Travis Kelce ve Taylor Swift’ten Aşk Pozları: Evlilik Sinyali Mi?

İşte Travis'in paylaştıklarından ilk olaylı fotoğraf.

Taylor'a bayıldım. Travis de fena sayılmaz, bir şarkıyı hak ediyor.

Fanlar bu fotoğrafın en küçük detayına kadar inceledi ve Travis'in kilit ekranını gördüler. Kilit ekranında Taylor'la birlikte bir fotoğrafı vardı ve fotoğrafta Taylor yüzüğünü gösteriyor gibiydi. Herkes aynı soruyu sormaya başladı: Evleniyorlar mı?

Fanlardan gelen evlilik iddialarına Taylor & Travis çiftinin gönderdiği olumsuz sinyaller

Şimdilik evlilik yok, ama fanlar hala evleneceklerine dair ipucu topluyor. Çünkü umut fakirin ekmeği. Taylor Swift ve Travis Kelce cephesinden resmi bir nişan ya da evlilik açıklaması henüz gelmedi. Hatta Taylor geçtiğimiz haftalarda Travis’ten hâlâ erkek arkadaşım diye bahsederek evlilik dedikodularını dolaylı yoldan yalanladı. Ama biz manyak fanlar Travis'in boşu boşunu Taylor'ı sürekli paylaşmayacağını düşünüyoruz. Taylor bir albüm daha yayınlayarak bize terapi hizmeti sağlamalı.