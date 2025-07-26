MHRS'den Randevu Almak İstenler Önce Aile Hekimine Görünecekler
Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) önemli bir düzenlemeye gitti. 25 Temmuz 2025 itibarıyla uygulamaya alınan yeni sistemle birlikte, randevu almak isteyen vatandaşlar önce 'aile hekimine yönlendirme' ekranıyla karşılaşacak. Bu adım, hastaların doğru branşa yönlendirilmesini amaçlarken, hastanelerdeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi, yeni düzenleme ile köklü değişiklikler geçiriyor.
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Aile hekimleri uygun görmeden doğrudan uzman hekim randevusu alınmayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Sistemi daha nasıl bk ederiz düzenlenmesi...
Ellerinde uzman doktor kalmadığı için bu sisteme geçilmiş olabilmr ihtimali??..
RANDEVU ALMAK ZOR BİRDE BU EKSİKTİ