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Travis Kelce ve Taylor Swift’ten Aşk Pozları: Evlilik Sinyali Mi?

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten Aşk Pozları: Evlilik Sinyali Mi?

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 23:29

Fotoğraflarını gördüğümüzde gerçekten bir aradayken lise yıllarına döndüklerine inandığımız T&T (Taylor Swift &Travis Kelce) çifti bu sıralar fazla göz önünde olmaya başladı. Çünkü resmen Travis Kelce, Taylor Swift'i (haklı olarak) paylaşmalara doyamıyor. En sonki paylaşımlarla birlikte hayranlardan 'Evlilik ne zaman, Taylor ne zaman Kelce olacak, bu aşkın sonu All Too Well şarkısına mı dönecek?' tarzı sorular gelmeye başladı ve çift bu soruları tam anlamıyla yanıtlamasa da bazı sinyaller yolladı. Şimdi birlikte ilişkinin detaylarını ve Travis'in paylaşıp fanlara çığlıklar attırdığı fotoğrafları inceleyelim.

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Taylor Swift & Travis Kelce Ne Zaman ve Nasıl Tanıştı?

Taylor Swift & Travis Kelce Ne Zaman ve Nasıl Tanıştı?

Travis Kelce 2023 yılında Taylor'ın Eras Tour konserine katıldı. Travis, konsere kendi telefon numarasının yazılı olduğu bir bileklikle gitmiş ve bu bilekliği Taylor’a vermek istemiş ama ona ulaşamamış. Ardından bu durumu kendi podcast’inde anlatınca sosyal medyada olay oldu. Taylor bu hikâyeyi görüp etkilenince, araya tanıdıklar girdi ve ikili iletişime geçti. Eylül 2023’te Taylor’ın Travis’in maçına gitmesiyle de ilişkileri kesinleşti.

Sosyal medyada fanlara baygınlık geçirten o fotoğraf

Sosyal medyada fanlara baygınlık geçirten o fotoğraf

İşte Travis'in paylaştıklarından ilk olaylı fotoğraf.

Taylor'a bayıldım. Travis de fena sayılmaz, bir şarkıyı hak ediyor.

Fanlar bu fotoğrafın en küçük detayına kadar inceledi ve Travis'in kilit ekranını gördüler. Kilit ekranında Taylor'la birlikte bir fotoğrafı vardı ve fotoğrafta Taylor yüzüğünü gösteriyor gibiydi. Herkes aynı soruyu sormaya başladı: Evleniyorlar mı?

Fanlardan gelen evlilik iddialarına Taylor & Travis çiftinin gönderdiği olumsuz sinyaller

Şimdilik evlilik yok, ama fanlar hala evleneceklerine dair ipucu topluyor. Çünkü umut fakirin ekmeği. Taylor Swift ve Travis Kelce cephesinden resmi bir nişan ya da evlilik açıklaması henüz gelmedi. Hatta Taylor geçtiğimiz haftalarda Travis’ten hâlâ erkek arkadaşım diye bahsederek evlilik dedikodularını dolaylı yoldan yalanladı. Ama biz manyak fanlar Travis'in boşu boşunu Taylor'ı sürekli paylaşmayacağını düşünüyoruz. Taylor bir albüm daha yayınlayarak bize terapi hizmeti sağlamalı.

Aylarca sessiz kalıp tek bi dumpla olay yaratan Taylor Swift & Travis Kelce pozu

Aylarca sessiz kalıp tek bi dumpla olay yaratan Taylor Swift & Travis Kelce pozu

Travis Kelce'nin paylaştığı fotoğraflardan bir diğeri. Şaşırtıcı bir şekilde dev yakışıyorlar. Travis, ilişkide sevgili + kaptan rolünü üstlenmiş.

Taylor Swift albümlerini bu pozlarla daha iyi anlamak

Taylor Swift albümlerini bu pozlarla daha iyi anlamak

Bu hafta, paylaşıldığı saniyeden itibaren dedikodulara boğulan bir fotoğraf daha. İkonik.

Taylor Swift & Travis Kelce Çiftinde Son Durum

İlişkilerini sık sık yansıtmasalar da, yansıttıkları saniyede yoğun bir etkileşim alan çift henüz evlilik planı kurmuyor anladığımız kadarıyla. Oldukça tatlı görünüyorlar ve gittikçe de birbirlerine benziyorlar. Sonuç olarak onca fotoğraftan sonra yüzük yok. Duygularımız bunu hak etmedi.

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Ceyda
Ceyda
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