Tepki Çeken Paylaşım: Bursa’da Orman Yangınını Arkasına Alarak Şarkı Söyledi!

Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını iki ilçede yerleşim alanlarına ulaşmış ve binlerce vatandaş evlerinden tahliye edilmişti. Yangına müdahale ekipler tarafından devam ederken, alevlerin enerjisinin azaldığı ve kısa sürede yangının kontrol altına alınacağı duyurulmuştu.

Bursa’daki orman yangını ile ilgili TikTok’ta yapılan bir paylaşım ise “bu kadar da olmaz” dedirtti.