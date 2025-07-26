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Bursa'da Gürsu ve Kestel Arasındaki Alanda Çıkan Yangın Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Bursa'da Gürsu ve Kestel Arasındaki Alanda Çıkan Yangın Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 23:41

Ülkenin dört bir yanından yangın haberleri gelirken Bursa'daki facianın boyutları giderek artıyor. Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Orman yangınıyla ilgili görülen video ve fotoğraflar ise çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.

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Bursa, belki de tarihinde görmediği bir yangın faciasıyla tehdit altında.

Bursa, belki de tarihinde görmediği bir yangın faciasıyla tehdit altında.

Gürsu ve Kestel arasındaki ormanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. İnsanların çaresizliği fotoğraflara yansırken, müdahaleler tüm çabalara rağmen yetersiz kalıyor.

Bursa'daki yangının yerleşim yerlerinin sınırına dayandığı videolarda da görüldü.

Vatandaşlar bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Kaçışta oluşan trafik de vatandaşları çaresiz bıraktı.

Vatandaşlar bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Kaçışta oluşan trafik de vatandaşları çaresiz bıraktı.

Yangın bölgesinden kaçan vatandaşların araçlarla oluşturduğu trafik de paniğin boyutunu gösterirken Bursa ve çevre illerden gelen tüm destek yetersiz kalıyor.

Kestel ve Gürsu'nun çaresizliği videolara yansıdı.

Bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye ediliyor, bazı bölgelerde ise vatandaşlar tedbir amacıyla kendileri alanı terk ediyor.

Bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye ediliyor, bazı bölgelerde ise vatandaşlar tedbir amacıyla kendileri alanı terk ediyor.

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, 'Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz.' denildi.

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.

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Videoda bir vatandaşın "Etrafımız sarıldı" isyanı duyuldu.

Bursa Çevreyolu'nun trafiğe kapatıldığı bilgisi verildi.

Bursa Çevreyolu'nun trafiğe kapatıldığı bilgisi verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır.' bilgisi verildi.

Bu arada, yangın bölgesi yakınında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de kül yağışları hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de kül yağışları hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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