Türkiye Durdurulamayan Yangınlarla Mücadele Ediyor: İl İl Yangın Noktaları
Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınları, ekipleri alarma geçirdi. Son günlerde özellikle Karabük, Mersin, Zonguldak, Adana, Bursa, Ankara, Antalya ve Kocaeli gibi illerde çıkan yangınlar, hem ormanlık alanlara hem de yerleşim yerlerine tehdit oluşturdu.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, bazı bölgelerde mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda helikopter, uçak, arazöz ve itfaiye ekibi sahada görev alıyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara'da yangın noktalarından biri Kızılcahamam'dı. 8 ev kullanılamaz hale geldi.
ODTÜ Ormanı olarak bilinen Eymir'de de alevler yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri hızlı şekilde müdahale etti.
Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemedi, halen müdahale devam ediyor.
Antalya Alanya'ya bağlı yaylalarda da bugün yangın vardı. Kontrol altına alma çalışmaları hızlandı ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'de ise Karamürsel'de çıkan yangın halen söndürülemedi.
Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 23 Temmuz’da başlayan orman yangınları dördüncü gününde devam ediyor.
Mersin Silifke'de de üç ayrı bölgede yangın çıktı.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde yangın korkusu yaşandı ancak kontrol altına alındı.
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