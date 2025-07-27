Bursa’da Orman Yangını: Bursa’daki Athena Konseri Yarıda Kaldı
Bursa’da dün akşam saatlerinde Kestel ilçesinde başlayan orman yangını Gürsü ilçesine de sıçramış ve alevler kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etmişti. Binlerce vatandaş yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilmişti. Son yapılan açıklamada yangının enerjisinin düştüğü ve kısa sürede kontrol altına alınacağı duyurulmuştu.
Öte yandan dün akşam Bursa’da konser veren Athena grubunun konserinin de yangın nedeniyle yarıda kaldığı ortaya çıktı.
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Bursa’da akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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Athena konseri de yarıda kaldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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