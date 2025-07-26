Bursa'da Gürsu ve Kestel Arasındaki Alanda Çıkan Yangın Yerleşim Yerlerine Ulaştı
Ülkenin dört bir yanından yangın haberleri gelirken Bursa'daki facianın boyutları giderek artıyor. Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Orman yangınıyla ilgili görülen video ve fotoğraflar ise çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.
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Bursa, belki de tarihinde görmediği bir yangın faciasıyla tehdit altında.
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Bursa'daki yangının yerleşim yerlerinin sınırına dayandığı videolarda da görüldü.
Vatandaşlar bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Kaçışta oluşan trafik de vatandaşları çaresiz bıraktı.
Kestel ve Gürsu'nun çaresizliği videolara yansıdı.
Bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye ediliyor, bazı bölgelerde ise vatandaşlar tedbir amacıyla kendileri alanı terk ediyor.
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Videoda bir vatandaşın "Etrafımız sarıldı" isyanı duyuldu.
Bursa Çevreyolu'nun trafiğe kapatıldığı bilgisi verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de kül yağışları hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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