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Bursa’da Orman Yangını: Bursa’daki Athena Konseri Yarıda Kaldı

Bursa’da Orman Yangını: Bursa’daki Athena Konseri Yarıda Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 09:42

Bursa’da dün akşam saatlerinde Kestel ilçesinde başlayan orman yangını Gürsü ilçesine de sıçramış ve alevler kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etmişti. Binlerce vatandaş yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilmişti. Son yapılan açıklamada yangının enerjisinin düştüğü ve kısa sürede kontrol altına alınacağı duyurulmuştu. 

Öte yandan dün akşam Bursa’da konser veren Athena grubunun konserinin de yangın nedeniyle yarıda kaldığı ortaya çıktı.

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Bursa’da akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bursa’da akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yerleşim yerlerine ulaşan alevler nedeniyle toplam 1765 kişi evlerinden tahliye edildi. 

Gün ağarması ile birlikte yangının tahribatı ortaya çıkarken, yangın bölgesinde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Alevlerin enerjisi düştü. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız.' ifadelerini kullandı.

Athena konseri de yarıda kaldı.

Athena konseri de yarıda kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Athena grubu ise yangın nedeniyle konserini yarıda kesti.

Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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