Bursa'da Orman Yangınını Arkasına Alarak TikTok Videosu Çeken Kullanıcıya Tan Taşçı da Tepkisiz Kalmadı
Bursa’daki yangın faciası hepimizi ciğerini yaktı. Ormanları ateşe veren zanlının “ömür boyu hapis” isteği kan dondururken, TikTok’ta yangını fon yapıp video çeken bir kullanıcı ise tepki topladı. Yanan doğaya rağmen yaptığı bu içerik infial yaratınca, ünlü sanatçı Tan Taşçı da susmadı. “Zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Bursa günlerdir büyük bir yangın felaketiyle mücadele ediyor.
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Tüm bu dehşet verici olaylar yaşanırken, sosyal medyada yapılan bir TikTok paylaşımı da ayrı bir tepki dalgası başlattı.
O tepkilere Tan Taşçı da kayıtsız kalmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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