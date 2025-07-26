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Eziyet Akımı! Araç Kaputuna Canlı Balık Koyup Video Çektiler

Eziyet Akımı! Araç Kaputuna Canlı Balık Koyup Video Çektiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 14:32

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Son günlerde Çin'de başlayan 'araç kaputuna canlı balık koyma akımı' Türkiye'ye geldi. Bazı sürücüler canlı balıkları araçlarının kaputuna koyup video çekti. Sosyal medyada o videolar gündem oldu. Kullanıcılar hayvanlara işkence yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi.

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Çin'de çekilen o video şöyleydi👇🏻

Türkiye'de ise bir Tofaş sürücüsü o akımı denedi👇🏻

Bir başka kullanıcı ise "Video bilinçli şekilde oksijenli su ile üstü kapatılmadan çekilmiştir. Dakikalar içerisinde doğal ortamlarına sağlıklı bir şekilde tekrar koyulmuştur" açıklamasını yaptı.

Araç kaputuna canlı balık koyup video çektiler.

Araç kaputuna canlı balık koyup video çektiler.

Son günlerde sosyal medyada gündem olan videolarda araç sürücülerinin araçlarının herhangi bir yerine canlı balık koyduğu görülüyor. Ancak o videolar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti. Gelin hep birlikte o yorumlara göz atalım👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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