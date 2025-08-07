onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emre Altuğ'dan Maske Şovu: Emre Altuğ’un Osimhen Sürprizi Gündem Oldu

Emre Altuğ'dan Maske Şovu: Emre Altuğ’un Osimhen Sürprizi Gündem Oldu

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
07.08.2025 - 13:42

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, sahnedeki enerjisi ve esprili tarzıyla yıllardır dikkat çekiyor. “Gidecek Yerim mi Var”, “Aşk-ı Kıyamet” ve “Bir de Bana Sor” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Altuğ, oyunculuk kariyeriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip. Son konserinde ise bu kez şarkıları kadar maskesiyle de gündeme geldi. Ünlü futbolcu Osimhen’in ikonik maskesiyle sahneye çıkan Altuğ, izleyicileri şoka soktu.

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emre Altuğ sadece şarkılarıyla değil, oyunculuğuyla da yıllardır ekranların tanıdık yüzü

Emre Altuğ sadece şarkılarıyla değil, oyunculuğuyla da yıllardır ekranların tanıdık yüzü

Emre Altuğ, 2000’li yıllardan bu yana hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle öne çıkan çok yönlü bir sanatçı. “Gidecek Yerim Mi Var”, “Bir de Bana Sor”, “Sensiz Olmuyor”, “Aşk-ı Kıyamet” gibi popüler şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edindi. Oyunculuk kariyerinde ise özellikle 'Yalı Çapkını' dizisindeki rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Müziği ve oyunculuğuyla birlikte konserlerindeki hareketleri de dikkat çekiyor

Müziği ve oyunculuğuyla birlikte konserlerindeki hareketleri de dikkat çekiyor

Emre Altuğ, her konserinde karakterinin sempatikliğini izleyicilere yansıtıyor. Son konserinde izleyicilere yaptığı ilginç sürpriz, sevenlerini hem güldürdü hem de şaşırttı.

Emre Altuğ'nun konser sırasında yaptığı maske şovu çok konuşuldu. İşte o görüntüler:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın