesiyle sahneye çıkan Altuğ, izleyicileri şoka soktu.
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emre Altuğ sadece şarkılarıyla değil, oyunculuğuyla da yıllardır ekranların tanıdık yüzü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müziği ve oyunculuğuyla birlikte konserlerindeki hareketleri de dikkat çekiyor
Emre Altuğ'nun konser sırasında yaptığı maske şovu çok konuşuldu. İşte o görüntüler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın