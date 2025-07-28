Ber&Ken Yaz Modunu Açtı: Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum Görüntüleri Geldi

Yıllardır yan yana oldukları görüntülerle bizi gülümseten Beren Saat & Kenan Doğulu çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. 2014’te evlenen ve o günden beri hem aşkları hem de uyumlarıyla adeta “beraber büyüyen çift” tanımının vücut bulmuş hali olan ikili, yaz aylarında Bodrum’un müdavimleri arasında. İkilinin Bodrum görüntülerine detaylı bakalım.