Tepki Çeken Paylaşım: Bursa’da Orman Yangınını Arkasına Alarak Şarkı Söyledi!
Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını iki ilçede yerleşim alanlarına ulaşmış ve binlerce vatandaş evlerinden tahliye edilmişti. Yangına müdahale ekipler tarafından devam ederken, alevlerin enerjisinin azaldığı ve kısa sürede yangının kontrol altına alınacağı duyurulmuştu.
Bursa’daki orman yangını ile ilgili TikTok’ta yapılan bir paylaşım ise “bu kadar da olmaz” dedirtti.
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Bursa’daki orman yangını nedeniyle 1765 kişi evlerinden tahliye edildi.
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İşte sosyal medyada çok konuşulan paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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