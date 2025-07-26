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Türkiye Durdurulamayan Yangınlarla Mücadele Ediyor: İl İl Yangın Noktaları

Türkiye Durdurulamayan Yangınlarla Mücadele Ediyor: İl İl Yangın Noktaları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 21:52

Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınları, ekipleri alarma geçirdi. Son günlerde özellikle Karabük, Mersin, Zonguldak, Adana, Bursa, Ankara, Antalya ve Kocaeli gibi illerde çıkan yangınlar, hem ormanlık alanlara hem de yerleşim yerlerine tehdit oluşturdu.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, bazı bölgelerde mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda helikopter, uçak, arazöz ve itfaiye ekibi sahada görev alıyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Ankara'da yangın noktalarından biri Kızılcahamam'dı. 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da yangın noktalarından biri Kızılcahamam'dı. 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Karaağaç Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 8 eve ve çevredeki ağaçlara zarar verdi. İtfaiye ekipleri ve bir helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evler kullanılamaz hale geldi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, tüm ekiplerin yangının ilk anından itibaren sahada olduğunu belirterek, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermek için koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.

ODTÜ Ormanı olarak bilinen Eymir'de de alevler yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri hızlı şekilde müdahale etti.

ODTÜ Ormanı olarak bilinen Eymir'de de alevler yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri hızlı şekilde müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara’daki Eymir Gölü çevresinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Eymir yangını kontrol altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yangının söndürüldüğünü ancak bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemedi, halen müdahale devam ediyor.

Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemedi, halen müdahale devam ediyor.

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasındaki ormanlık alanda başladı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, vatandaşlar da müdahaleye destek verdi. Alevlerin hızla ilerlemesiyle bazı vatandaşlar tehlikeden kaçmak zorunda kaldı.

Kestel Belediyesi, Ağlaşan Mahallesi sakinlerini yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Yangının Gürsu yönünde ilerlemesi üzerine, Karahıdır Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Antalya Alanya'ya bağlı yaylalarda da bugün yangın vardı. Kontrol altına alma çalışmaları hızlandı ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya Alanya'ya bağlı yaylalarda da bugün yangın vardı. Kontrol altına alma çalışmaları hızlandı ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. Gazipaşa'da ise Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda hava aracı, arazöz ve orman işçisi katılıyor.

Kocaeli'de ise Karamürsel'de çıkan yangın halen söndürülemedi.

Kocaeli'de ise Karamürsel'de çıkan yangın halen söndürülemedi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karapınar Mahallesi’ne sıçradı. Yangına itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve Donanma'ya ait helikopterlerle müdahale edilirken, köylüler de traktör ve hortumlarla destek veriyor. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 23 Temmuz’da başlayan orman yangınları dördüncü gününde devam ediyor.

Mersin Silifke'de de üç ayrı bölgede yangın çıktı.

Mersin Silifke'de de üç ayrı bölgede yangın çıktı.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Çadırlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen üç ayrı noktada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim alanlarına yaklaşmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 55 kara aracı sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yangın korkusu yaşandı ancak kontrol altına alındı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yangın korkusu yaşandı ancak kontrol altına alındı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Kökez ve Kıcak mahallelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yürütülen müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerle hızlı şekilde müdahale etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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