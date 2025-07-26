MHRS'den Randevu Almak İstenler Önce Aile Hekimine Görünecekler

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) önemli bir düzenlemeye gitti. 25 Temmuz 2025 itibarıyla uygulamaya alınan yeni sistemle birlikte, randevu almak isteyen vatandaşlar önce 'aile hekimine yönlendirme' ekranıyla karşılaşacak. Bu adım, hastaların doğru branşa yönlendirilmesini amaçlarken, hastanelerdeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.

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