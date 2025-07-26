Türkiye Durdurulamayan Yangınlarla Mücadele Ediyor: İl İl Yangın Noktaları

Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınları, ekipleri alarma geçirdi. Son günlerde özellikle Karabük, Mersin, Zonguldak, Adana, Bursa, Ankara, Antalya ve Kocaeli gibi illerde çıkan yangınlar, hem ormanlık alanlara hem de yerleşim yerlerine tehdit oluşturdu.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, bazı bölgelerde mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda helikopter, uçak, arazöz ve itfaiye ekibi sahada görev alıyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.