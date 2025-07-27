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Tepki Çeken Paylaşım: Bursa’da Orman Yangınını Arkasına Alarak Şarkı Söyledi!

Tepki Çeken Paylaşım: Bursa’da Orman Yangınını Arkasına Alarak Şarkı Söyledi!

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 10:17

Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını iki ilçede yerleşim alanlarına ulaşmış ve binlerce vatandaş evlerinden tahliye edilmişti. Yangına müdahale ekipler tarafından devam ederken, alevlerin enerjisinin azaldığı ve kısa sürede yangının kontrol altına alınacağı duyurulmuştu.

Bursa’daki orman yangını ile ilgili TikTok’ta yapılan bir paylaşım ise “bu kadar da olmaz” dedirtti.

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Bursa’daki orman yangını nedeniyle 1765 kişi evlerinden tahliye edildi.

Bursa’daki orman yangını nedeniyle 1765 kişi evlerinden tahliye edildi.

Kestel ilçesinde başlayan ve Gürsü ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Sabah saatlerinde yangının enerjisinin düştüğü açıklanmıştı. Ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına alması bekleniyor.

Bursa’da yangın sürerken dün akşam saatlerinde yapılan bir paylaşım ise tepki çekti. Paylaşımda yangın arka plan olarak kullanıldı ve Yalın’ın “Sensiz Olmaz” şarkısı kullanıldı.

İşte sosyal medyada çok konuşulan paylaşım 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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