Travis Kelce ve Taylor Swift’ten Aşk Pozları: Evlilik Sinyali Mi?
Fotoğraflarını gördüğümüzde gerçekten bir aradayken lise yıllarına döndüklerine inandığımız T&T (Taylor Swift &Travis Kelce) çifti bu sıralar fazla göz önünde olmaya başladı. Çünkü resmen Travis Kelce, Taylor Swift'i (haklı olarak) paylaşmalara doyamıyor. En sonki paylaşımlarla birlikte hayranlardan 'Evlilik ne zaman, Taylor ne zaman Kelce olacak, bu aşkın sonu All Too Well şarkısına mı dönecek?' tarzı sorular gelmeye başladı ve çift bu soruları tam anlamıyla yanıtlamasa da bazı sinyaller yolladı. Şimdi birlikte ilişkinin detaylarını ve Travis'in paylaşıp fanlara çığlıklar attırdığı fotoğrafları inceleyelim.
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