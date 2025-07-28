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Ber&Ken Yaz Modunu Açtı: Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum Görüntüleri Geldi

Ber&Ken Yaz Modunu Açtı: Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum Görüntüleri Geldi

Bodrum Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 18:23

Yıllardır yan yana oldukları görüntülerle bizi gülümseten Beren Saat & Kenan Doğulu çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.  2014’te evlenen ve o günden beri hem aşkları hem de uyumlarıyla adeta “beraber büyüyen çift” tanımının vücut bulmuş hali olan ikili, yaz aylarında Bodrum’un müdavimleri arasında. İkilinin Bodrum görüntülerine detaylı bakalım.

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Her yaz gibi bu yaz da Ber&Ken karelerine kavuştuk!

Her yaz gibi bu yaz da Ber&Ken karelerine kavuştuk!

Yaz aylarını sık sık Bodrum’da geçiren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu yıl da tatil sezonunu Ege kıyılarında açtı. Kenan Doğulu, önce Yalıkavak’ta verdiği konserle sahne aldı; ertesi gün ise çift, tatillerine birlikte devam ederek dinlendi. Objektiflere plajda yürürken yansıyan çift, sade ve rahat halleriyle dikkat çekti.

Beren Saat'in sade ve şık tarzı plajda da dikkat çekiyor.

Beren Saat'in sade ve şık tarzı plajda da dikkat çekiyor.

Beren Saat, Bodrum tatilinde yeşil-mor desenli bikinisi ve renkli kimonosuyla görüntülendi. Büyük güneş gözlükleri ve topuz saç modeliyle sade ama dikkat çekici bir plaj stili tercih etti.

Ber&Ken ikilisi denize girmeden önce adım adım karelere yansıdı.

Ber&Ken ikilisi denize girmeden önce adım adım karelere yansıdı.

Bodrum'da tatil yapan Beren Saat ve Kenan Doğulu, denize girmeden hemen önce iskelede görüntülendi. Rahat ve sade görünümleriyle dikkat çeken çift, yazın keyfini birlikte çıkarmaya devam ediyor.

Aynı zamanda ilerleyen saatlerde Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi ve yeğenleri plajda çifte katıldı.

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