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Bursa'da Orman Yangınını Arkasına Alarak TikTok Videosu Çeken Kullanıcıya Tan Taşçı da Tepkisiz Kalmadı

Bursa'da Orman Yangınını Arkasına Alarak TikTok Videosu Çeken Kullanıcıya Tan Taşçı da Tepkisiz Kalmadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.07.2025 - 12:51

Bursa’daki yangın faciası hepimizi ciğerini yaktı. Ormanları ateşe veren zanlının “ömür boyu hapis” isteği kan dondururken, TikTok’ta yangını fon yapıp video çeken bir kullanıcı ise tepki topladı. Yanan doğaya rağmen yaptığı bu içerik infial yaratınca, ünlü sanatçı Tan Taşçı da susmadı. “Zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Bursa günlerdir büyük bir yangın felaketiyle mücadele ediyor.

Bursa günlerdir büyük bir yangın felaketiyle mücadele ediyor.

İki ilçede yerleşim yerlerine ulaşan alevler binlerce vatandaşı evlerinden tahliye etti. Yangınlarla ilgili soruşturma sürerken, Bursa Valiliği yaptığı açıklamada “orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır. Geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem görmüş bir kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer vermişti.

Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesi ise duyan herkesi şok etti. 2021’de astsubaylıktan ihraç edilen şahsın, ailesiyle arası bozulunca evden atıldığını bu nedenle zaman zaman “ömür boyu hapis cezası” almak istediğini söylediği ve 27 Temmuz akşamı da bir benzin istasyonundan aldığı bidonla ağaçları yaktığını itiraf ettiği ifade edildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu dehşet verici olaylar yaşanırken, sosyal medyada yapılan bir TikTok paylaşımı da ayrı bir tepki dalgası başlattı.

Tüm bu dehşet verici olaylar yaşanırken, sosyal medyada yapılan bir TikTok paylaşımı da ayrı bir tepki dalgası başlattı.

Genç bir kadın, arka planda Bursa’daki yangın görüntüsüyle Yalın’ın “Sensiz Olmaz” şarkısını playback yaptı. İçerik, duyarsızlığıyla büyük öfke topladı.

O tepkilere Tan Taşçı da kayıtsız kalmadı.

O tepkilere Tan Taşçı da kayıtsız kalmadı.

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz. İdrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük bekar sorunumuz budur,” diyerek durumu sert sözlerle eleştirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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