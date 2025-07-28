Bursa'da Orman Yangınını Arkasına Alarak TikTok Videosu Çeken Kullanıcıya Tan Taşçı da Tepkisiz Kalmadı

İki ilçede yerleşim yerlerine ulaşan alevler binlerce vatandaşı evlerinden tahliye etti. Yangınlarla ilgili soruşturma sürerken, Bursa Valiliği yaptığı açıklamada “orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır. Geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem görmüş bir kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer vermişti.

Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesi ise duyan herkesi şok etti. 2021’de astsubaylıktan ihraç edilen şahsın, ailesiyle arası bozulunca evden atıldığını bu nedenle zaman zaman “ömür boyu hapis cezası” almak istediğini söylediği ve 27 Temmuz akşamı da bir benzin istasyonundan aldığı bidonla ağaçları yaktığını itiraf ettiği ifade edildi.