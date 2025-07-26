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MHRS'den Randevu Almak İstenler Önce Aile Hekimine Görünecekler

MHRS'den Randevu Almak İstenler Önce Aile Hekimine Görünecekler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 18:50

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) önemli bir düzenlemeye gitti. 25 Temmuz 2025 itibarıyla uygulamaya alınan yeni sistemle birlikte, randevu almak isteyen vatandaşlar önce 'aile hekimine yönlendirme' ekranıyla karşılaşacak. Bu adım, hastaların doğru branşa yönlendirilmesini amaçlarken, hastanelerdeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi, yeni düzenleme ile köklü değişiklikler geçiriyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi, yeni düzenleme ile köklü değişiklikler geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında 'aile hekimine yönlendirme' uygulamasını hayata geçirdi. Artık randevu talep eden vatandaşlar öncelikle aile hekimine yönlendirilecek; ihtiyaç duyulduğunda ise aile hekimleri, uzman hekim randevusu oluşturabilecek. Bu yeni uygulama, uzman hekimlere erişimi kolaylaştırmayı ve aile hekimliği hizmetlerinin etkin kullanımını sağlamayı amaçlıyor.

Aile hekimleri uygun görmeden doğrudan uzman hekim randevusu alınmayacak.

Aile hekimleri uygun görmeden doğrudan uzman hekim randevusu alınmayacak.

Vatandaşlar, tercihleri doğrultusunda aile hekimlerine yönlendirilerek ilk değerlendirmeye tabi tutulacak. Aile hekimleri ise ihtiyaç halinde, kendilerine tahsis edilen özel kontenjanlar aracılığıyla MHRS üzerinden doğrudan uzman hekim randevusu alabilecek.

Yeni düzenleme ile uzman hekimlere erişimin hızlanması, aile hekimliği kapasitesinin etkin kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının aile hekimleri tarafından daha etkili şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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maestro__

Sistemi daha nasıl bk ederiz düzenlenmesi...

maestro__

Ellerinde uzman doktor kalmadığı için bu sisteme geçilmiş olabilmr ihtimali??..

selen manson

RANDEVU ALMAK ZOR BİRDE BU EKSİKTİ